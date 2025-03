Putins erste offizielle Antwort auf die Idee eines 30-tägigen Waffenstillstandes

Ukraine-Verhandlungen

Nach den Gesprächen zwischen den USA und der Ukraine in Saudi-Arabien gab es fast zwei Tage lang praktisch keine offizielle Reaktion auf die dabei gemachten Vorschläge. Nun hat Putin sich vor Journalisten zum ersten Mal dazu geäußert.

Nachdem die USA und die Ukraine Saudi-Arabien eine Erklärung über den Ukraine-Konflikt und seine Lösung herausgegeben haben, in der unter anderem von einem 30-tägigen Waffenstillstand die Rede war, herrschte in Moskau demonstratives Schweigen, weil diese Vorschläge für Russland inakzeptabel sind. Russland fordert eine endgültige Friedenslösung und kein Einfrieren des Konfliktes oder eine Waffenruhe, die die Ukraine zur Umgruppierung ihrer geschwächten Kräfte nutzen kann.

Am Donnerstag hat der weißrussische Präsident Lukaschenko Präsident Putin in Moskau besucht und bei der gemeinsamen Pressekonferenz fragte eine Journalistin Putin nach seiner Einschätzung der ukrainisch-amerikanischen Erklärung. Ich übersetze hier die Frage und Putins Antwort komplett.

Beginn der Übersetzung:

Frage: Meine erste Frage geht an Wladimir Wladimirowitsch. Wie beurteilen Sie die Bereitschaft der Ukraine zu einem Waffenstillstand? Haben Sie bereits Informationen von den Amerikanern erhalten und wie werden Sie darauf reagieren?

Es gibt noch eine zweite Frage, und ich bitte Sie, Alexander Grigorjewitsch, und Sie, Wladimir Wladimirowitsch, sie zu beantworten. Stimmen Moskau und Minsk ihre Positionen zum Friedensprozess ab, und haben die entsprechenden Konsultationen vielleicht schon heute stattgefunden?

Danke.

Putin: Was die Bereitschaft der Ukraine zu einem Waffenstillstand betrifft, so werde ich natürlich noch sagen, wie ich sie einschätze.

Aber zunächst möchte ich dem US-Präsidenten, Herrn Trump, dafür danken, dass er der Lösung des Konflikts in der Ukraine so viel Aufmerksamkeit schenkt. Wir haben alle genug mit unseren eigenen Dingen zu tun. Aber viele Staatsoberhäupter und der Präsident der Volksrepublik China, der Premierminister von Indien, die Präsidenten von Brasilien und der Republik Südafrika befassen sich mit diesem Thema und nehmen sich viel Zeit. Wir sind ihnen allen dafür dankbar, denn diese Tätigkeit zielt auf die Verwirklichung einer edlen Mission ab – der Mission, die Feindseligkeiten und den Verlust von Menschenleben zu beenden. Das ist das Erste.

Zweitens: Wir sind mit Vorschlägen, die Kampfhandlungen zu beenden, einverstanden, allerdings unter der Voraussetzung, dass diese Beendigung zu einem langfristigen Frieden führt und die ursprünglichen Ursachen dieser Krise angeht.

Nun zur Bereitschaft der Ukraine zu einer Einstellung der Kapmfhandlungen. Sie wissen, dass das Treffen zwischen den USA und der Ukraine in Saudi-Arabien nach außen hin vielleicht wie eine Entscheidung der ukrainischen Seite unter amerikanischem Druck aussieht. Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass die ukrainische Seite die Amerikaner angesichts der Lage vor Ort, über die hier gerade gessprochen wurde, dringend darum hätte bitten müssen.

Denn wie entwickelt sich die Lage? Sicherlich haben viele mitbekommen, dass ich gestern in der Region Kursk war und mir die Berichte des Generalstabschefs, des Befehlshabers der Gruppe „Nord“ und seines Stellvertreters über die Lage im Grenzgebiet, vor allem in der Region Kursk, oder besser gesagt, im Gebiet einschließlich der Region Kursk, angehört habe.

Was geschieht dort? Die Lage dort ist vollständig unter unserer Kontrolle und die Gruppierung, die in unser Gebiet eingedrungen ist, befindet sich in Isolation. Das ist eine vollständige Isolierung und vollständige Feuerkontrolle. Die ukrainischen Truppen haben im Invasionsgebiet die Kontrolle verloren. Und wenn die ukrainischen Soldaten in den ersten Phasen, noch vor ein oder zwei Wochen, versucht haben, in kleinen Gruppen von dort wegzukommen, so ist das jetzt unmöglich. Sie versuchen, in sehr kleinen Gruppen – zwei oder drei Personen – herauszukommen, weil alles unter unserer vollen Feuerkontrolle steht.

Die Ausrüstung ist vollständig verloren, es ist unmöglich, sie herauszuholen, sie wird dort bleiben, das ist bereits garantiert. Und wenn es in den nächsten Tagen zu einer physischen Blockade kommt, wird überhaupt niemand mehr herauskommen können. Es wird nur zwei Möglichkeiten geben: sich zu ergeben oder zu sterben. Und unter diesen Umständen wäre es meiner Meinung nach für die ukrainische Seite sehr gut, einen Waffenstillstand für mindestens 30 Tage zu erreichen. Und wir sind dafür, aber es gibt Nuancen. Welche sind das?

Erstens: Was werden wir mit diesem Teil der Region Kursk machen? Wenn wir die Kampfhandlungen für 30 Tage einstellen, was bedeutet das? Dass alle, die dort sind, kampflos abziehen? Sollen wir sie dort rauslassen, nachdem sie massenhaft Verbrechen an der Zivilbevölkerung begangen haben? Oder wird die ukrainische Führung ihnen den Befehl geben, die Waffen niederzulegen und sich einfach zu ergeben? Wie wird das? Das ist nicht klar.

Und wie werden andere Fragen entlang der gesamten Kontaktlinie gelöst werden? Und das sind fast 2.000 Kilometer. Und dort rücken, wie Sie wissen, die russischen Truppen in fast allen Gebieten vor. Und auch dort werden die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass wir ganze, ziemlich große Einheiten blockieren können.

Wie werden also diese 30 Tage genutzt? Für die Fortsetzung der Zwangsmobilisierung in der Ukraine? Damit Waffen dorthin geliefert werden? Für die Ausbildung der neu mobilisierten Einheiten? Oder wird nichts von alledem getan?

Dann stellt sich eine Frage: Wie werden die Fragen der Kontrolle, der Überprüfung angegangen? Wie können wir und wie werden wir sicher sein, dass nichts derartiges passiert? Wie wird die Kontrolle organisiert werden? Ich hoffe, dass das auf der Ebene des gesunden Menschenverstandes für jeden klar ist. Das sind alles ernste Fragen.

Und wer wird den Befehl zur Einstellung der Kampfhandlungen geben? Und was ist der Preis für diese Befehle? Stellen Sie sich vor, fast 2.000 Kilometer. Wer wird feststellen, wo und wer ein mögliches Waffenstillstandsabkommen über 2.000 Kilometer verletzt hat? Und wer wird dann wem die Verletzung dieses Abkommens vorwerfen? Das sind alles Fragen, die auf beiden Seiten eine sorgfältige Untersuchung erfordern.

Die Idee an sich ist also richtig, und wir unterstützen sie natürlich. Aber es gibt Fragen, die wir diskutieren müssen. Ich denke, dass wir mit unseren amerikanischen Kollegen und Partnern darüber sprechen müssen und vielleicht auch Präsident Trump anrufen und mit ihm darüber diskutieren sollten. Aber wir unterstützen die Idee, diesen Konflikt friedlich zu beenden.

Ende der Übersetzung

Zusammenfassend kann man festhalten, dass Putin zwar seine Bereitschaft zu einem Ende des Krieges wiederholt, aber auch darauf hingewiesen hat, dass ein einfacher Waffenstillstand keine Lösung ist und dass seine Umsetzung alleine wegen der Länge der Frontlinie schwieriger ist, als bei jedem anderen Konflikt der letzten Jahrzehnte, und dass bisher niemand die dabei auftauchenden Fragen beantwortet hat.

Putin bleibt also bei seiner Forderung nach einer umfassenden Friedenslösung. Man darf gespannt sein, wie die Verhandlungen mit Trumps Sondergesandten laufen werden, der ebenfalls am Donnerstag in Moskau eingetroffen ist.



