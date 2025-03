Ukraine-Verhandlungen

Letzte Woche war das international beherrschende Thema die Verhandlungen der USA mit Russland und der Ukraine über ein Ende des Konfliktes. In einem Bericht aus den USA hat das russische Fernsehen über die Positionen der Trump-Regierung berichtet.

Natürlich waren die Verhandlungen der USA mit Russland und der Ukraine über ein Ende des Konfliktes am Sonntag ein wichtiges Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens. Hier übersetze ich den Bericht des russischen USA-Korrespondenten über die amerikanische Sicht auf die Verhandlungen.

Beginn der Übersetzung:

Trump hat das Thema der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine geschlossen

Am späten Abend des 13. März wurde Steve Witkoff, der Sondergesandte von Donald Trump, von Wladimir Putin empfangen. Die Ergebnisse von Witkoffs Moskau-Besuch werden Berichten zufolge noch an diesem Wochenende vom Trump-Team besprochen. Und dann werden auch die Präsidenten unserer Länder miteinander telefonieren. „Der genaue Zeitpunkt des Gesprächs zwischen den beiden Präsidenten ist noch nicht vereinbart“, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Kissingers „Pendeldiplomatie“, Reagans „Frieden durch Stärke“ und Präsident Wilsons Slogan „America First“, unter diesen drei Bannern versucht die derzeitige US-Regierung, also Donald Trump selbst, eine Einigung über die Ukraine zu erzielen. Die Reaktion Moskaus auf seinen Vorschlag für einen 30-tägigen Waffenstillstand bewertet der amerikanische Präsident positiv bewertet, wie er sagte: „Es kommen ziemlich gute Nachrichten aus Russland. Wer weiß, aber wir hören einige gute Nachrichten. Sie haben militärisch eine sehr starke Position. Und ich bin sehr besorgt über die Situation auf dem Schlachtfeld. Im Moment gibt es eine sehr verwundbare Gruppe ukrainischer Soldaten, die im Grunde umzingelt ist. Und das ist keine gute Sache. Wir wollen nicht, dass sie sterben. Es sind schon genug Menschen gestorben. Wir werden sehen, was passiert, aber ich habe das Gefühl, dass Russland einem Waffenstillstand und einem Abkommen gegenüber positiv eingestellt ist.“

Seit einer Woche spekulieren US-Beamte darüber, auf wessen Seite der Ball liegt und wer welche Trümpfe in der Hand hält. Doch das sind nur taktische Schritte in Trumps Strategie zur Lösung des Ukraine-Konflikts. Trump verkündete seinen Drei-Punkte-Plan bei einem Treffen mit dem irischen Premierminister im Oval Office: „Ein Waffenstillstand ist die halbe Miete, und wir werden Russland überzeugen können, aufzuhören. Dann wird ein vollständiger Waffenstillstand folgen. Und dann glaube ich, dass wir nie wieder in den Krieg zurückkehren werden.“

Zunächst ein vorübergehender Waffenstillstand, dann ein vollständiger Waffenstillstand und schließlich eine Lösung des gesamten Konflikts. Den ersten Punkt dieses dreistufigen Plans hat Trumps Team und der ukrainischen Delegation in Dschidda mitgeteilt. Zu diesem Zeitpunkt war die Verhandlungsposition der Ukraine schlechter denn je. Selenskys Skandal im Weißen Haus, die katastrophale Lage an der Front, und vor den Verhandlungen setzte Trump sämtliche Militärhilfe für Kiew aus und entzog der Ukraine die Daten von amerikanischen Satelliten. Der US-Präsident hat deutlich gemacht, dass er keine Geduld mehr hat.

„Sind Sie zufrieden mit der Tatsache, dass die Ukraine nicht überleben könnte, wenn Sie sich zurückziehen?“, wurde Trump von Journalisten gefragt.

„Die Ukraine wird vielleicht sowieso nicht überleben. Dieser Krieg hätte nicht passieren dürfen, aber er ist passiert. Jetzt stecken wir in diesem Schlamassel“, war seine Antwort.

In der vergoldeten Lobby des Ritz-Hotels in Dschidda erschien die amerikanische Delegation unter Leitung von Außenminister Rubio und dem nationalen Sicherheitsberater Waltz später als die ukrainische Delegation. Alle am Verhandlungstisch machten angespannte Gesichter und gaben keine Kommentare für die Presse ab.

Nach den Fotos für die Presse folgten die Verhandlungen hinter verschlossenen Türen. In den ersten Stunden haben die Kiewer Parlamentarier unter der Führung von Jermak noch versucht, die für sie günstige Option eines Waffenstillstands nur in der Luft und auf See durchzusetzen. Doch Marco Rubio und Mike Waltz sind nicht nach Saudi-Arabien geflogen, um sich Wünsche anzuhören, sondern um Kiew vor vollendete Tatsachen zu stellen: Wenn Trumps Idee eines vorübergehenden Waffenstillstands nicht akzeptiert wird, werden die USA die Ukraine vollständig fallenlassen. Und nach acht Stunden verließen die US-Unterhändler den Raum mit dem von ihnen gewünschten Ergebnis.

US-Außenminister Marco Rubio sagte danach vor der Presse: „Wir haben heute ein Angebot gemacht, das die Ukrainer angenommen haben, nämlich einen Waffenstillstand zu schließen und sofortige Verhandlungen aufzunehmen, um diesen Konflikt nachhaltig zu beenden.“

Die Frage der Sicherheitsgarantien, die Trump und Vance im Oval Office verärgert hatte, wurde von der Ukraine bei dem Treffen in Dschidda nicht erneut angesprochen. Die Kiewer Delegation erhielt von Selensky nach seinem Besuch in London die Anweisung, Trump „auf alles mit Ja zu antworten“. Die Briten berieten Kiew sowohl vor als auch während der Gespräche im Hotel Ritz, und auf ihre Empfehlung hin gaben Jermak und sein Team vor, mit allem einverstanden zu sein. Sogar mit der Unterzeichnung des Abkommens über ukrainische Bodenschätze.

Vorsichtshalber war Selensky am Tag der Verhandlungen in Saudi-Arabien. Er durfte als Strafe für den Skandal, den er im Weißen Haus verursacht hatte, nicht mit am Verhandlungstisch sitzen.

Karoline Leavitt, die Pressesprecherin des Weißen Hauses, sagte im US-Fernsehen: „Der Präsident ist ein Meister in der Kunst des Verhandelns. Er ist ein Meister der Verhandlungsführung und hat Präsident Selensky in die Schranken gewiesen.“

Allerdings hat die Ukraine am Verhandlungstisch in Dschidda das Wichtigste, weswegen sie auf alle Forderungen Trumps eingegangen ist, bekommen. Dafür hat die ukrainische Delegation ein noch nie dagewesenes Entgegenkommen an den Tag gelegt.

US-Präsidentenberater Mike Waltz sagte nach den Verhandlungen: „Als Ergebnis dieses positiven Schritts hat der Präsident beschlossen, die Aussetzung der Hilfe für die Ukraine aufzuheben und sie wieder aufzunehmen. Die Entscheidung tritt sofort in Kraft.“

Noch am selben Tag nahm Washington die Waffenlieferungen an die Ukraine über die Logistikzentren in Rzeszów, Ljubljana und das Drehkreuz in Stuttgart wieder auf. Wie Tulsi Gabbard, die Leiterin der Nationalen Nachrichtendienste, berichtete, kam der Austausch von Informationen wieder auf das vorherige Niveau. Die Firma Maxar hat die Pause des Zugangs der Ukraine zu ihren Satellitenbildern sofort beendet. Das heißt, im Grunde haben die USA selbst Kiew wieder mit allem versorgt, was es braucht, um Trumps Friedensplan zu stören. Die Ukraine inszenierte genau am Tag der Gespräche eine groß angelegte Provokation.

CNN berichtete: „Während sie stundenlange Gespräche in Dschidda führen, sprechen die Ukrainer auch über Krieg mit den Russen. Der massive Drohnenangriff ist eine Botschaft an die Russen, dass der Krieg weitergeht.“

Vor den Gesprächen in Dschidda hat Kiew auch im Cyberspace Krieg gegen Trumps Umfeld geführt. Das soziale Netzwerk X, das Elon Musk gehört, war einem massiven Angriff ausgesetzt. Der Mitarbeiter des amerikanischen Präsidenten berichtete selbst über die offensichtliche ukrainische Spur: „Wir wissen nicht genau, was passiert ist, aber es gab einen massiven Cyberangriff, um das X-System zu deaktivieren. Der Angriff wurde von ukrainischen IP-Adressen aus durchgeführt.“

Ein Schlag gegen Elon Musk ist auch ein Schlag gegen Trump. London ist am aktivsten daran beteiligt, Friedensinitiativen gleichzeitig mit Kiew zu diskreditieren. Der britische Sender Sky News berichtete, dass der Sondergesandte Steve Witkoff angeblich acht Stunden warten musste, bevor er den russischen Präsidenten treffen konnte. Auf diese Weise demonstriert Moskau nach Ansicht britischer Journalisten seine Stärke.

Donald Trump musste diesen Einwurf persönlich zurückweisen und schrieb auf TruthSocial: „Ich habe gestern Abend gelesen, dass der russische Präsident Wladimir Putin meinen verehrten Botschafter und Sondergesandten Steve Witkoff mehr als neun Stunden warten ließ, obwohl es in Wirklichkeit überhaupt keine Wartezeit gab. Es fanden weitere Treffen mit anderen russischen Vertretern statt, die natürlich einige Zeit in Anspruch nahmen, aber sehr produktiv waren. Der einzige Grund, warum sie diese Geschichte erfunden haben, ist der Versuch, sie zu diskreditieren, weil sie kranke Degenerierte sind, die anfangen müssen, über Nachrichten richtig zu berichten.“

Als Chefunterhändler für die Ukraine hat Steven Witkoff fast unmerklich Keith Kellogg abgelöst, den Trump vor seiner Amtseinführung in diese Position berufen hatte. Generalleutnant Kellogg, der mit der Ukraine sympathisiert, wurde von Washington auf Wunsch Russlands von den Gesprächen ausgeschlossen, weil er „zu pro-ukrainisch“ ist. Nun sagte Donald Trump, dass Kellogg jetzt nur noch mit Vertretern Kiews reden werde, da er mit ihnen so gut eine gemeinsame Sprache finde: „General Kellogg, ein hoch angesehener Militärexperte, wird direkt mit Präsident Selensky und der ukrainischen Führung verhandeln. Er kennt sie gut, und sie haben eine sehr gute Arbeitsbeziehung entwickelt.“

Kellogg ist es auch, der Kiew nach Trumps Plan zu territorialen Zugeständnissen zwingen soll, und das ist Teil eines möglichen Friedensabkommens. Dass die Frage der Aufteilung der ukrainischen Gebiete auf dem Tisch liegt, bestätigte der US-Präsident persönlich: „Wir würden uns wünschen, dass Russland einem Waffenstillstand zustimmt. Wir haben bereits mit der Ukraine darüber gesprochen, welche Gebiete erhalten bleiben und welche verloren gehen, und über alle anderen Elemente eines endgültigen Abkommens. Wir sprechen über ein sehr großes Kraftwerk und darüber, wer es bekommt. Das ist kein einfacher Prozess. Aber die erste Phase ist ein Waffenstillstand. Es wurde also schon über viele Details des endgültigen Abkommens gesprochen.“

Das große Kraftwerk, von dem Trump spricht, ist Saporoschje, das größte Kernkraftwerk Europas. Der US-Präsident machte diese Aussage bei einem Treffen mit NATO-Generalsekretär Mark Rutte im Weißen Haus. Im Gegensatz zu Selensky wagt es Rutte nicht, mit Trump zu streiten, und hört aufmerksam zu, was der Präsident sagt.

