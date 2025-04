Trumps Zollkrieg

Der Zollkrieg, den Trump vom Zaun gebrochen hat, beherrscht die Medien auch in Russland.

Trumps Zollkrieg war am Sonntag ein großes Thema im wöchentlichen Nachrichtenrückblick des russischen Fernsehens, dem mehrere Beiträge gewidmet wurden. Hier übersetze ich, wie der russische USA-Korrespondent über die Reaktionen in den USA berichtet hat, in einem weiteren Artikel werde ich berichten, wie der russische China-Korrespondent über die Reaktion aus China berichtet hat.

Beginn der Übersetzung:

Trump musste auf die Bremse treten, doch der Zollkrieg ist nicht zu Ende

Der größte Schock für die Welt waren in dieser Woche die von Trump verkündeten neuen Zölle. Vereinfacht ausgedrückt sind Zölle Preisaufschläge, zu denen ein Land bereit ist, Waren aus einem anderen Land zu importieren. Wenn die Aufschläge ins Unermessliche steigen, macht der Handel keinen Sinn mehr und wird eingestellt.

Genau das ist derzeit die Situation in den Beziehungen zwischen den USA und China. Die USA haben einen Aufschlag von 145 Prozent auf chinesische Waren eingeführt, China antwortete mit 125 Prozent. Das ist zwar weniger, aber jede dieser Zahlen blockiert den Export des Partners vollständig. Trumps Motiv ist der Wunsch, die Produktion in die USA zurückzuholen, da der Anteil der weltweiten Produktion in den USA seit Beginn des Jahrhunderts sinkt.

Was derzeit im Welthandel passiert, ist schwindelerregend. Und all dies geschieht parallel zu den Friedensverhandlungen auf verschiedenen Ebenen und den Bemühungen derer, die immer noch für den Krieg sind.

Aus den USA berichtet unser Korrespondent.

Donald Trump kam in Begleitung seiner Enkel zu einem Mixed-Martial-Arts-Turnier in Miami. Dort erwarten ihn bereits Elon Musk, Robert Kennedy Jr. und die Direktorin der Nationalen Geheimdienste Tulsi Gabbard. Unter dem Dach des Kaseyya Centers sprengte das Adrenalin sowohl auf den Tribünen als auch im Wrestling-Ring alle Grenzen. Im Mittelpunkt stand der aus Lugansk stammende Russe Nikita Krylow, doch es war Donald Trump selbst, der diese Woche die ganze Welt aufgewühlt hat.

Der globale Zollkrieg, die Verhandlungen mit dem Iran über das Atomabkommen und der unerwartete Besuch von Trumps Sondergesandtem Steve Witkoff in Russland. Sogar Trumps Team hat Mühe, dem emotionalen Druck standzuhalten, der durch die zunehmende Flut der Ereignisse entsteht. De Pressesprecherin des Weißen Hauses, Caroline Leavitt, geht jetzt nicht mehr ohne ein vorheriges Gebet zu ihrer täglichen Pressekonferenz.

Das offizielle Washington hat seinen Mut zusammengenommen und kommentiert die neue Verhandlungsrunde mit Russland zur Ukraine mit Zurückhaltung, was bei Caroline Leavitt so klang: „Dies ist ein weiterer Schritt im Verhandlungsprozess für einen Waffenstillstand und ein endgültiges Friedensabkommen in Russland und der Ukraine.“

Unterdessen fragte das amerikanische Fernsehen, wie es zu Witkoffs plötzlichem Auftauchen in St. Petersburg gekommen war. Und vor allem, was während seines Gesprächs mit Wladimir Putin besprochen wurde.

Bei CBS News hieß es: „Die Frage ist, ist Witkoff mit Zuckerbrot oder Peitsche nach Russland gegangen, um es mit weiteren Sanktionen zu bestrafen oder mit dem Vorschlag, einige davon aufzuheben?“

Der „Sondergesandte für alles“, wie Stephen Witktoff mittlerweile in Washington genannt wird, ist in Trumps Team neben den Verhandlungen mit Moskau und Teheran auch der wichtigste Vermittler zwischen Israel und der Hamas. Als Diplomat ohne Berufserfahrung und langjähriger Freund des Präsidenten wurde er zu einer Schlüsselfigur auf der internationalen Bühne. Und für Trumps Friedensinitiativen wird er regelmäßig heftig kritisiert.

Diesmal warfen ihm die liberalen Medien nach seiner Reise nach St. Petersburg eine prorussische Haltung vor und dass der Mangel an der nötigen Erfahrung Moskau angeblich einen Verhandlungsvorteil verschaffe, wie ABC News meinte: „Das Problem ist jetzt, dass Russland offenbar glaubt, es könne die Handlungen der USA aussitzen, denn es scheint, als würden die USA, der wichtigste Unterstützer der Ukraine, sich nun von Kiew abwenden.“

Auch einige Republikaner im Kongress kritisieren Washingtons allzu offensichtliche Hinwendung zu Moskau. Die konservative Aktivistin Laura Loomer verteidigte Trumps Strategie, die Witkoff verfolgt, auf Twitter: „Die Leute greifen Steven Witkoff gerne an, aber er hat mehr für Friedensgespräche und die Befreiung der Geiseln getan als jeder seiner bürokratischen Kritiker in der Geschichte. Steve Witkoff reißt sich für Präsident Trump den Arsch auf. Und seien wir ehrlich: Steve Witkoff ist Milliardär. Er kann sich zurücklehnen und ein sorgenfreies Leben führen. Er braucht das nicht zu tun. Er tut es, um Präsident Trump und unserem Land zu helfen.“

Elon Musk schloss sich der Verteidigung des Sondergesandten des Präsidenten an und schrieb: „Witkoff is great.“ Und Außenminister Marco Rubio stimmte mit dem Tweet „100%“ zu. Auch Donald Trump selbst zeigte sich nach Witkoffs Russland-Besuch vorsichtig optimistisch: „Ich denke, bei der Ukraine und Russland wird wahrscheinlich alles gut. Und wissen Sie, bald wird es sich zeigen. Irgendwann kommt der Punkt, an dem man entweder etwas akzeptieren oder den Mund halten muss, und dann werden wir sehen, was passiert. Aber ich denke, es läuft gut.“

Trump ist auch der Meinung, dass seine Zolloffensive gut läuft. Mit Smoking und Fliege verkündete er auf dem Parteitag der Republikaner seine ersten Siege: „Ich sage Ihnen, diese Länder rufen mich an und küssen mir in den Arsch. Sie brennen darauf, einen Deal zu machen. ‚Bitte, bitte, Sir, machen Sie einen Deal.‘ Ich werde alles tun, Sir…“

Das Weiße Haus lehnte es ab, die vollständige Liste derer bekannt zu geben, die zu solchen Kontakten bereit sind, erklärte jedoch, dass mit Südkorea und Japan bereits Verhandlungen über Zölle im Gange seien. Benjamin Netanjahu flog als erster nach Washington, um zu demonstrieren, wie man richtig mit Trump umgeht. Er erklärte, Israel sei bereit, alle Handelshemmnisse für amerikanische Waren zu beseitigen. Dort rückte Trump ihm freundlich einen Stuhl zurecht und lud ihn zum Mittagessen ein, doch es gelang ihnen nicht, Trump dazu zu bewegen, die Zölle gegen Israel zu senken.

Bei dem Pressetermin wurde Trump von Journalisten gefragt: „Herr Präsident, planen Sie, die von Ihrer Regierung auf israelische Waren erhobenen Zölle zu senken?“

„Wir reden hier von einem völlig neuen Handelsabkommen. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Vergessen Sie nicht, dass wir Israel sehr viel Hilfe leisten. Wir geben Israel beispielsweise vier Milliarden Dollar pro Jahr. Das ist eine Menge“, antwortete Trump mit einem Seitenblick auf Netanjahu.

Nach Netanjahu flogen der finnische Außenminister Valtonen und eine Delegation aus Vietnam, das in Südostasien am stärksten unter Trumps Zöllen leidet, nach Washington, um sich zu verbeugen. Die Liste derer, die die weiße Flagge gehisst haben, wird täglich länger, wie US-Finanzminister Scott Bessent meinte: „Präsident Trump hat eine erfolgreiche Verhandlungsstrategie verfolgt. Mehr als 75 Länder haben daraufhin ihre Bereitschaft zur Zusammenarbeit bekundet.“

Nach einem harten Angriff kommt ein taktischer Rückzug. Trump verkündete einen dreimonatigen Waffenstillstand für diejenigen, die Zollverhandlungen zustimmen. Auf dem Rasen des Weißen Hauses, umgeben von Rennfahrern, erläuterte er die Gründe für seine Entscheidung. Wie beim Rennen liege auch bei den Zöllen der Schlüssel darin, rechtzeitig zu bremsen, sagte Trump: „Man muss flexibel sein. Ich hätte sagen können: ‚Ich gehe auf jeden Fall durch diese Wand‘, und ich hätte es nicht geschafft. Manchmal muss man unter der Wand durch, über die Wand oder um die Wand herum. Diese Jungs wissen das besser als jeder andere.“

Mit Ausnahme Chinas wurden Amerikas Handelspartner für nur 18 Stunden mit Zöllen belegt, wie sie seit 100 Jahren nicht gegeben hat. Und in den drei Monaten, die Trump im Weißen Haus ist, hat er die Zölle zum dritten Mal ausgesetzt. Die amerikanischen Aktienbörsen, die seit Beginn des Handelskriegs um sechs Billionen gefallen waren, erholten sich nach dieser Erklärung um fast die Hälfte. Viele in Washington fragen sich, was der wahre Grund für die plötzliche Bremsung war, doch das Team des Weißen Hauses versichert, weder der Einbruch der Märkte noch der Schatten der globalen Krise hätten die Entscheidung des Präsidenten beeinflusst.

Journalisten fragten US-Handelsminister Howard Lutnick: „Können Sie mit Sicherheit sagen, dass es nicht die Entwicklung der Märkte war, die Trump zu dieser 90-tägigen Pause veranlasst hat?“

„Das stimmt nicht. Für die Politik in diesem Bereich ist Donald Trump verantwortlich. Die Entscheidung wurde getroffen, um Respekt gegenüber der großen Zahl von Ländern zu zeigen, deren Vertreter zu uns kommen und mit uns verhandeln wollten.“

Vor der EU hat Trump sicher keinen Respekt. Die USA haben nicht die Absicht, mit Vertretern aus Brüssel zu verhandeln, und die italienische Ministerpräsidentin Meloni plant, im Namen ganz Europas eine Petition an Washington zu richten. Um das Handelsdefizit auszugleichen, das Trump auf 350 Milliarden Dollar schätzt, will er die EU zwingen, Energieträger aus Amerika zu kaufen. Und er warnt, dass eine Ablehnung nicht akzeptiert wird: „Werde ich der EU Zölle auferlegen? Wollen Sie eine ehrliche Antwort? Oder geben wir Ihnen eine politische Antwort? Auf jeden Fall. Die EU hat uns so schrecklich behandelt.“

Die Umkehrung des Handelsungleichgewichts mit China in Höhe von einer Billion US-Dollar ist eine Mission impossible. Und die vernichtenden neuen Zölle, die Washington und Peking gegen Ende der Woche fast stündlich austauschten, haben die Spannungen auf den Höhepunkt gebracht. Zölle von 145 Prozent auf alle aus China importierten Waren. Trump stellt klar, dass dies nicht die Obergrenze sei, doch in einem umfassenden Handelskrieg wird es möglicherweise keine Gewinner geben, warnt das Wall Street Journal. Die Folgen der jahrelangen Globalisierung würden alle gleichermaßen hart treffen.

Trotz aller Spannungen zwischen den USA und China in den letzten Jahren sind die Volkswirtschaften beider Länder jetzt eng miteinander verflochten. Mehr als ein Vierteljahrhundert lang gaben die Amerikaner einen erheblichen Teil ihres Geldes für den Kauf chinesischer Waren aus. Die USA erhielten billige Waren, und China investierte in den Aufbau und die Entwicklung seiner Infrastruktur.

Das Freundschaftstor in der Nähe des Weißen Hauses, der größte Zeremonienbogen außerhalb Chinas und einer der wenigen Überreste des einst großen Chinatowns in der amerikanischen Hauptstadt, das 1986 anlässlich der Gründung der Städtepartnerschaft zwischen Peking und Washington eröffnet wurde, erinnert heute an die Zeiten, als die USA China nicht als Bedrohung, sondern lediglich als große Werkbank betrachteten. Ein halbes Jahrhundert später stehen sich die beiden Wirtschaftssupermächte in direkter Konfrontation gegenüber. Eine Niederlage würde für Washington den endgültigen Verlust seiner Weltherrschaft bedeuten.

Allerdings rechnet selbst die amerikanische Presse in diesem Kampf mit einem Sieg Chinas. Als ob es überraschend gekommen wäre, haben die USA entdeckt, dass das Etikett „Made in China“ auf fast allem prangt, was den Durchschnittsamerikaner umgibt. 90 Prozent der Apple-Produkte werden in China hergestellt. Bis zu 80 Prozent des Lagerbestands von Walmart kommt aus China in die USA. Ein Drittel der gesamten Nike-Produktion, von Turnschuhen bis zu T-Shirts, ein Viertel der Coca-Cola-Produktion, von Verpackungen bis zu den Zutaten.

Sogar Trumps eigene Waren, wie die Baseballkappe „Make America Great Again“, werden in China hergestellt. Mit der Einführung der Zölle haben sich die deren Preise für Trumps Fans bereits um das Eineinhalbfache erhöht. Und die Verlagerung der Produktion nicht nur der Trump-Mützen, sondern auch weitaus wichtigerer Konsumgüter und Elektronikartikel in die USA würde mindestens mehrere Jahre dauern und mehr als eine Billion Dollar kosten.

Bei CNN wurde Matt Priest, Präsident der Footwear Distributors and Retailers Association of America, gefragt: „Wie viel würde ein Paar 100-Dollar-Sneaker aus China oder Vietnam kosten, wenn sie in den USA hergestellt worden wären?“

„300 oder 400 Dollar. Tatsächlich würde ein Paar Turnschuhe, die 150 Dollar kosten, mit den Zöllen, die heute um Mitternacht in Kraft getreten sind, jetzt 230 Dollar kosten“, war die Antwort.

China selbst hat als erstes gezeigt, wie Importersatz auf amerikanisch aussehen könnte. Auf TikTok ist ein mithilfe künstlicher Intelligenz erstelltes Video viral gegangen, in dem übergewichtige Menschen in den USA in Fabriken Kleidung und Elektronik produzieren. Das ärgerliche Video hat in Amerika einen Nerv getroffen und die Falken in den USA haben bereits begonnen, Peking mit Weltuntergangwaffen im Handel zu drohen. Es geht um ein mögliches Delisting, dem Rauswurf von Wertpapieren chinesischer Unternehmen von der Wall Street.

Der Unternehmer und Investor Kevin O’Leary sagte auf MSNBC: „Wir haben im Moment die Oberhand. Wir haben die Karten in der Hand. Jetzt ist es an der Zeit, das Problem zu lösen, denn wir wollen, vielleicht waren wir die größte Volkswirtschaft, aber wir können die Chinesen jetzt unter Druck setzen. Und ich spreche von der Regierung, nicht von den Leuten, die die Gesetze durchsetzen und gleiche Wettbewerbsbedingungen zwischen China und den USA schaffen müssen. Wenn es ein bisschen Instabilität, ein bisschen Magenverstimmung oder einen Würgereflex braucht, ist mir das egal. Ich will, dass das Problem gelöst wird, und zwar sofort.“

Bei der Konfrontation mit China geht es nicht nur um die Regale in den Läden. Die Handelsrouten, insbesondere im Hinterhof Amerikas, sind derzeit eine weitere, noch kalte Front. Im Kampf um den Panamakanal bereitet sich die Trump-Regierung auch auf eine militärische Konfrontation mit China vor. Pentagon-Chef Pete Hegseth hat kürzlich eine Erkundung des Gebiets durchgeführt, gleichzeitig mit der Entscheidung des Präsidenten, zusätzliche Militärkontingente nach Panama zu verlegen. Dabei sagte Hegseth: „Die USA werden es dem kommunistischen China oder irgendeinem anderen Land nicht erlauben, den Betrieb oder die Integrität des Kanals zu gefährden.“

Die Frage, wer zuerst nachgeben wird – Peking oder Washington – wird derzeit auf der ganzen Welt gestellt. Doch das Weiße Haus hat offensichtlich nicht vor, einen Schritt auf China zuzugehen. Trump macht die Chinesen für diese beispiellose Eskalation verantwortlich, die sich weigerten, die Zölle zu akzeptieren und die Herausforderung mit der Verhängung von Vergeltungszöllen angenommen haben. Das bedeutet, dass sie als erste anrufen sollen. Und Trump erwartet dieses Gespräch mit Peking nach eigenen Angaben ungeduldig: „Ich bin sicher, wir werden sehr gut miteinander auskommen. Ich habe großen Respekt vor dem Vorsitzenden Xi. Er ist seit langem mein Freund, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich denke, wir werden am Ende etwas sehr Gutes für beide Länder erreichen. Ich freue mich darauf.“

Ein Signal der Verhandlungsbereitschaft kam bereits aus den USA selbst. Das Weiße Haus kündigte an, dass es zwanzig Arten in China hergestellter Elektronik von den drakonischen Zöllen ausnehmen wird: Laptops, Tablets, Smartphones, Modems und externe Festplatten sowie Flash-Laufwerke, Monitore, Transistoren und andere Halbleiterbauelemente.

Das mag wie eine Geste des guten Willens aussehen, aber in Wirklichkeit ist es ein Schritt der Verzweiflung, denn die USA können sich nicht mehr selbst mit diesen Produkten versorgen. Und während er auf die großen Verhandlungen mit China wartet, löst Trump kleinere Probleme und löst gleichzeitig sein Wahlversprechen ein. Der Präsident unterzeichnete ein Dekret zur Aufhebung der Beschränkungen für Wasserdruck, die unter Obama aus Kostengründen eingeführt worden waren. Auf der Website des Weißen Hauses wird stolz berichtet: „Donald Trump macht die amerikanische Dusche wieder groß.“

Ende der Übersetzung



