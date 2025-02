Russland lässt nach Verhandlungen mit der US-Regierung als „Geste des guten Willens“ einen US-Bürger frei

Was passiert hinter den Kulissen?

Der US-Sondergesandte für den Nahen Osten, Steve Witkoff, hat Russland besucht. Offensichtlich ging es dabei um die Ukraine, aber wen Witkoff getroffen hat und was besprochen wurde, ist unbekannt. Dafür wurde gemeldet, Russland habe als "Zeichen des guten Willens" einen US-Amerikaner freigelassen.

Ich vermute schon seit einiger Zeit, dass es hinter den Kulissen bereits aktive Kontakte zwischen der Trump-Regierung und der russischen Regierung gibt, bei denen es um eine mögliche Lösung des Ukraine-Konfliktes geht. Offiziell hüllen sich beide Seiten weitgehend in Schweigen, auch wenn Trump immer wieder Andeutungen macht, es gebe Fortschritte oder er habe mit Putin gesprochen. Aber worüber tatsächlich verhandelt wird, ist unklar und alle Meldungen darüber sind spekulativ.

Vor allem ist unklar, mit welchen Forderungen die Trump-Regierung in die Verhandlungen gehen will, während die russischen Forderung seit langem öffentlich sind. Russland will eine endgültige Friedenslösung und kein Einfrieren des Konfliktes, wozu aus russischer Sicht eine blockfreie, entwaffnete und Atomwaffen-freie Ukraine, die Anerkennung der Krim und auch die Anerkennung der neuen Grenzen inklusive der neuen russischen Regionen Donezk, Lugansk, Saporoschje und Cherson gehört, und Russland will, dass die Ukraine ihre ethnischen Minderheiten nicht mehr diskriminiert. Außerdem will Russland eine neue Sicherheitsordnung für Europa unter Berücksichtigung von Russlands Sicherheitsinteressen (Vorschläge dafür hat Russland schon im Dezember 2021 gemacht) und die Aufhebung der westlichen Sanktionen.

Während kaum zu erwarten ist, dass Russland bei den Forderungen zur Ukraine nennenswerte Kompromisse macht, dürfte es sich bei Letzterem um Maximalforderungen handeln, deren Umsetzung kaum schnell kommen dürfte. Aber solche Maximalforderungen geben natürlich Raum für Zugeständnisse in Verhandlungen, damit die USA sich damit rühmen können, den Russen etwas abgerungen zu haben.

Dafür, dass es hinter den Kulissen bereits intensive Kontakte gibt, gab es am 11. Februar eine Bestätigung. An dem Tag ist Steve Witkoff, Trumps US-Sondergesandter für den Nahen Osten, nach Moskau geflogen und hat als erster hochrangiger US-Vertreter seit 2021 Russland besucht. Offensichtlich ging es dabei um die Ukraine, aber wen Witkoff getroffen hat und was besprochen wurde, ist unbekannt.

Trump hat sich an dem Tag im Weißen Haus mit dem jordanischen König getroffen und dabei zum Thema Ukraine vor Journalisten gesagt:

„Wir haben in dieser Frage gute Fortschritte erzielt. <…> Ich denke wirklich, dass wir sehr gute Fortschritte gemacht haben.“

Zu dem Zeitpunkt wusste noch niemand, was Trump gemeint haben könnte. Allerdings waren das offenbar keine leeren Worte von Trump, denn kurz darauf wurde gemeldet, Russland habe als „Zeichen des guten Willens“ den US-Amerikaner Marc Fogel freigelassen und der sei zusammen mit Witkoff auf dem Weg in die USA. Fogel wurde 2021 bei der Einreise nach Russland verhaftet, weil er Marihuana dabei hatte, was in Russland als Drogenschmuggel gilt und entsprechend streng betraft wird.

Mike Waltz, Trumps Nationaler Sicherheitsberater, erklärte dazu:

„Präsident Trump, Steve Witkoff und die Berater des Präsidenten haben einen Austausch ausgehandelt, der als Zeichen des guten Willens der Russen und als Zeichen dafür dient, dass wir uns in die richtige Richtung bewegen, um den brutalen und schrecklichen Krieg in der Ukraine zu beenden.“

Mehr wurde nicht bekannt, auch nicht, ob und was die Trump-Regierung der russischen Regierung im Gegenzug gegeben oder angeboten haben könnte. Aber offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen der Freilassung von Fogel und den Verhandlungen über die Ukraine. Und wenn die russische Regierung hier laut dem Weißen Haus eine „Geste des guten Willens“ gezeigt hat, dann spricht das dafür, dass die Verhandlungen zwischen den USA und Russland Fortschritte machen.

Das ist immerhin ein Grund zur Hoffnung.