Trump sagte in Anwesenheit von Rutte: „Es gibt keinen Grund, Zeit mit einem Waffenstillstand zu verschwenden, wenn er nichts bringt. Also machen wir gleich klar, worauf sich beide Seiten einigen müssen und was aufgegeben werden muss. Es geht auch um die NATO und die Mitgliedschaft, und ich denke, jeder weiß, wie die Antwort auf diese Frage lautet. Offen gesagt, die Antwort auf diese Frage ist seit vierzig Jahren bekannt.“

Dass der Köder der NATO-Mitgliedschaft der Ukraine jahrzehntelang benutzt wurde, um Russland zu provozieren, gibt der US-Präsident offen zu, doch für eine endgültige Einigung müssen die Aussagen von Donald Trump nun zu Papier gebracht werden. Inzwischen hat das Weiße Haus eine öffentliche Erklärung des NATO-Generalsekretärs gefordert: Die Politik der offenen Tür gilt für Kiew ist nicht mehr.

NATO-Generalsekretär Mark Rutte sagte danach: „Ich denke, es wäre gut, wenn der Krieg aufhört, und wenn Europa und auch die USA Schritt für Schritt zu normalen Beziehungen mit Russland zurückkehren würden.“

So zeichnen sich die Konturen eines künftigen Abkommens ab, die auch der Verhandlungsführer Mike Waltz bei CNN vorsichtig formulierte, als er gefragt wurde: „Ich denke, dass die Ukraine nicht Teil der NATO wird. Und ich denke, dass einige Gebiete, insbesondere der Donbass oder dicht von Russen besiedelte Gebiete, bei einer Verhandlungslösung an Putin gehen werden. Habe ich recht?“

Mike Waltz, der Nationale Sicherheitsberater des US-Präsidenten, antwortete darauf: „Sie haben nicht Unrecht, was das angeht. Wir besprechen all diese Dinge mit beiden Seiten.“

Der Frage nach der Zukunft des NATO-Blocks selbst ist Trump beim Treffen mit Generalsekretär Rutte ausgewichen. Wenn die Rechnungen nicht vollständig bezahlt werden, werde es keine weitere Verteidigung durch die USA geben.

Ein Journalist fragte Trump: „Hat Amerika eine Zukunft in der NATO?“

„Wir müssen in der NATO fair behandelt werden. Sie müssen ihre Rechnungen bezahlen und das tun, was sie tun müssen. Wenn Sie Ihre Rechnungen nicht bezahlen, werde ich Ihnen nicht helfen“, war seine Antwort.

Von der einstigen Magie der NATO ist bereits wenig übrig geblieben. Frankreich und Großbritannien verhandeln militärische Verträge direkt mit den USA und gemeinsam mit Deutschland, Italien und Polen träumen sie von separaten regionalen Blöcken. Aber Warschau fordert Washington auf, US-Atomwaffen in Polen zu stationieren. Und das vor dem Hintergrund von Trumps Plänen, mit Moskau einen Dialog über nukleare Abrüstung aufzunehmen.

Dazu sagte US-Vizepräsident J.D. Vance: „Ich habe mit dem Präsidenten nicht über dieses konkrete Thema gesprochen, aber ich wäre schockiert, wenn er die Weiterverbreitung von Atomwaffen in Europa unterstützen würde. Wir setzen buchstäblich das Leben der zukünftigen Menschheit aufs Spiel. Das ist einer der wichtigsten Gründe, warum Präsident Trump sich als Friedenspräsident betrachtet. Leute wie Joe Biden haben uns wie im Schlaf in einen atomaren Konflikt geführt. Donald Trump verfolgt einen völlig anderen Ansatz.“

Unter Trumps Führung bereitet sich die US-Regierung auf einen ganz anderen Ansatz vor. Die Träume von Grönland gibt man im Weißen Haus nicht auf.

„Was halten Sie von einer möglichen Annexion Grönlands?“, fragten Journalisten während des Treffens mit Rutte.

Donald Trump antwortete: „Ich denke, es wird passieren. Ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ich sitze gerade mit jemandem zusammen, der sehr hilfreich sein könnte. Mark, du weißt, dass wir das für die internationale Sicherheit brauchen.“

Trump sprach den NATO-Generalsekretär wie seinen künftigen Handlanger an, aber Mark Rutte wollte in diesem Konflikt keineswegs Partei ergreifen und antwortete darauf: „Ich würde mich aus der Diskussion heraushalten, weil ich die NATO nicht mit hineinziehen möchte.“

Auch wenn der militärische Konflikt zwischen NATO-Mitgliedern bisher nur in Form von Drohungen besteht, so hat Trump den Zollkrieg gegen seine Verbündeten bereits mit voller Wucht begonnen. Als Reaktion darauf, dass die EU Zölle auf amerikanischen Whiskey in Höhe von 200 Prozent erhebt, ist Trump bereit, alle europäischen Weine zu bannen. Und mit Kanada, wo Mark Carney von Trudeau den Premierministersessel übernommen hat, ist Trumps Amerika bereits so weit, dass es 25 Prozent Zölle austauscht.

US-Handelsminister Howard Lutnick erklärte: „Denken Sie darüber nach. Ihr größter Handelspartner in der ganzen Welt, derjenige, von dem Kanada existenziell abhängig ist, sagt ‚Ich bin nicht glücklich‘, und sie reagieren negativ. Wissen Sie, warum? Weil sie 20 oder 30 Jahre lang damit durchgekommen sind. Das ist wie in der Ukraine. Stellen Sie sich vor, Sie kommen in unser Land und bekommen 300 Milliarden Dollar an Militärhilfe. Und das erste, was Sie tun, ist, nicht Danke zu sagen? Sagen Sie einfach „Danke“! Das ist es, was Donald Trump jedem klar machen wird!“

Trump hat offensichtlich nicht die Absicht, Andersdenkende so zu verhätscheln, wie er es mit Elon Musks Sohn tut. In der Nacht zum Sonntag gab er den Befehl, Raketenangriffe auf Militäreinrichtungen der Huthi im Jemen zu starten, mit dem Ziel, „die internationalen Schifffahrtswege im Roten Meer wieder zu öffnen“. Nach Angaben jemenitischer Fernsehsender wurden bei den Luftangriffen neun Menschen getötet und mindestens ebenso viele verletzt. Trump entscheidet, wann er Friedenspräsident und wann er Kriegspräsident ist.

So leicht erklärt er auch sein Wahlversprechen, den Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden zu beenden.

„Ich stelle nicht in Frage, dass das schwierig ist, aber Sie sagten, Sie würden sich innerhalb von 24 Stunden auf einen Frieden einigen“, wurde er im Interview gefragt.

„Nun, ich habe das damals mit etwas Sarkasmus gesagt. Was ich wirklich meine, ist, dass ich eine Lösung für dieses Problem möchte. Ich denke, das bekomme ich hin“, war seine Antwort.

Trump verspricht nun außerdem, innerhalb von 24 Stunden über seine Entscheidungen auf Grundlage der Ergebnisse seiner jüngsten Kontakte mit Moskau zu sprechen.

„Haben Sie in den letzten Tagen oder Stunden persönlich mit Putin gesprochen?“, fragten ihn Journalisten.

„Ich möchte dazu nichts sagen, aber wir arbeiten mit ihm zusammen, und ich denke, es läuft ganz gut. Es ist eine sehr schwierige Situation. Wie Sie wissen, haben wir eine Einigung über einen Waffenstillst mit der ukrainischen Gruppe und versuchen, eines mit Russland zu erreichen. Bisher läuft es gut. Am Montag werden wir mehr wissen, und hoffentlich gibt es dann gute Nachrichten“, antwortete er.

Wie sehr das Ende des Konflikts in der Ukraine und anderer internationaler Konflikte den Durchschnittsamerikaner beunruhigt, zeigen die neuesten Daten aus Umfragen deutlich. Nur acht Prozent halten das Thema für wirklich wichtig. Der Zustand und die Probleme der Wirtschaft bereiten den Menschen in den USA die größten Sorgen. Und Trumps Hauptaufgabe besteht nach all seinen Versprechen darin, die Ukraine-Frage so schnell wie möglich aus der öffentlichen Diskussion zu entfernen.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen