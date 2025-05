Putin macht Andeutungen über seine Nachfolge

Russland

Zum 25. Jahrestag von Putins erster Amtseinführung als Präsident ist in Russland ein Doku erschienen, in der Putin unter anderem nach seinem Nachfolger gefragt wurde. In Russland schreiben sich die Analysten deswegen die Finger wund.

Zum 25. Jahrestag von Putins erster Amtseinführung als russischer Präsident im Jahr 2000 wurde in Russland eine Doku mit einem langen Interview mit dem russischen Präsidenten veröffentlicht, in der Putin auch erstmals seine Privatwohnung im Kreml gezeigt hat. Die Doku war durchaus sehenswert, aber vor allem eine Frage des Journalisten hat in Russland die Gemüter bewegt. Putin wurde gefragt, ob er sich Gedanken über seine Nachfolge macht.

Putins Antwort war sehr allgemein gehalten, aber die „Kremologen“ versuchen nun zu interpretieren, was Putin gemeint haben könnte. Ich übersetze hier ein Beispiel für solche Artikel.

Beginn der Übersetzung:

Putin startet Rennen um Nachfolge: Wir enthüllen den langfristigen strategischen Plans des Präsidenten

Besonders proaktive „Nachfolgekandidaten“ bleiben auf jeden Fall außen vor

Vor dem 25. Jahrestag seiner ersten Amtseinführung als Präsident hat Wladimir Putin „offiziell“ das Rennen um seine Nachfolge eröffnet. „Mehrere Leute müssen das Vertrauen der Bürger gewinnen“, antwortete er auf eine entsprechende Frage des Journalisten Pawel Sarubin – und sendete damit ein wichtiges, jedoch inhaltlich nicht ganz klares Signal an die russische Politikelite. Jeder erinnert sich, wie das letzte „Rennen um die Nachfolge“ vor fast zwanzig Jahren endete und wo seine Finalisten heute stehen: Dmitri Medwedew muss für die Sünden seiner früheren politischen Sympathien für den Westen insgesamt Buße tun, indem er sich als der glühendste Antiwestler unter den glühendsten Antiwestlern inszeniert, während Sergej Iwanow gar völlig aus der Öffentlichkeit verschwunden ist.

In früheren politischen Zyklen in Russland wurde Putins Nachfolger Putin selbst. Aber was in der Vergangenheit passiert ist, muss in der Zukunft nicht unbedingt wieder passieren. Ja, er hat bisher nur ein Jahr seiner derzeitigen sechsjährigen Amtszeit als Präsident abgeleistet. Wohl wahr, gemäß den im Jahr 2020 verabschiedeten neuen Verfassungsnormen hat er als das derzeitige Staatsoberhaupt jedes Recht, für eine weitere Amtszeit zu kandidieren. Putin hat jedenfalls nicht die Absicht, das Ruder des russischen Staatsschiffs in absehbarer Zukunft in die Hände von irgendjemandem zu legen. Daher haben diejenigen Mitglieder der russischen Elite, die den Worten des Präsidenten mit Vorsicht und sogar Skepsis begegnen, allen Grund, diese Haltung einzunehmen.

Ein Zitat aus einem Interview über Wladimir Putins charakteristische politische Techniken, das mir der bekannte russische Politikwissenschaftler Jewgeni Mintschenko im November 2020 gab: „Zu den beliebtesten Techniken der Führung der Eliten gehört das ständige Testen von Nachfolgern, von denen keiner jemals ein echter Nachfolger wird. Dies ist eine Möglichkeit, Spannungen innerhalb der Elite abzubauen. Dieses Rennen nimmt Putin selbst die Negativität, da sie es selber sind, die Dinge untereinander regeln. Diese Technik erlaubt es den Eliten nicht, sich um ein einzelnes Zentrum zu konzentrieren, und ist in dieser Hinsicht eine logische Fortsetzung der Technik des Ausgleichs innerhalb der Eliten.“

Sehr wahr und sehr genau bemerkt. Ich glaube jedoch nicht, dass dies die einzige Bedeutung des neuen politischen Spiels ist, das Putin begonnen hat – sofern das Wort „Spiel“ in diesem Zusammenhang überhaupt angebracht ist. Achten wir auf den Wortlaut von Pavel Sarubins Frage:

„Denken Sie darüber nach, was als Nächster kommt? Und: Wer als Nächstes kommt?“

Erster Satz der Antwort Putins: „Ich denke immer darüber nach.“

Ich bin sicher, dass es hier weder um Spielerei noch um Selbstinszenierung geht. Putin sprach hier offen über seine intimsten Gedanken, wenn auch nicht in den leuchtendsten Farben.

Es gibt verschiedene Arten von Politikern. Manche wollen Macht um der Macht willen, andere um des Geldes willen. Für die dritte Kategorie – die seltenste, aber aus jenen Führungspersönlichkeiten bestehend, die das Rad der Geschichte wirklich zum Drehen zwingen – ist die Idee von größter Bedeutung.

Auch für Putin ist die Idee absolut vorrangig. Wie schon oft geschrieben wurde, ist er ein Staatschef, der sich seiner historischen Mission voll bewusst ist: Russlands Größe wiederherzustellen und es in die ersten Reihen der Weltmächte zurückzuführen. Und nun noch ein Putin-Zitat aus Pavel Sarubins Dokumentarfilm über Russlands Staatschef: „Ein Verbrechen kann entweder durch Handeln oder durch Unterlassen begangen werden.“

Ich will diesen Gedanken des Präsidenten weiter ausführen und vertiefen: Eine weitere Art politischer Verbrechen wiederum besteht darin, die Errungenschaften früherer Generationen der Bürger des Landes entweder zu demontieren oder gedankenlos zu vergeuden und zu verprassen. In der modernen Geschichte unseres Staates ist das mehr als einmal passiert.

Und Putin erinnert ständig daran. Putins Worte aus einem Interview an den US-Regisseur Oliver Stone im Jahr 2017: „Ich habe oft Kritik dafür gehört, dass ich den Zusammenbruch der Sowjetunion bedauere. Erstens und vor allem anderen fanden sich nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion 25 Millionen Russen über Nacht im Ausland wieder – und das ist wirklich eine der größten Katastrophen des 20. Jahrhunderts.“

Doch schon vor dieser „größten Katastrophe“ gab es zahlreiche andere Entscheidungen, deren Natur im Kontext ihrer Zeit technischer erschien, die sich im Kontext unserer heutigen Ära jedoch als absolut entscheidend herausstellten: die großzügigen territorialen und sprachpolitischen Geschenke Lenins, Stalins und Chruschtschows an die Ukraine auf Kosten Russlands.

Worauf ich hinauswill: Putin nimmt es sehr persönlich, was nach ihm mit Russland geschehen wird. Darüber hinaus kennt er wie kein anderer die auf Führungspersönlichkeiten zentrierte Natur unseres politischen Systems und versteht die direkte Beziehung zwischen dem „Was“ und dem „Wer“. Meiner Ansicht nach ist das Thema eines technischen und formalen Nachfolgers im Stil von Dmitri Medwedew für Russlands Staatschef völlig irrelevant. Für ihn ist gerade das relevant, was er ja auch laut ausgesprochen hat: die Bildung einer Kohorte potenzieller Nachfolger, denen man ohne Angst die Zügel der Macht in Russland übergeben könnte. Putin will die Konturen des nächsten Regierungsteams nach seinem eigenen Bild und Gleichnis gestaltet wissen. Er will die Kontinuität der Macht sicherstellen und selbst die theoretische Möglichkeit einer Neuausrichtung ihres strategischen politischen Kurses ausschließen.

Diese Aufgabe wird gerade jetzt, während Putin selber an der Macht ist, teilweise gelöst: Bis vor Kurzem hielt ich die Wahrscheinlichkeit, dass die USA den Beitritt der Krim zu Russland offiziell anerkennen, für nahezu null, aber die Aussagen und Hinweise der US-Regierung der letzten Wochen deuten zumindest auf das Gegenteil hin. Es tut sich etwas in der Weltpolitik – zwar langsam, aber es bewegt sich was.

Allerdings werden diese Verschiebungen mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen sein, wenn der nächste russische Staatschef die Macht übernimmt. Umso wichtiger ist es für Putin, dass dieser nächste Staatschef sein aufrichtiger Gleichgesinnter ist, der sein Werk fortführt.

Das scheint mir die langfristige strategische Bedeutung des neu ausgerufenen „Rennens“ um die Nachfolgerschaft Putins zu sein. Die kurz- und mittelfristige Bedeutung wurde von Russlands politischer Elite jedoch völlig richtig eingeschätzt: Die naiven Figuren, die die Worte des Präsidenten zu wörtlich nehmen, werden – im politischen Sinne, versteht sich – eins auf die Mütze bekommen. Naivlinge werden nicht zu Putins Nachfolgern.

Ende der Übersetzung



