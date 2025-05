Lässt Trump die Europäer mit dem Ukraine-Konflikt alleine?

Kalte Dusche

Auch wenn die Aussagen Trumps zum Ukraine-Konflikt in der Vergangenheit immer wieder widersprüchlich waren, war die Spaltung zwischen Trump und den Europäern nach Trumps Telefonat mit Putin eindeutig. Und auch Selensky zeigte, dass er kein Interesse an einem Frieden hat, sondern blieb bei seinen Positionen.

Den Erklärungen von Trump und Putin nach ihrem Telefonat zufolge, waren beide mit den Ergebnissen recht zufrieden. Nach dem zu urteilen, was aus den Formulierungen zu verstehen ist, fordert Trump keinen sofortigen Waffenstillstand, sondern hat verstanden, dass der vorbereitet werden muss und dass es nicht um „einen Waffenstillstand um des Waffenstillstands willen“ geht, sondern dass an den Waffenstillstand auch sehr konkrete Verhandlungen über ein Ende des Konfliktes geknüpft werden müssen. Putin hat dazu erklärt, Russland werde ein entsprechendes Memorandum ausarbeiten.

Interessant war, was danach in der Nacht geschah. Trump hat nach dem Telefonat mit Putin ein weiteres Telefonat mit Wladimir Selensky, Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni, Friedrich Merz und Alexander Stubb geführt, in dem er sie „informiert“ hat. Von Konsultationen war nicht die Rede.

Das klingt nach „Friss oder stirb“. Bemerkenswert ist, dass an dem Telefonat die italienische Ministerpräsidentin und der finnische Präsident teilgenommen haben, nicht aber der britische Premierminister.

Danach folgten weitere Erklärungen, die ebenfalls interessant sind.

Was Trump noch gesagt hat

Trump trat später vor die Presse und sagte dabei einige interessante Dinge. Er sei der Meinung, dass Putin wirklich Frieden wolle. Auf die Frage, ob er Kiew Waffen liefern werde, wenn er zu dem Schluss komme, dass Moskau einen Frieden behindere, antwortete er ausweichend, dass man sich das dann ansehen werde, er sich aber nicht vorstellen könne, dass die Konfliktparteien „zulassen, dass das weitergeht“.

Auf die Frage, ob er der Meinung sei, dass die Ukraine sich ausreichend für einen Frieden einsetzt, antwortete Trump, auf die Frage werde er besser in zwei oder drei Wochen antworten.

Außerdem sprach sich Trump gegen weitere Russland-Sanktionen aus, weil er derzeit eine Chance sehe, „etwas zu erreichen“. Die Einführung neuer Sanktionen würde es „noch schlechter machen“. Das war eine klare Ansage an die EU, die heute das 17. Sanktionspaket gegen Russland auf den Weg bringen will.

Dass Trump die Europäer mit der Ukraine und dem Krieg gegen Russland alleine lassen würde, deutete er mehr als deutlich an, als er sagte, das sei eine europäische Angelegenheit und sie hätte „europäisch bleiben“ sollen. Das deckt sich mit Aussagen von Vizepräsident Vance aus den letzten Tagen, der aus Sicht der US-Regierung immer wieder erklärt hat, das sei „nicht unser Krieg“.

Dass Trump Putin auch noch als „angenehmen Gentleman“ bezeichnete, dürfte die Europäer und Selensky auch nicht erfreut haben.

Auch US-Außenminister Rubio meldete sich noch zu Wort und warf den Europäern vor, den Krieg zu wollen. Er sagte:

„Ich sage den Leuten, dass wir einen Friedens-Präsidenten haben. <…> Einer der Kardinäle, die ich am Tag vor der Messe zur Amtseinführung des Papstes traf, sagte mir: ‚Wir haben eine sehr ungewöhnliche Situation: Wir haben einen amerikanischen Präsidenten, der Frieden will, und es gibt einige Europäer, die ständig von kriegerischen Aktionen sprechen.‘ Das heißt, die Welt steht in ihren Köpfen nun Kopf, normalerweise ist die Situation umgekehrt.“

Selensky bleibt stur

Die Trump-Regierung hat mehrmals erklärt, dass der NATO-Beitritt der Ukraine „vom Tisch“ sei. Die Neutralität der Ukraine ist eine zentrale Forderung Russlands. Und eigentlich sollte man meinen, dass die Frage des NATO-Beitritts der Ukraine, die wohl die Hauptursache des Krieges ist, Selensky nicht den Tod von inzwischen einer Million Menschen wert sein sollte.

Aber Selensky sieht das anders und sagte nach dem Telefonat mit Trump auf die entsprechende Frage eines Journalisten:

„Was den Status betrifft, so hat die Ukraine einen Status, er steht in der Verfassung des Landes – dort ist alles geschrieben“

Selenskys Vorgänger Poroschenko hat zum Ende seiner Amtszeit in die ukrainische Verfassung schreiben lassen, dass der Beitritt zur Ukraine zur NATO und zur EU verfassungsmäßige Staatsziele der Ukraine seien. Dass Selensky sich auch geweigert hat, ukrainische Truppen aus den von Russland beanspruchten Gebieten abzuziehen, ist danach fast schon unwichtig.

Selensky ist nicht bereit, über Russlands Forderungen – vor allem den neutralen Status der Ukraine, der für Russland der zentrale Punkt ist – auch nur zu sprechen. Und das, obwohl auch Trump klargemacht hat, dass die Ukraine der NATO nicht beitreten wird. Selensky hält also an vollkommen unrealistischen Forderungen fest, was den Weg zu einem Frieden blockiert.

Und unterstützt und angefeuert wird er dabei offensichtlich von den Europäern.

Die EU will noch mehr Sanktionen

Der deutsche Regierungssprecher Kornelius erklärte nach dem Telefonat mir Trump, die EU werde den Sanktionsdruck auf Russland weiter erhöhen. Und EU-Chefdiplomatin Kallas sagte am Dienstagmorgen vor dem Treffen der EU-Außen- und Verteidigungsminister, bei dem das 17. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen werden soll, vor Journalisten, die EU arbeite bereits am 18. Sanktionspaket:

„Wir werden heute das 17. Sanktionspaket verabschieden und sofort mit der Ausarbeitung eines neuen Pakets beginnen, damit Russland Frieden will.“

Auf die Frage, was das 18. Paket beinhalten könnte, wiederholte sie lediglich, dass es sich dabei um Sanktionen gegen Öl, eine Senkung der Preisobergrenze für russisches Öl und neue Beschränkungen für die „Schattenflotte“ handeln werde.

Im Anschluss an diese Frage behauptete sie, dass die EU-Sanktionen gegen Russland angeblich entsprechend den Plänen Brüssels funktionieren, und berief sich dabei auf Geheimdienstberichte:

„Russland sagt, die Sanktionen würden Europa mehr schaden als Russland, doch unser geheimer Geheimdienstbericht zeigt, dass das nicht stimmt.“

Ihrer Aussage seien diese neuen Informationen des „europäischen Geheimdienstes“ den Ministern vorgelegt worden. Allerdings verfügt die EU über keinen eigenen Geheimdienst, Kallas erklärte jedoch nicht, welcher EU-Geheimdienst den Bericht erstellt hat, auf den sie sich berief.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen