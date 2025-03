Freitagsgedanken

In den letzten Tagen gab es deutlich mehr Artikel auf dem Anti-Spiegel als gewöhnlich. Das soll wenn möglich auch so bleiben.

Ich habe letzte Woche berichtet, dass ich einige neue Sachen ausprobieren und kleine Veränderungen beim Anti-Spiegel vornehmen möchte. Eine der Ideen ist es, mehr übersetzte Artikel zu veröffentlichen. Dabei handelt es sich um verschiedene Schwerpunkte und Themen.

Einerseits ist es mir seit Eröffnung des Anti-Spiegel wichtig, zu zeigen, wie in Russland berichtet wird, weil ich deutschen Lesern so eins-zu-eins zeigen kann, wie Medien in Russland berichten. Das schafft einerseits manchmal einen neuen Blickwinkel auf Themen, es zeigt, andererseits, wie von außen auf die Politik in Deutschland und Europa geblickt wird, und ganz wichtig: Es räumt mit der Lüge westlicher Medien auf, in Russland herrsche strenge Zensur und russische Medien würden die Russen in einem „Informationsvakuum“ halten. In meinen Augen ist das Gegenteil der Fall und die russischen Medien informieren viel umfangreicher als beispielsweise die deutschen.

Natürlich will ich auch Artikel von Experten übersetzen, was ich ohnehin schon tue, aber bisher habe ich nicht alles übersetzen können, was ich gerne übersetzt hätte. Dass ich nun mehr Übersetzungen veröffentlichen kann, liegt daran, dass ich testweise eine Zusammenarbeit mit Übersetzern eingehe, was mir ermöglichen soll, mehr interessante Artikel zu veröffentlichen als bisher.

Ich will auch mehr Übersetzungen aus dem Englischen veröffentlichen, weil es auch dort immer wieder interessante Medienberichte oder Veröffentlichungen von mächtigen Thinktanks gibt, die sehr informativ sind. Letztere schreiben oft Monate vorher darüber, was dann später politisch umgesetzt wird.

Das ganze ist natürlich ein Experiment und ich werde in einigen Wochen sehen, wie das bei den Lesern ankommt und wie sich die Zusammenarbeit mit den Übersetzern einspielt.

Und natürlich werde ich deshalb nicht weniger eigene Artikel schreiben, mein Ziel ist es einfach nur, mehr interessanten Inhalt auf dem Anti-Spiegel zu veröffentlichen.

Jetzt bleibt mir nur noch, Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen und mich, wie bei den „Freitagsgedanken“ üblich, bei allen bedanken, die meine Arbeit unterstützen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

