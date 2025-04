Propaganda in der Ukraine

In der Ukraine wurde indirekt eingestanden, dass die ukrainischen Verluste bei 30.000 Soldaten monatlich liegen. Parallel dazu wurde auch offen gesagt, die Bevölkerung dürfe nicht "die ganze Wahrheit kennen, sonst könnten die Menschen unterschiedliche Meinungen entwickeln".

Dass die Lage für die Ukraine verzweifelt ist und dass ihre Armee unter einer großen Personalnot leidet, die nicht einmal mit brutalsten Zwangsmobilisierungen auf offener Straße zu lösen ist, ist nicht neu. Allerdings verschweigt das offizielle Kiew die Verlustzahlen und Selenskys Behauptungen, die Ukraine habe nur etwa 40.000 Mann verloren, nimmt im Land niemand mehr ernst, weil überall riesengroße Friedhöfe für Gefallene entstanden sind und täglich weiter wachsen.

Offenbar 30.000 ukrainische Verluste monatlich

Nun hat der Oberkommandierende der ukrainischen Armee Alexander Syrsky eine Erklärung abgegeben, die zeigt, wie hoch die ukrainischen Verluste tatsächlich sein dürften. Auf eine Frage von Journalisten, ob es für den Erhalt der Kampfkraft ausreiche, monatlich 30.000 Menschen zur Armee einzuziehen, wie Selensky erklärt hat, antwortete er:

„Wladimir Selensky hat die Zahl genannt, die er genannt hat. Und das ist wirklich die Zahl, die wir einhalten müssen.“

Wenn die ukrainische Armee monatlich 30.000 neue Soldaten braucht, um die Kampfkraft aufrechtzuerhalten, dann muss man davon ausgehen, dass die ukrainische monatlich 30.000 Soldaten verliert, die ersetzt werden müssen. Das würde ungefähr die Zahlen des russischen Verteidigungsministeriums bestätigen, das von etwa tausend ukrainischen Verlusten an gefallenen und verwundeten ukrainischen Soldaten täglich berichtet.

Dass man die Verlustzahlen nur über solche Umwege schätzen kann, liegt daran, dass Kiew dazu entweder keine Zahlen oder Fantasiezahlen meldet, wie die oben genannten etwa 40.000 verlorenen Soldaten seit Februar 2022. Wenn man von 30.000 Verlusten monatlich als Durchschnitt ausgeht, dann hätten die ukrainischen Verluste bereits eine Million Soldaten erreicht.

Dass das realistisch ist, darauf deuten die in der Ukraine überall entstandenen und schnell wachsenden Soldatenfriedhöfe hin, die einen schauerlichen Anblick bieten. Für alle, die diese Bilder nicht kennen, verlinke ich hier ein Video darüber. Damit mir niemand vorwerfen kann, das sei russische Propaganda, verlinke ich ein Video des staatlichen US-Propagandasenders Radio Liberty.

Die Bevölkerung soll die Wahrheit nicht erfahren

Kirill Budanow, der Chef des ukrainischen Militärgeheimdienstes GUR, hat am Samstag in einem Interview mitgeteilt, die ukrainische Bevölkerung könne mit der „harten Realität“ des Konflikts mit Russland nicht umgehen und solle daher über dessen Einzelheiten im Unklaren gelassen werden. General Budanow sprach in einem Interview über Zensur in Kriegszeiten und meinte, die Menschen dürften nicht die ganze Wahrheit über den Verlauf Kampfhandlungen kennen. Informationen müssten der Öffentlichkeit stattdessen dosiert zur Verfügung gestellt werden:

„Ich halte es während eines Krieges für unnötig, die ganze Wahrheit zu kennen. Sonst könnten die Menschen unterschiedliche Meinungen entwickeln.“

Er fügte hinzu, dass sich das Bewusstsein nicht bei allen Menschen „an die harte Wahrheit“ angepasst habe.

In der Ukraine herrscht spätestens seit Februar 2021 strenge Zensur. Damals hat Präsident Selensky hunderte kritische Webseiten und alle oppositionellen Fernsehsender verbieten lassen und hat begonnen, die Opposition zu verfolgen. Nach der Eskalation des Ukraine-Konfliktes ein Jahr später wurde in der Ukraine eine totale Zensur eingeführt und die Nachrichtensendungen wurden im einheitlichen, sogenannten „Telemarathon“ zusammengefasst, dessen Inhalte von der Regierung bestimmt werden.

Inzwischen haben die ukrainischen Medien, deren Glaubwürdigkeit im Land verständlicherweise stark gefallen ist, weil sich die Realität der Menschen allzu sehr von den Darstellungen der gleichgeschalteten Presse unterscheidet, finanzielle Probleme, da die meisten ukrainischen Medien nur dank der Finanzierung durch USAID arbeiten konnten, was zeigt, wer die Linie in der Ukraine tatsächlich vorgegeben hat. Gerade wurde gemeldet, dass ein Viertel der ukrainischen Medien ihren Mitarbeitern keine Löhne mehr auszahlen können, seit die Gelder von USAID nicht mehr fließen.

In dieser Lage, in der Zensur und Lügen in ukrainischen Medien vollkommen normal geworden sind, können Leute wie Budanow inzwischen auch vollkommen offen sagen, dass sie die Bevölkerung belügen, weil sie nicht wollen, dass die Menschen eigene Meinungen entwickeln.

Trotzdem fabulieren westliche Medien weiterhin, die Ukraine sei eine Demokratie…



