USA

US-Präsident Trump hat dem Deep State den Kampf angesagt und auch die letzte politische Woche wurde in den USA davon dominiert, denn der Kampf geht über alle Ebenen der US-Regierung und Bürokratie.

Der Bericht des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat, handelte von vielen Themen, die aber alle eines gemeinsam haben: Den Kampf von Donald Trump und Elon Musk gegen den Deep State. Ich habe den russischen Bericht wie fast jede Woche übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Trump macht Druck auf Kiew, ukrainische Flüchtlinge und die US-Demokraten

Am Mittwoch gab US-Außenminister Marco Rubio eine ernste Erklärung ab, die die vorherige US-Regierung nie gewagt hätte. Der Krieg in der Ukraine sei nicht nur ein regionaler Konflikt, sondern ein Stellvertreterkrieg zwischen Russland und den USA, wie Rubio sagte: „Präsident Trump sieht darin einen langwierigen, festgefahrenen Konflikt, und offen gesagt, ist es ein Stellvertreterkrieg zwischen Atommächten: den USA, die der Ukraine helfen, und Russland. Und das muss ein Ende haben. Und niemand hat irgendwelche Ideen oder Pläne, wie das geschehen soll. Der Plan der Ukrainer und ihrer Verbündeten auf dem Capitol Hill und der Leute aus anderen Ländern, von denen man spricht, ist folgender: ‚Lasst uns ihnen so viel geben, wie sie brauchen, und so lange, wie es nötig ist.‘ Das ist keine Strategie.“

Allen ist aufgefallen, dass der US-Außenministeriums dabei ein großes graues Kreuz auf der Stirn hatte. Rubio ist ein Katholik und das Kreuz auf seiner Stirn ist das katholische Zeichen der Buße vor der Fastenzeit.

Und noch ein Beispiel für die Veränderung von allem. In den USA wurde eine Petition zur Begnadigung des Polizisten Derek Chauvin gestartet, der wegen des Mordes an dem Afroamerikaner George Floyd zu 22 Jahren Haft verurteilt wurde. Die Verfasser der Petition sind der Ansicht, dass das Gerichtsurteil unter öffentlichem Druck gefällt wurde und dass Floyd vor seinem Tod unter Drogeneinfluss stand, herzkrank war und über Erstickungsanfälle klagte, noch bevor die Polizeibeamten ihn zu Boden warfen.

Elon Musk, der Leiter des US Department of Government Efficiency (DOGE), wurde auf die Petition aufmerksam und er schrieb: „Hier gibt es was zum Nachdenken.“

Schließlich wurde Amerika seit dem Tod des Drogensüchtigen Floyd von der BLM-Welle erfasst. Im ganzen Land begannen weiße Amerikaner, vor Afroamerikanern Buße zu tun, niederzuknien und um Vergebung dafür zu bitten, dass ihre Vorfahren Sklavenhalter waren.

In den USA gibt es jedoch dringendere Probleme. Die Preise für gewöhnliche Hühnereier sind dort auf astronomische Summen gestiegen. In einigen Bundesstaaten kosten 10 Eier bis zu 20 Dollar. Die Lage ist so ernst, dass sogar Donald Trump in seiner Rede vor dem Kongress über die Eierpreise sprach. Aber das Thema des Krieges in der Ukraine hat immer noch Priorität, wie unser USA-Korrespondent berichtet.

Die riesigen Buchstaben der Aufschrift Black Lives Matter, die sich über zwei Blocks der 16. Straße in Washington erstrecken, sind nicht nur vom Weißen Haus aus gut sichtbar – sie wurden absichtlich dorthin gemalt, um Trump zu ärgern -, sondern auch vom Dach der Residenz des russischen Botschafters in den USA. Bis zur Ankunft von Alexander Dartschiew in Amerika, dessen Ernennung kürzlich vom russischen Präsidenten Wladimir Putin unterzeichnet wurde, wird der Slogan auf der Straße jedoch definitiv nicht überleben, denn die gelbe Farbe wird ab morgen abgewaschen.

„Heute Abend läuft der Black Lives Matter-Platz in Washington, D.C., aus. Befürworter sagen, dass er die Aufmerksamkeit auf Rassenungerechtigkeit und Ungleichheit gelenkt hat. Auf Druck der Republikaner im Kongress hat die Bürgermeisterin von Washington D.C. jedoch erklärt, dass der Platz umgestaltet werden soll“, berichten US-Fernsehsender.

Mit der liberalen Washingtoner Bürgermeisterin Muriel Bowser – sie ist diejenige, die das bemalte Stück Straße vor vier Jahren sogar in den nach BLM benannten Platz umbenannt hat – tat der republikanische Kongressabgeordnete Andrew Clyde das, was Trump mit Wladimir Selensky getan hat: er drohte, den finanziellen Sauerstoff abzuschneiden, wie US-Medien berichten: „Der Gesetzentwurf wurde vom Republikaner Andrew Clyde eingebracht, der den Platz in Liberty Square umbenennen will. Er sagt, die Abschaffung des Platzes sei ein wichtiger Schritt, um Washington zu säubern, wie wir es wiederholt von Präsident Trump gehört haben.“

Wer mit gelben und blauen Fahnen auf den Plakaten zur BLM-Kundgebung kam spürte unterbewusst, dass Amerika unter Trump nicht abgeneigt ist, sich von der Ukraine zu säubern. Diese Leute werden im Weißen Haus vorerst geduldet, aber Selensky darf nach seinen Eskapaden nicht in die Nähe des Oval Office. Andrei Jermak, Leiter von Selenskys Büro, wird nach Riad oder Jeddah, die Angaben variieren noch, fliegen, um sich mit den Amerikanern zu treffen.

CNN berichtete: „Unseren Informationen zufolge wird Selensky am Montag dort eintreffen, um sich mit dem Kronprinzen bin Salman zu treffen. Und die ukrainische Delegation wird dort bleiben, um Gespräche mit der amerikanischen Seite zu führen.“

Außenminister Marco Rubio, Trumps Sonderbeauftragter für den Nahen Osten Steven Whitkoff und Sicherheitsberater Mike Waltz, so sieht das amerikanische Team aus, dessen Ziel es ist, die Ukrainer dazu zu bringen, hinter Selensky aufzuräumen, indem sie das Abkommen unterschreiben, das er gesprengt hat, wie Waltz erklärte: „Die Ukrainer hatten eine großartige Gelegenheit, unsere Volkswirtschaften durch das Mineralienabkommen zu vereinen. Leider sind die Dinge nicht nach Plan verlaufen, aber ich denke, dass die Dinge wieder ins Lot kommen werden.“

Nach dem Streit mit Selensky hat Trump in der vergangenen Woche reagiert. Um 3.30 Uhr in der Nacht zum Dienstag kehrten die Besatzungen von Militärflugzeugen um, hielten Lastwagen an und standen Gabelstapler in NATO-Einrichtungen in Rzeszów, Lublin und dem Logistikzentrum in Stuttgart still. Fox News berichtete: „Die USA setzen die Militärhilfe für die Ukraine aus, bis Präsident Trump überzeugt ist, dass sich die Ukrainer freiwillig zu Friedensgesprächen verpflichten.“

„Was passiert, wenn der Ukraine die Patriot-Batterien ausgehen?“, fragten Reporter Trump.

„Das ist eine gute Frage. Ich muss sicher sein, dass sie verhandeln wollen. Und da bin ich mir nicht sicher. Wenn nicht, werden wir abziehen, denn es ist wichtig für uns, eine Einigung zu erzielen“, antwortete der US-Präsident.

Er schaltete alles ab. Das Luft- und Raumfahrtunternehmen Maxar Technologies hat öffentlichen und privaten Nutzern den Zugang zu seinen Satellitenbildern verweigert. Die HIMARS sind blind, ihre Zielbestimmung wurde deaktiviert.

„Dies geschah nach Selenskys Erklärung, in der er sagte, dass der Krieg noch sehr, sehr lange andauern würde. Er war zuversichtlich, dass die amerikanische Hilfe auf jeden Fall weiter fließen würde“, erklärte die Direktorin des US-Geheimdienstes Tulsi Gabbard.

Noch gibt es Starlink, aber hier hängt alles von der Gunst von Elon Musk ab, dessen Haltung gegenüber Selensky von Tag zu Tag schlechter wird. Die Ukraine ist aus der Mode gekommen. Sie wird entweder von Unwichtigen oder von Falken unterstützt, und oft sind das dieselben Leute, wie beispielsweise der ehemalige Trump-Berater John Bolton, der im US-Fernsehen sagte: „Das ist ein großer Fehler für die USA. Vergessen Sie die Ukraine. Das wird die Bereitschaft Russlands, an den Verhandlungstisch zu kommen, nicht erhöhen. Der Rest von Trumps Politik – er lässt die Ukraine fallen und stellt sich auf die Seite Moskaus – verlangt von Russland nicht, dass es verhandelt. Warum sollten sie verhandeln, wenn Trump ihnen bereits alles gibt, was sie wollen?“

Bolton hat Trump immer als den Mann gesehen, der die USA auf den Dritten Weltkrieg zusteuert. Jetzt macht das Europa. Der einfachste Weg, Amerika in den Konflikt zu ziehen, ist Artikel 5 über die kollektive Verteidigung des NATO-Vertrages.

Trump hat die Initiative ergriffen. Den Verbündeten in der Allianz wurde angekündigt, dass das Pentagon ab dem nächsten Jahr nicht mehr an gemeinsamen Militärübungen teilnehmen wird. Außerdem wird erwogen, 35.000 US-Soldaten aus dem Trump-feindlichen Deutschland ins befreundete Ungarn zu verlegen, wie Trump erklärte: „Ich denke, das ist gesunder Menschenverstand, oder nicht? Wenn sie nicht zahlen, werde ich sie nicht verteidigen. Wissen Sie, mein größtes Problem mit der NATO ist, dass ich sie wirklich sehr gut kenne. Sie sind meine Freunde. Aber wenn die USA ein Problem hätten und wir sie rufen würden, glauben Sie, sie würden kommen und uns beschützen? Ich bin mir nicht sicher.“

Der französische Präsident Emmanuel Macron ist bereits in das entstehende Vakuum gesogen worden und nach Frankreich gefällt auch den Staats- und Regierungschefs von Dänemark und Polen die Idee eines französischen Nuklearschirms über Europa. Nur dass der Schirm im Falle eines nuklearen Winters nicht helfen wird.

Aber Trump ist sich sicher, dass solche ernsten Dinge mit Moskau und Peking besprochen werden müssen, wie er sagte: „Es wäre großartig, wenn jeder seine Atomwaffen loswerden würde. Wir und Russland haben die meisten davon. China wird in vier oder fünf Jahren ebenso viele haben. Und es wäre großartig, wenn wir alle denuklearisieren könnten, denn die Kraft von Atomwaffen ist einfach verrückt. Sie ist verrückt.“

Radioaktive Asche ist die biblische Apokalypse. Die Tradition, Asche als Zeichen der Reue und Demut zu verstreuen, geht auf das Alte Testament zurück. Die Katholiken tun dies am Aschermittwoch. In diesem Jahr haben in Amerika, Trumps Sieg hat eindeutig dazu beigetragen, viele Kirchgänger keinen Hehl aus ihren Idealen gemacht. Sowohl Fernsehprediger als auch Außenminister Marco Rubio traten im Fernsehen mit Asche auf der Stirn auf. Der Appell ist sehr christlich.

Rubio sagte bei dem Interview: „Wir müssen uns mit beiden Seiten auseinandersetzen, mit den Russen und den Ukrainern. Und wir bitten die ukrainische Seite, das nicht zu sabotieren. Als der Vizepräsident sagte, dass die Diplomatie erforderlich sei, um solche Probleme zu lösen, traf Selensky leider die Entscheidung, sich dem Vizepräsidenten zu widersetzen und die Möglichkeit der Diplomatie in Frage zu stellen, womit er den Plan des Präsidenten im Grunde sabotierte und untergrub, und das hat zu dieser Auseinandersetzung geführt.“

Diejenigen, die den Plan des Präsidenten untergraben haben – Selensky, der von Beginn an durch die falsche Tür kam, wurde auf dem Capitol Hill 40 Minuten vor dem Treffen im Oval Office gewarnt -, sabotieren ihn nun mit verstärkter Kraft. Während Trumps Rede sah der Kongress dank derer, die gelbe und blaue Bänder und Krawatten trugen, aus wie eine Werchonwa Rada am Potomac aus. Wenn es nach ihnen ginge, hätten sie auch Selensky zu der Rede mitgebracht. Oder ein Double.

„Amerika ist zurück!“, rief Trump vor dem Kongress aus.

Es ist zurück. Und das wird auch so bleiben. Trump ging als Triumphator auf den Capitol Hill und kam als Triumphator wieder herunter.

Die Rede des US-Präsidenten gefiel 76 Prozent der CBS-Zuschauer und 69 Prozent der CNN-Zuschauer. Sie bezeichneten die Rede als präsidial, inspirierend und vereinigend. Und nur diejenigen, die im Publikum rechts vor Trump saßen, befanden sich in einer parallelen Realität. Der erste, der mit einem Stock und Flüchen bewaffnet einen psychologischen Angriff startete, war der ältere Kongressabgeordnete Al Greene. Er musste herausgeführt werden.

Die Kongressabgeordnete Marjorie Taylor Green, sie trug eine Kappe mit der Aufschrift „Trump hatte mit allem Recht“, applaudierte noch, als Al Greene bereits ankündigte, ein Amtsenthebungsverfahren gegen Trump einzuleiten. Das dritte, und das erste in seiner zweiten Amtszeit. Er will den US-Präsidenten wegen dem Völkermord an den Palästinensern anklagen. „Dieser Präsident ist wertlos. Er ist unfähig, sein Amt auszuüben“, erklärte Green.

Greene war übrigens der mutigste. Wütende liberale Frauen trugen zur Verteidigung von Transgender-Personen rosa. Eine Geschlechtsumwandlung bei Kindern ist in den USA jetzt illegal, wie Trump erklärte: „Ich habe ein Dekret unterzeichnet, das allen Einrichtungen, die Geschlechtsumwandlungen an Kindern vornehmen, die Finanzierung entzieht. Es ist eine Lüge, dass das Kind im falschen Körper geboren ist. Und unsere Botschaft an alle Kinder Amerikas ist, dass ihr schön und perfekt seid, so wie Gott euch geschaffen hat.“

Gott schuf, der Colt herrscht, und Musk bringt Klarheit. Der Leiter von DOGE stand in der Ehrenloge. Das war dafür, dass er von Anfang an keine Angst hatte und bei USAID eine Durchsuchung durchgeführt hat. Sie fanden eine Menge Dinge in den Finanzberichten der Agentur. 8 Millionen Dollar, um Mäuse zu Transgendern zu machen, 10 Millionen Dollar für die Beschneidung von Männern in Mosambik und 59 Millionen Dollar für Hotelzimmer für illegale Einwanderer in New York.

Im amerikanischen Sozialversicherungssystem gibt es genauso viel Korruption, wie Trump ironisch erzählte: „Ob Sie es glauben oder nicht, wir haben Daten über 4,7 Millionen Menschen im Alter zwischen 100 und 109 Jahren, die Sozialhilfe beziehen. Solche Menschen kenne ich nicht. Ich kenne einige ältere Menschen, aber nicht so alte.“

Es wird also beängstigend, sich vorzustellen, wie es mit der Ukraine sein wird, wenn sie dort anfangen zu suchen. Aber hier braucht es nicht nur Musk, sondern auch den neuen Chef des FBI, Cash Patel. Der Lautstärke des Applauses für ihn nach zu urteilen, liegt eine Menge Arbeit vor ihnen. Und zwar auf beiden Seiten des Atlantiks.

Selbst US-Vizepräsident J.D. Vance hörte Naziparolen von Exilukrainern, wie er auf X schrieb: „Als ich heute mit meiner dreijährigen Tochter spazieren ging, folgte uns eine Gruppe von „Ruhm für die Ukraine“-Demonstranten auf den Fersen und rief etwas, was meine Tochter noch besorgter und ängstlicher machte. Ich beschloss, mit den Demonstranten zu sprechen, in der Hoffnung, dass ich ein paar Minuten Konversation dafür bekommen könnte, dass sie mein kleines Mädchen in Ruhe lassen. Fast alle stimmten zu. Das Gespräch war meist respektvoll, aber wenn man eine Dreijährige im Rahmen eines politischen Protests belästigt, ist man ein Scheiß-Mensch.“

Für Vances Familie ist dies bereits der zweite Vorfall in letzter Zeit. Typen mit ukrainischen Flaggen ließen seine Familie nicht in das Skigebiet Sugarbush Resort in Vermont einreisen. Die Reise musste abgebrochen werden.

Für die ukrainische Diaspora in den USA, in der eine Viertelmillion ukrainische Flüchtlinge sind, die im Rahmen humanitärer Programme unter dem ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden ins Land kamen, ist dies alles im Grunde eine Katastrophe, wie US-Fernsehsender berichten: „Im Moment wächst die Angst unter den ukrainischen Flüchtlingen, nachdem bekannt wurde, dass Trump plant, ihnen ihren legalen Status zu entziehen. Davon werden Ukrainer in ganz Amerika betroffen sein. Der Präsident plante bereits vor dem Treffen mit Selensky, im Rahmen der allgemeinen Einwanderungsreform den legalen Status der Ukrainer aufzuheben.“

Nun ist das Persönliche hinzugekommen. Und das bedeutet für Trump oft noch mehr. Hinzu kommt, dass weder Venezolaner, noch Honduraner, noch Salvadorianer mit haitianischen Nachkommen, auch sie sind von Abschiebungen betroffen, sich in Amerika öffentlich so aggressiv verhalten.

Der Angriff auf Vance, den Mann, der ihn im Oval Office offen gegen Selensky verteidigt hat, ist eine Herausforderung für Trump, vor der er die Augen einfach nicht verschließen kann. Diejenigen, die Köpfe abschlagen, die aus dem amerikanische Deep State gewachsen ist, leben und arbeiten nach dem Prinzip „einer für alle und alle für einen“, nicht weil sie romantische Reformer sind, sondern weil der Deep State sie sonst einen nach dem anderen verschlingen wird.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen