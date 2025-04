Sorge und Freude über die Wiederaufrüstung Deutschlands liegen bei US-Experten dicht beieinander

Geopolitik

Die Wiederaufrüstung Deutschlands, die nun mit Krediten in Billionenhöhe versucht wird, löst bei US-amerikanischen Experten gleichzeitig Sorge und Freude aus. Was sie sowohl der EU als auch Deutschland in dem Zusammenhang empfehlen, haben zwei von ihnen bei Foreign Affairs geschrieben.

Foreign Affairs ist die Zeitung des Council on Foreign Relations, das wiederum eine der mächtigsten NGOs in den USA und den früheren US-Regierungen gleichsam die Außenpolitik vorgeschrieben hat. Unter Trump dürfte das anders sein, weshalb ich bewusst von den „den früheren US-Regierungen“ spreche. Trotzdem ist das Council natürlich immer noch sehr einflussreich und wird auch weiterhin die Linien der Politik der Transatlantiker bestimmen, die in Brüssel und den meisten europäischen Hauptstädten an der Regierung sind.

Den Artikel, um den es hier geht, haben Michael Kimmage und Sudha David-Wilp geschrieben, die beide Fellows beim German Marshall Fund sind, der sich ganz der Vertiefung der Verbindung von Deutschland und den USA verschrieben hat und dafür von der deutschen Bundesregierung und anderen westlichen Regierungen finanziert wird.

Die Autoren suchen also nach Wegen, die US-Anbindung Deutschlands auch unter den aktuellen Schwierigkeiten aufrechtzuerhalten, die Trumps Präsidentschaft dafür nun einmal aufwirft. Das muss man wissen, um die Motivation der Autoren zu verstehen.

Um zu zeigen, wie man bei den Transatlantikern in Washington über das heutige Deutschland und dessen geplante Aufrüstung und die Folgen davon denkt, habe ich den Artikel von Foreign Affairs übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die deutsche Zeitenwende ist diesmal eine echte

Deutschlands Aufrüstung seiner Verteidigungsfähigkeit ist notwendig, doch könnte es das europäische Gleichgewicht der Kräfte stören.

Seit Jahren schon verkündete Deutschland die Absicht, seine Verteidigungsbereitschaft drastisch zu erhöhen. Doch erst heute scheint es endlich dazu bereit zu sein. Als Russland 2014 die Krim annektierte und militärisch in der Ostukraine eingriff, reagierte Deutschland verhalten. Berlin führte zwar Gespräche mit dem Kreml, die jedoch ohne konkrete Ergebnisse blieben, verhängte einige Sanktionen gegen Moskau und kehrte schließlich stillschweigend zur Tagesordnung zurück.

Nach Russlands großangelegtem Einmarsch in die Ukraine im Jahr 2022 verkündete Bundeskanzler Olaf Scholz eine Zeitenwende. Er versprach, die Verteidigungsausgaben zu erhöhen, mehr Hilfe für die Ukraine bereitzustellen und Deutschlands Energieabhängigkeit von Russland konsequent zu reduzieren. Letztlich war die Zeitenwende nur dem Namen nach eine. Gelähmt durch Streitigkeiten innerhalb der rot-grün-gelben Koalition gelang es Scholz nicht, Deutschlands Verteidigungsbereitschaft auf Vordermann zu bringen.

Nun jedoch stehen die deutschen Politiker Gewehr bei Fuß, um den notwendigen Wandel herbeizuführen. Im Februar fanden Bundestagswahlen statt, und die designierte neue deutsche Regierung scheint bereit zu sein, sich von Washington unabhängig zu erklären. Deutschland bereitet sich auf eine Zukunft vor, in der die USA die Sicherheit Europas nicht mehr zuverlässig garantieren wollen. Um die Bundeswehr zu modernisieren und gleichzeitig die deutsche Wirtschaft anzukurbeln, beendete Berlin seine langjährige Sparpolitik und hob eine in der Verfassung verankerte Beschränkung auf, mit der die jährlichen Ausgaben für den Schuldendienst seit 2009 auf lediglich 0,35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts begrenzt worden waren.

Dieses „neue Deutschland“ wird die Ukraine unterstützen können, ohne auf Washington warten zu müssen. Deutschland wird dadurch weniger an einen unberechenbaren amerikanischen Präsidenten gebunden sein, der sich weigert, sich mit der EU über die Ukraine zu beraten. Kiew wird von Berlins neu gewonnener Unabhängigkeit profitieren, und Deutschlands Beispiel dürfte andere europäische Länder dazu inspirieren, ihre Unterstützung für die Ukraine zu vertiefen. Berlin kann eine führende Rolle bei der Wahrung der Souveränität und der territorialen Integrität der Ukraine übernehmen und Brüssel dazu drängen, die Ukraine als Vollmitglied in die Union aufzunehmen.

Doch Berlins Streben nach geopolitischer Autonomie wird seinen Preis haben. Deutschland wird in Europa die Hauptverantwortung für die Abschreckung Russlands übernehmen müssen – eine enorme und gleichzeitig riskante Aufgabe. Sollte sich in Europa der Nationalismus intensiver durchsetzen, könnte ein neu aufgestelltes deutsches Militär unter die Kontrolle einer extremistischen Regierung fallen, die wiederum die erstarkte Bundeswehr dafür einsetzen könnte, Deutschlands Nachbarn einzuschüchtern. Ein unabhängigeres Deutschland wird zwar die Präsenz Europas auf der Weltbühne stärken, doch was Angelegenheiten der europäischen Innenpolitik angeht, dürfte es dem Kontinent schwerfallen, ein mächtigeres Berlin zu akzeptieren.

Ein fehlender Schutzschirm

Westdeutschland und später das wiedervereinigte Deutschland waren in Bezug auf ihre Sicherheit fast 80 Jahre lang auf die USA angewiesen. Diese Beziehung war für beide Seiten von Vorteil, obwohl es immer wieder Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden Verbündeten gab. So kam es beispielsweise im Jahr 2003 zu Auseinandersetzungen über die von den USA geführte Invasion im Irak. Insgesamt jedoch fühlten sich die Deutschen unter dem Schutz der USA wohl. Deutschland sah keine Todfeinde am Horizont aufziehen und betrachtete seine stabile nationale Sicherheit als eine Folge der transatlantischen Beziehungen innerhalb der NATO.

Angela Merkel, die von 2005 bis 2021 Bundeskanzlerin war, profitierte von dieser Symbiose. Die transatlantische Zusammenarbeit bildete das Fundament ihrer außenpolitischen Agenda. Merkel strebte Frieden in Europa – durch die EU – und ein konfrontationsfreies Verhältnis zu Russland an. Unter Merkel verknüpfte Deutschland seine Beziehungen zum Rest der Welt mit Diplomatie und Handel – und nicht mit militärischer Macht. Merkels Strategie basierte auf Multilateralismus und dem Bekenntnis zur Rechtsstaatlichkeit.

Als der russische Präsident Wladimir Putin 2014 die Krim annektierte, beharrte Merkel darauf, dass es „keine militärische Lösung“ für die Krise gebe. Ihr Ziel war die Aufrechterhaltung einer europäischen Ordnung, die nach 1991 entstanden war, in der Institutionen wie die EU und die NATO die Schiedsrichter über Europas Schicksal waren und Russland ein gewisser Platz am Verhandlungstisch zugestanden wurde. Trotz der russischen Aggression tat Merkel alles, um Deutschland nicht vom Kurs abzubringen. Sie wollte einen europäischen Krieg verhindern, indem sie die Beziehungen zu Russland aufrechterhielt und sich zum Engagement der USA für die europäische Verteidigung bekannte.

