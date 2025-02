Studie bestätigt: Auswandern macht Deutsche glücklicher

Sag ich doch!

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ist der Frage nachgegangen, wie geht es deutschen Auswanderern nach ihrem Wegzug aus Deutschland geht. Das Ergebnis ist eindeutig: "Umzüge von Deutschen ins Ausland steigern die Lebenszufriedenheit"

Das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung hat Ende 2024 in einer Studie untersucht, wie es Deutschen geht, nachdem sie aus Deutschland ausgewandert sind. Für mich ist das Ergebnis wenig überraschend, denn die Studie hat das sehr eindeutige Ergebnis gebracht, dass Deutsche nach dem Auswandern glücklicher sind.

Die Ergebnisse lauten zusammengefasst, dass es vor der Auswanderung einen leichten Rückgang der Lebenszufriedenheit gibt, was mich nicht überrascht, weil der Prozess der Entscheidungsfindung durchaus Stress bedeutet und die Planung eines internationalen Umzugs kompliziert ist. Aber unmittelbar nach der Auswanderung erfolgt ein deutlicher Anstieg der Lebenszufriedenheit. Den größten Zugewinn an Lebenszufriedenheit haben nach einer Auswanderung Singles, mitziehende Partner zeigen die geringste Veränderung.

Mich wundert das nicht, denn sich im heutigen Deutschland wohl zu fühlen, wo die Straßen immer schmutziger werden, wo die Kriminalität immer weiter steigt, wo die Bahn weniger pünktlich ist als in Entwicklungsländern, wo die Regierung die Menschen mit immer mehr ideologischem Schwachsinn traktiert und wo der Wohlstand konsequent rückläufig ist, ist in meinen Augen gar nicht leicht.

Viele Bekannte von mir, die noch in Deutschland leben, bestreiten das eben Gesagte, weil sie daran gewöhnt sind und sich kaum vorstellen können, dass es in anderen Ländern anders sein könnte, schließlich predigen Medien und Politik in Deutschland ja ständig, Deutschland stehe im internationalen Vergleich gut da. Das ist allerdings Unsinn.

Ich kenne viele Deutsche, die Deutschland in den letzten Jahren verlassen haben, und sie alle bestätigen sowohl die Ergebnisse der Studie als auch meinen Eindruck. Und wenn sie erst einmal ein wenig Abstand vom Leben in Deutschland gewonnen haben, merken sie plötzlich, wie viel entspannter sie in ihrer neuen Heimat sind.

Aber ich rate zur Vorsicht, denn man sollte sich seine neue Wahlheimat vorher genau anschauen, um zu verstehen, ob man sich da auch wirklich wohl fühlt. Wenn das so ist, dann bleibt nur noch, den „inneren Schweinehund“ zu überwinden und den Schritt zu wagen.

Nicht nur ich, sondern auch das Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung sagt: Es lohnt sich!



