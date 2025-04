Trumps Zollkrieg

Der Zollkrieg, den Trump vom Zaun gebrochen hat, beherrscht die Medien auch in Russland.

Trumps Zollkrieg war am Sonntag ein großes Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, dem mehrere Beiträge gewidmet wurden. Wie der russische USA-Korrespondent über die Reaktionen in den USA berichtet hat, habe ich schon in einem anderen Artikel übersetzt, hier übersetze ich den Bericht des russischen China-Korrespondenten über die Reaktion aus China.

Beginn der Übersetzung:

Ein Zahlenspiel: China hat gezeigt, dass es warten kann und keine Angst hat, zu kämpfen

China agiert leise, aber entschieden. Sie haben noch nicht vor, in Washington anzurufen. Auf der Agenda steht die Suche nach neuen globalen Märkten, glücklicherweise liegt Südostasien in der Nähe. China wendet sich auch nicht von Europa ab und Russland ist ganz in der Nähe. Und auch die Erfahrungen Russlands mit Gegensanktionen werden sich als nützlich erweisen.

Aus China berichtet unser Korrespondent.

Der orkanartige Wind, der Peking traf, ist wie eine bildliche Darstellung eines Sturms im Handel. Auf den Märkten war es die ganze Woche über stürmisch. Der Leitindex der Shanghaier Börse verlor in dieser Zeit drei Prozent, der von Hongkong fast 8,5 Prozent. In seinem Handelskrieg mit Washington hat Peking den Einsatz erhöht, indem es die Vergeltungszölle auf amerikanische Waren auf 125 Prozent erhöht hat.

„Wenn die USA reden wollen, ist unsere Tür offen. Der Dialog muss aber auf Augenhöhe und mit gegenseitigem Respekt erfolgen. Sollten sie jedoch auf einem Zollkrieg bestehen, wird China genauso antworten. Druck, Drohungen oder Erpressung sind nicht der richtige Weg, mit China umzugehen“, sagte He Yongqian, die Sprecherin des chinesischen Handelsministeriums.

Peking bezeichnet seine 125 Prozent als Obergrenze und macht dabei eine wichtige Klarstellung: Weitere „Zahlenspiele“ sind ohne Bedeutung, wie das chinesische Fernsehen erklärte: „Da der chinesische Markt bei der derzeitigen Höhe der Zölle keine Importe aus den USA mehr aufnehmen kann, wird China zusätzliche Zölle auf chinesische Waren, die die USA erheben, einfach ignorieren.“

Das heißt, die Einsätze sind gemacht. Während der Verhandlungen mit dem spanischen Ministerpräsidenten erinnerte Chinas Präsident erneut daran, dass es in Zollkriegen keine Sieger gibt; wer die Welt gegen sich aufbringt, wird sich isoliert wiederfinden.

„Seit mehr als 70 Jahren basiert Chinas Entwicklung auf Autarkie und harter Arbeit, nie auf Almosen anderer. Und das Land fürchtet keine unfaire Unterdrückung. Die Welt erlebt derzeit einen seit einem Jahrhundert nicht mehr gekannten beschleunigten Wandel, der eine Reihe miteinander verbundener Risiken und Herausforderungen mit sich bringt. Nur durch Solidarität und Koordination können die Länder den Weltfrieden und die Stabilität bewahren und die globale Entwicklung und den Wohlstand fördern“, sagte Xi Jinping bei dem Treffen.

Vorläufigen Prognosen zufolge könnte der Handelsumsatz zwischen China und den USA um 80 Prozent zurückgehen, sagte der Chef der WTO, wo China eine neue Klage gegen die USA eingereicht hat. Und als Reaktion auf Trumps zweideutige Aussagen zu Anrufen und Küssen erklärten chinesische Zeitungen ganz klar, dass niemand kommen würde, um sich vor Trump zu verbeugen.

Bis zu 90 Prozent aller Spielekonsolen in den USA wurden aus China importiert, mehr als 70 Prozent der Smartphones und 66 Prozent der Laptops. Die Hälfte von Musks Elektroautos und absolut alle Batterien werden in China produziert. Was Trump und sein Team erwartet, wenn er im gleichen Geist weitermacht, zeigten chinesische Internetnutzer mit Hilfe eines KI-Videos, in dem dicke Amerikaner an den Werkbänken sitzen. Und zum Wochenende hat Trump dem Druck teilweise nachgegeben, indem er zumindest die Zölle auf chinesische Elektronikprodukte senkte.

So tief ist der Renminbi, so die offizielle Bezeichnung des chinesischen Yuan, seit Jahresbeginn nicht gefallen. Das ist eine Folge des Handelskriegs, doch für die People’s Bank of China ist das anscheinend ein bewusster Schachzug. Das Spiel mit dem Kursrückgang ist zwar noch keine Währungsabwertung, spielt den chinesischen Exporteuren aber sicherlich in die Hände. Je billiger der Yuan und je teurer der Dollar, desto höher der Gewinn der Werkbank der Welt.

China wurde bereits früher vorgeworfen, den Wechselkurs seiner Landeswährung zu manipulieren. Jetzt ist das jedoch eine Möglichkeit, Verluste auszugleichen. Und Peking hat den anderen Trumpf noch gar nicht aus dem Ärmel gezogen.

„Die Leute befürchten, dass China US-Staatsanleihen im Wert von einer Billion Dollar auf den Markt werfen könnte. Sollte China beschließen, die US-Staatsanleihen auf den Markt zu werfen, würde das ein Chaos auf dem globalen Finanzmarkt auslösen. Und der Zinssatz in den USA könnte durchaus auf 5 bis 6 Prozent steigen“, erklärt Francis Lun, CEO von Geo Securities.

Hier ist alles wie bei Xiangqi, der chinesischen Variante von Schach, wo das wichtigste Prinzip darin besteht, eine kompetente Verteidigung aufzubauen, den Gegner in die Offensive zu zwingen und zu warten, bis er eine Schwachstelle zeigt. Ständige Angriffe führen zu einer Niederlage.

Ein Spieler erklärte mir: „Wie der große Steuermann Mao sagte: ‚Sie rühren mich nicht an, und ich rühre niemanden an, aber wenn sie mich anrühren, bin ich verpflichtet zu antworten.‘ Egal, ob es die USA oder irgendjemand anders ist, in all diesen Handelskriegen halten wir uns an die Prinzipien des chinesischen Schachs.“

Auch die Sprecherin des chinesischen Außenministeriums, die zufällig den gleichen Nachnamen hat, wie Mao, hat die Lehren Mao Zedongs auf ihrer Seite veröffentlicht. Und jede einzelne staatliche Zeitung veröffentlicht ein Plakat mit acht chinesischen Schriftzeichen, die „Entschlossener Widerstand! Kämpft bis zum Ende!“ bedeuten.

China will nicht kämpfen, hat aber auch keine Angst davor – das ist die wichtigste Botschaft des chinesischen Drachen an den Papiertiger, wie Lin Jian, ein Sprecher des chinesischen Außenministeriums, erklärte: „Dies ist eine dreiste Herausforderung an den globalen Konsens, die sich gegen die ganze Welt richtet. Die notwendigen Gegenmaßnahmen gegen das aggressive Verhalten der USA zielen nicht nur darauf ab, Chinas Souveränität, Sicherheit und Entwicklungsinteressen zu schützen, sondern auch auf die Unterstützung der internationalen Gleichheit und Fairness, des multilateralen Handelssystems und der gemeinsamen Interessen der internationalen Gemeinschaft.“

Einige Hotels und Geschäfte in China haben bereits Plakate aufgehängt, auf denen sie amerikanische Touristen scherzhaft auffordern, 104 Prozent mehr zu zahlen, für alle Fragen sollten sie an die amerikanische Botschaft richten. Für noch mehr Sarkasmus sorgte ein Post des amerikanischen Generalkonsulats im chinesischen Shenyang über den Verkauf alter Möbel und Elektronik – war das ein Versuch, die chinesischen Vergeltungszölle zu umgehen?

In China selbst verspricht die Regierung, ihre Exporteure zu unterstützen, wie Shi Jiao, außerordentlicher Professor an der HSBC Business School der Peking-Universität, erklärte: „Wir treiben das Wirtschaftswachstum durch eine starke Binnennachfrage voran, durch die Kaufkraft von 1,4 Milliarden chinesischen Verbrauchern. Zweitens vertiefen wir internationale Partnerschaften durch Multilateralismus und Freihandel.“

Der chinesische Einzelhandel hat bereits ein Programm vorbereitet, um Regale für die Unternehmen freizumachen, die anstelle des amerikanischen den eigenen Markt entwickeln möchten. Und der Zoll verschärft die Exportkontrollen für Lieferungen von seltenen Erden in die USA. Hollywood wurde zudem mit einem Ende von Kinovorführungen seiner Filme in China gedroht, was der amerikanischen Filmindustrie Verluste von bis zu einer halben Milliarde Dollar pro Jahr bescheren würde.

Die einfachen Chinesen sind Trump dafür sogar dankbar, wie ein Mann mir lachend sagte: „Er hat wirklich dazu beigetragen, Chinas Entwicklung zu beschleunigen. Wir nennen ihn Chuan Jianguo, den Erbauer der Nation. In dem Sinne, dass er beim Aufbau Chinas hilft.“

Die Experten sind natürlich nicht so optimistisch. Aufbauen könnte vielleicht helfen, aber vorher werden die Märkte noch weiter erschüttert.

Ende der Übersetzung