Ihr Nachfolger Olaf Scholz teilte den strategischen Kurs von Merkel. Seine Zeitenwende war zaghaft, und er führte viele von Merkel eingeleitete politische Maßnahmen fort. Im Jahr 2022 kündigte Scholz einen über 100 Milliarden Euro schweren Sonderfonds zur Stärkung der deutschen Verteidigungsbereitschaft an. Die Schuldenbremse blockierte jedoch ehrgeizigere Investitionen in Verteidigung und Infrastruktur. Deutschland nahm schließlich über eine Million Flüchtlinge aus der Ukraine auf und schickte gleichzeitig Milliarden an Euro an Hilfsgeldern nach Kiew, während die eigenen Defizite bei der Verteidigung nur zögerlich angegangen wurden.

Deutschlands zögerlicher Ansatz beim Ausbau der Verteidigung war nicht allein die Schuld von Olaf Scholz. Er wurde nicht nur durch die Verfassung seines Landes gebremst, sondern auch durch die politischen Realitäten. Die Sozialdemokraten, die Partei von Scholz, blicken auf eine lange Geschichte freundschaftlichen Respekts gegenüber Russland zurück, die auf die von Willy Brandt in den 1970er Jahren ins Leben gerufene Ostpolitik zurückgeht – die westdeutsche Bemühung um eine Normalisierung der Beziehungen zu Ostdeutschland und zu anderen Staaten des Ostblocks.

Für Scholz gestaltete es sich somit schwierig, einen völligen Kurswechsel vorzunehmen, während andere deutsche Parteien sich dafür aussprachen, die Beziehungen zu Russland auch nach dem groß angelegten Einmarsch in die Ukraine aufrechtzuerhalten. Die Alternative für Deutschland (AfD) ist rechtskonservativ, steht der NATO skeptisch und Putin freundlich gegenüber, und ihre Parteiführung hat Scholz wiederholt als Kriegstreiber verspottet.

Während der Amtszeit von Scholz gewann die AfD erheblich an Boden und verdoppelte ihren Stimmenanteil bei der letzten Bundestagswahl auf 20 Prozent. Außerdem musste Scholz eine zerstrittene Dreiparteienkoalition bändigen, während die Mitglieder seines Blocks nicht bereit waren, die Schuldenbremse aufzuheben. Sie waren aber auch nicht bereit, Deutschland von russischer Energie abzukoppeln und stattdessen die Laufzeit der deutschen Atomreaktoren zu verlängern, die Merkel nach dem Unglück von Fukushima abschalten ließ. Viele dieser Einschränkungen gelten heute allerdings nicht mehr.

Die Zeit des Aufblähens

Friedrich Merz, der designierte Nachfolger von Scholz von der Christlich-Demokratischen Union, ist bestrebt, Deutschlands Abhängigkeit vom Schutzschirm der USA zu verringern. Angesichts seines Hintergrunds überrascht das. Merz ist stolz darauf, ein Transatlantiker zu sein, und seine Partei befürwortet seit jeher die Westbindung – ein Konzept, dem zufolge Deutschland mit den USA koordinieren und kooperieren muss.

Doch seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump im vergangenen Januar hat sich die öffentliche Meinung in Deutschland derart stark verändert, dass der nächste deutsche Regierungschef mit ziemlicher Sicherheit die Außen- und Wirtschaftspolitik umkrempeln wird – ein Prozess, der bereits begonnen hat. Im März stimmte der Bundestag mit einer Zweidrittelmehrheit für die Aufhebung der Schuldenbremse und gab damit Ausgaben für Verteidigung und Infrastruktur in Höhe von über einer Billion Euro frei. Merz versprach, das Geld in Deutschlands militärische Ausrüstung, in seine Geheimdienste und in die Informationssicherheit zu investieren.

Die breite Unterstützung für ein stärkeres, unabhängigeres Deutschland verleiht der Metamorphose des Landes eine Aura der Unvermeidlichkeit. Der Kampf von Friedrich Merz für die Aufhebung der Schuldenbremse war nicht aus einer persönlichen Laune heraus motiviert. Merz kanalisierte die deutsche öffentliche Meinung quer durch das politische Spektrum. Die meisten Deutschen glauben heute, dass die USA nicht mehr bereit seien, die europäische Sicherheit zu garantieren, dass Washington seine Hilfe für die Ukraine einstellen wird und sogar seine militärische Präsenz in Europa reduzieren könnte. Merz hat den politischen Rückhalt, höhere Schulden aufzunehmen, die Verteidigungsfähigkeit des Landes zu stärken und die Wirtschaft anzukurbeln – vorausgesetzt, es gelingt ihm, bürokratische Hürden abzubauen und die innenpolitischen Bedenken hinsichtlich der Einwanderung zu zerstreuen.

Der jüngste Wandel der deutschen Politik entstand nicht aus einem isolierten Bündel politischer Ziele, wie etwa der Unterstützung des Überlebens der Ukraine. Der Wandel erfolgte aus der Erkenntnis, dass alte Gewissheiten nicht mehr gelten. Wenn die USA kein verlässlicher Partner mehr sind, wird die Westbindung ihre Strahlkraft verlieren – oder sie wird eine neue Bedeutung erhalten. Einige Deutsche haben das Konzept bereits als neue Zusammenarbeit mit Europa definiert. Deutschland ändert daher seine Position und löst sich von den Zwängen, die dem Land nach dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion, den USA, Europa und dem deutschen Volk selbst auferlegt wurden.

Die europäischen Länder und die USA werden Deutschlands Investitionen in die Verteidigung zumindest kurzfristig willkommen heißen. Frankreich, Polen und Großbritannien teilen Deutschlands Besorgnis über Russlands Pläne für Europa und begrüßen Berlins Wiederaufrüstung ebenso, wie die nordischen und südeuropäischen Länder. Merz kann mit diesen Regierungen zusammenarbeiten, um die deutschen Wehrfähigkeiten so zu verbessern, dass die Lücken in Europa geschlossen werden. Ein wiederbewaffnetes Deutschland würde Trump zudem zeigen, dass Berlin seinen Beitrag zur kollektiven Verteidigung leistet – etwas, das der US-Präsident schon seit Langem fordert. Und sollten sich die USA aus Europa zurückziehen, wäre ein militärisch leistungsfähigeres Deutschland besser aufgestellt, um die daraus entstehende Lücke zu schließen.

Ein sanfter Riese??

So notwendig die deutsche Wiederaufrüstung heute auch sein mag, könnte sie langfristig beunruhigende Folgen haben. Von 1945 bis 2014 herrschte in Europa weitgehend Frieden – auch, weil die Europäer die Vorstellung ablehnten, Kriege könnten Probleme lösen. Sie schufen nicht-militärische Institutionen wie die EU, um ihre politischen Differenzen beizulegen. Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm der aggressive Nationalismus ab und die Europäer lernten, ihren patriotischen Eifer im Fußball und nicht im Krieg zu kanalisieren.

Ein weiterer wichtiger Faktor für den Nachkriegsfrieden war die relative Entmilitarisierung Deutschlands. Während des Kalten Krieges verfügte Westdeutschland zwar über ein starkes Militär, war aber gleichzeitig von ausländischen Mächten wie Frankreich und Großbritannien militärisch besetzt und dadurch auch nicht vollständig souverän. Nach dem Kalten Krieg reduzierte das wiedervereinigte Deutschland seine Streitkräfte und steckte nur noch geringe Anteile des Staatshaushalts in die Verteidigung. Von Berlin ging keine Bedrohung mehr aus.

Deutschlands höchstes Ideal ist nach wie vor ein Europa ohne Krieg, doch nun rüstet das Land auf, um seine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Der ehemalige US-Außenminister Henry Kissinger beschrieb Deutschland einst als „zu groß für Europa und zu klein für die Welt“. Das Land werde nie eine globale Supermacht werden, so seine Ansicht, aber es könne seiner dominanten Stellung innerhalb Europas nicht entgehen. Deutschland beheimatet die größte Bevölkerung und betreibt die stärkste Wirtschaft Europas. Sollte es obendrauf auch noch über ein starkes Militär verfügen, könnte Deutschland zu einer regionalen Hegemonialmacht werden – oder riskieren, als solche wahrgenommen zu werden.

Ein wiederbewaffnetes Deutschland könnte seine Nachbarn verunsichern

Das erste Land, das ein selbstbewussteres Deutschland herausfordern könnte, wird Russland sein, Deutschlands historischer Rivale in Mittel- und Osteuropa. Deutschland rüstet wegen Russland auf, und zwar inmitten eines auf europäischem Boden stattfindenden Krieges. Moskau, das Deutschland bereits sabotiert, wird alles tun, um ein erstarkendes Berlin zu behindern. Laut einem hochrangigen Offiziellen der NATO versuchte Russland angeblich im vergangenen Jahr, den CEO des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall zu ermorden. Sollte Deutschland wieder aufrüsten, könnte Russland eine Krise provozieren, um die Deutschen von mehr Autonomie abzuhalten.

Ein wiederbewaffnetes Deutschland wird nur dann eine Macht des Guten bleiben, wenn seine Regierung es vermeiden kann, in die Hände von Ultranationalisten zu fallen. Europa kennt seit Generationen ein Deutschland, das nicht mehr bereit ist, militärische Gewalt anzuwenden. Nachdem Deutschland in den 1930er- und 1940er-Jahren die Schrecken des extremen Nationalismus über Europa gebracht hatte, zeigte es kein Interesse mehr daran, gegen seine Nachbarn in den Kampf zu ziehen oder Spannungen zu schüren.

Doch Nationalismus kann ansteckend sein, und charismatische Führerfiguren können ihn in unvorhersehbare Richtungen lenken, während er bereits in so unterschiedlichen Ländern wie China, Indien, Russland und den USA auf dem Vormarsch ist.

Ein wiederbewaffnetes Deutschland könnte seine Nachbarn verunsichern. Andere europäische Länder kritisieren Deutschland bereits dafür, dass es in Brüssel sein finanzielles Gewicht in die Waagschale wirft. Ein wieder erstarktes Deutschland könnte zudem den Aufstieg des Nationalismus in den Nachbarländern provozieren – und ein zunehmender Nationalismus in Deutschlands Nachbarschaft könnte wiederum den Nationalismus in Deutschland selbst anheizen.

Ein deutsches Militär, das zunächst von politisch zentristischen und proeuropäischen Regierungen gestärkt wird, könnte in die Hände von Politikern fallen, die bereit wären, Deutschlands Grenzen neu zu verhandeln oder auf Verhandlungen im Rahmen der EU zugunsten militärischer Machtdrohungen zu verzichten.

Die USA ihrerseits können Europa helfen, sich an ein wiederbewaffnetes Deutschland anzupassen. Falls die Administration von Donald Trump tatsächlich entschlossen ist, ihre europäische Präsenz zu reduzieren, dann sollte sie dies langsam in die Wege leiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden die USA zu einem ausgleichenden Machtfaktor – zunächst in Westeuropa und dann, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion, auch in Mittel- und Osteuropa. Ein schrittweiser Rückzug vom europäischen Schauplatz, bei dem die USA ihre militärischen Mittel sukzessive abziehen, damit die europäischen Staaten diese durch ihre eigenen ersetzen können, wäre einem abrupten Abzug deutlich vorzuziehen.

Überstürzte Veränderungen könnten ein Machtvakuum hinterlassen, das Angst und Misstrauen hervorrufen kann. Bei entsprechender Planung jedoch könnte ein militärisch wieder erstarktes Deutschland genau das Richtige für Europa sein.

Ende der Übersetzung



