Teil 3: Ausschaltung von Oppositionsparteien wie der AfD

Koalitionsvertrag

Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung wird angekündigt, wie die Regierung gegen die Opposition vorgehen will. Statt des Verbotes beispielsweise der AfD wird ein subtilerer und einfacherer Weg eingeschlagen.

Über den neuen Koalitionsvertrag könnte man eine sehr lange Artikelserie schreiben, aber ich will mich auf eine kurze Serie beschränken, in der ich auf die Themen eingehe, die Meinungs- und Pressefreiheit betreffen.

Die neue Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag erklärt, wie die Regierung gegen die Opposition vorgehen will. Statt des Verbotes beispielsweise der AfD wird ein subtilerer und einfacherer Weg eingeschlagen.

Das ist nicht überraschend, denn die AfD zu verbieten, dürfte kaum möglich sein, wie der Versuch, die NPD zu verbieten, seinerzeit gezeigt hat. Das Bundesverfassungsgericht hat ein Parteiverbot abgelehnt, weil die NPD bis in die Spitze so sehr von V-Leuten des Verfassungsschutzes durchsetzt war, dass das Gericht nicht feststellen konnte, welche Aktivitäten der NPD tatsächlich von der NPD kamen und welche von Verfassungsschutzleuten initiiert wurden.

Das gleiche Problem dürfte auch beim Versuch eines Verbotes der AfD auftauchen, denn die Partei ist seit ihrer Gründung im Visier der Geheimdienste und dürfte ähnlich von ihnen durchsetzt sein. Um die AfD trotzdem loszuwerden zu können, hat sich die künftige Bundesregierung daher einen Trick einfallen lassen.

Der Trick mit §130 StGB

Im Koalitionsvertrag heißt es:

„Im Rahmen der Resilienzstärkung unserer Demokratie regeln wir den Entzug des passiven Wahlrechts bei mehrfacher Verurteilung wegen Volksverhetzung. Wir wollen Terrorismus, Antisemitismus, Hass und Hetze noch intensiver bekämpfen und dazu insbesondere den Tatbestand der Volksverhetzung verschärfen.“

Da „Hass und Hetze“ juristisch nicht klar definiert sind, kann man unter diesem Vorwand alles bestrafen. Wenn die neue Regierung also den Paragrafen der Volksverhetzung so verändert, dass auch bisher straffreie Äußerungen plötzlich als Volksverhetzung gelten, dann ist das das perfekte Mittel, um führende Politiker der AfD im Eiltempo zu verurteilen.

Und schon nach zwei Verurteilungen darf sich der Betroffene nicht mehr zur Wahl aufstellen lassen. Das ist der kaum versteckte Versuch, die Kandidatur von AfD-Politikern zu verhindern.

Das ist wesentlich bequemer als der Versuch, die AfD als Partei zu verbieten, was erstens sehr schwierig wäre, und was zweitens an der Situation nichts ändern würde, weil sich recht schnell eine neue Partei gründen würde, denn die Wählerschaft ist ja auch nach einem Parteiverbot noch da. Ein Verbot der AfD würde also nicht das von der Regierung gewünschte Ende der Opposition bedeuten.

Wenn man die Kandidatur von Oppositionspolitikern mit diesem Trick verhindern kann, kann sich die Regierung hinstellen und behaupten, sie könne da ja rein gar nichts für, das hätten schließlich unabhängige Gerichte entschieden, alles sei demokratisch und rechtsstaatlich abgelaufen.

Klar, indem man die Gesetze so ändert, dass Opposition zur Regierungsmeinung Volksverhetzung ist, kann man die Verurteilung und das anschließende Verbot, an Wahlen teilzunehmen, als rechtsstaatlich bezeichnen – die Gerichte halten sich schließlich ans geltende Recht.

Lebenslang für „Hassrede“ in Kanada

„Hass und Hetze“ sind wie gesagt keine juristisch definierten Begriffe und werden in den letzten Jahren vermehrt herangezogen, um Menschen zu bestrafen, die nichts anderes getan haben, als ihre Meinung zu sagen, ohne dabei gegen einen tatsächlich bestehenden Strafrechtsparagrafen verstoßen zu haben. Das geht stark in die Richtung von Orwells Roman 1984, in dem es den Straftatbestand der „Gedankenverbrechen“ gab.

Das ist keineswegs eine Übertreibung, wie ein Blick nach Kanada zeigt. Die Regierungspartei des damaligen Premierministers Justin Trudeau hat im Februar 2024 den „Online Harms Act“ ins Parlament eingebracht. Justizminister Arif Virani begründete das Gesetzesvorhaben damals so:

„Der Hass ist in diesem Land auf dem Vormarsch. Wir müssen mehr Instrumente zur Verfügung stellen, nicht weniger, um den Hass anzugehen, den wir sehen, und dies wird genau das tun.“

Das Problem ist, dass in dem Gesetz nur sehr allgemeine Kategorien festgelegt werden, die als „Hassrede“ strafbar sind. Während die Höchststrafe für derartige Vergehen bisher bei fünf Jahren liegt, soll es nach dem neuen Gesetz auch lebenslange Freiheitsstrafen geben können. So hieß es in der Vorlage:

„Jeder, der eine Straftat nach diesem Gesetz oder einem anderen Parlamentsgesetz begeht, macht sich einer strafbaren Handlung schuldig und kann mit lebenslanger Freiheitsstrafe bestraft werden, wenn die Begehung der Straftat durch Hass aus Gründen der Rasse, der nationalen oder ethnischen Herkunft, der Sprache, der Hautfarbe, der Religion, des Geschlechts, des Alters, einer geistigen oder körperlichen Behinderung, der sexuellen Orientierung oder der Geschlechtsidentität oder des Geschlechtsausdrucks motiviert ist.“

Man braucht also nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, auf welchem Weg Deutschland und die EU sind. Und im Koalitionsvertrag wird es auch recht offen gesagt.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen