Demokratie à la EU

In Rumänien wurde dem in Umfragen führenden Präsidentschaftskandidaten Calin Georgescu die Kandidatur bei den Präsidentschaftswahlen verboten. Die wenigen Medienberichte in Deutschland darüber sind ausgesprochen plumpe Propaganda.

Es war eine Farce, als der rumänische Präsidentschaftskandidat Calin Georgescu Ende November die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gewonnen hat und zuerst die EU und dann auch die Biden-Regierung behaupteten, das sei die Folge einer russischen Einmischung gewesen. Sie machten Druck und wenige Tage vor der entscheidenden Stichwahl annullierte das rumänischer Verfassungsgericht die Wahlen. Hinterher stellte sich übrigens heraus, dass es keine russische Einmischung gegeben hat, die interessanten Details finden Sie hier.

Dann hat US-Vizepräsident Vance auf der Münchener Sicherheitskonferenz heftig gegen diesen undemokratischen Vorgang ausgeteilt und klargestellt, dass diese US-Regierung auch die Wahlsiege von nicht genehmen Kandidaten unterstütze, so sei nun mal die Demokratie.

In Rumänien wurden unterdessen in aller Eile Anklagen gegen Georgescu fabriziert, um ihn von einer erneuten Teilnahme an der Wahl auszuschließen, was die Wahlkommission auch tat. Damit wurde der in Umfragen führende Kandidat von den Wahlen ausgeschlossen, wenn das Verfassungsgericht die Entscheidung nicht noch kippen sollte.

Das ist jedoch nicht zu erwarten, denn schon einige Tage nach der Annullierung der Wahlen im Dezember warnte der ehemalige EU-Kommissar Thierry Breton in einem Interview mit dem französischen Sender BFM TV/RMC, dass die bevorstehenden Bundestagswahlen das gleiche Schicksal erleiden könnten wie die Präsidentschaftswahl in Rumänien, sollte die von Musk unterstützte AfD die Wahl gewinnen. Breton war sichtlich stolz darauf, dass ein nicht genehmer Kandidat auf Druck der EU von einer „demokratischen“ Wahl ausgeschlossen werden kann, wenn er zu viele Stimmen bekommt.

So funktioniert die „Demokratie“ in der EU.

Plumpe Propaganda in deutschen Medien

Über die Ablehnung von Georgescu hat der Spiegel in einem kurzem Videobeitrag mit der Überschrift „Ausschreitungen in Rumänien – Proteste für den rechtsextremen Kremlfreund“ berichtet, der Propaganda der plumpesten Art ist. Für den Spiegel und die von ihm beeinflussten Leser sind „rechtsextrem“ und „Kremlfreund“ so ziemlich die schlimmsten Schimpfwörter, die es gibt. Und natürlich mussten beide schon in der Überschrift platziert werden, während die Tatsache, dass dem in Umfragen führenden Kandidaten die Teilnahme an der Wahl verweigert werden soll, in der Überschrift nicht erwähnt wird.

Auch in dem Beitrag selbst wird Georgescu, damit die Spiegel-Leser auch wirklich wissen, was sie zu denken haben, mal als „prorussischer Politiker“ und mal als „kremlfreundlicher Rechtsextremist“ bezeichnet. Die journalistisch und objektiv korrekte Bezeichnung „Präsidentschaftskandidat“ findet sich in dem Beitrag hingegen nicht.

Der Spiegel tut sein bestes, um seine Leser davon abzulenken, dass in Rumänien der in den Umfragen beliebteste Kandidat aus dem Rennen genommen werden soll. Dass er, vor allem nach der Annullierung der ersten Wahlen, in den Umfragen führt, verschweigt der Spiegel seinen Lesern komplett.

Um zu zeigen, wie in Russland darüber berichtet wird, übersetze ich einen Artikel, den ein Experte der russischen Nachrichtenagentur TASS über die Lage in Rumänien geschrieben hat.

Beginn der Übersetzung:

Rumänien minus Wahlen: zwei Gründe, warum Bukarest beschlossen hat, die Demokratie zu beschneiden

Der Sieg des nationalistischen Kandidaten Calin Georgescu hat Brüssel nicht gefallen und auch die Arbeit der Umfrageinstitute, die den Ausgang der Wahl nicht vorhersagen konnten, hat niemanden gefallen.

Zwei Ereignisse fielen Anfang März 2025 fast zeitgleich zusammen. Am 9. März weigerte sich das rumänische Wahlamt, den nationalistischen Politiker Calin Georgescu, den Sieger der annullierten Wahl vom November 2024, zu registrieren. Und am 10. März verkündete US-Außenminister Marco Rubio die Streichung von 82 Prozent der internationalen Hilfsgelder von USAID. Die finanzielle Dominanz Brüssels in Rumänien ist damit unumstößlich. Für den US-freundlichen und für Frieden eintretenden Georgescu ist in der neuen Lage kein Platz.

Der Tag ohne Wahlen

Die Abstimmung des rumänischen Wahlbüros (14 Mitglieder) sorgte für nicht weniger Aufregung als der Wille der gesamten 19 Millionen Menschen in dem osteuropäischen Land. Am Tag zuvor versammelten sich die Anhänger von Georgescu vor dem Büro. Als bekannt wurde, dass sein Antrag abgelehnt worden war (10 Gegenstimmen, 4 Ja-Stimmen), elektrisiere sich die Stimmung. Es kam zu Zusammenstößen zwischen der Polizei und den Demonstranten, die die Gendarmen mit Feuerwerkskörpern und Pflastersteinen bewarfen.

Georgescu und sein politischer Verbündeter George Simion, der Vorsitzende der Partei Allianz für die Vereinigung der Rumänen, sind bereit, die nächsten Tage damit zu verbringen, den Kampf mit juristischen Mitteln kämpfen. Der abgelehnte Kandidat hat beim Verfassungsgericht Berufung eingelegt, das Urteil könnte bereits am 12. März fallen.

Vor der Urteilsverkündung hoffen die rumänischen Nationalisten auf Hilfe aus dem Ausland. Innerhalb der EU ist die Unterstützung für sie jedoch gering: Lediglich der stellvertretende italienische Ministerpräsident Matteo Salvini und seine Kollegen von der rechtsextremen spanischen Partei VOX haben sich auf die Seite von Georgescu gestellt. Von den USA wird eine stärkere Unterstützung erwartet, die aber angesichts der aktuellen geopolitischen Lage möglicherweise keine Berücksichtigung findet.

Während die Entscheidung noch aussteht, appellieren Georgescu und Simion an die Grundsätze der Demokratie. „Was derzeit in Rumänien passiert, ist einfach unglaublich. Wir befinden uns in einem Zustand des fortgesetzten Staatsstreichs und die letzte Episode war gestern, als die Kandidatur von Herrn Georgescu ohne Grund abgelehnt wurde“, so Simion. Der suspendierte Herausforderer selbst bezeichnet sich als Verfechter von „Frieden, Demokratie und Freiheit“.

Das ist nicht unbegründet: Wenn die rumänischen Präsidentschaftswahlen im Mai ohne ihn stattfinden, wird die Koalition aus drei nationalistischen Parteien, die 35 Prozent der Sitze im nationalen Parlament halten, wahrscheinlich nicht auf dem Stimmzettel stehen. Mehr als ein Drittel der Wähler sind für sie.

Rumänien und die öffentliche Meinung

In der rumänischen Presse wird Calin Georgescu als pro-russischer Kandidat bezeichnet, obwohl die Gründe dafür eher spärlich sind. „Er unterstützt sein eigenes Land, er ist pro-rumänisch“, teilte RISI-Experte Ivan Kochedykov seine Meinung mit der TASS.

Die Interessen der rumänischen Wähler und Russlands könnten dennoch übereinstimmen. Seit 2022 erleiden die rumänischen Landwirte aufgrund der ungeregelten ukrainischen Exporte Verluste. Durch den Abbau von Zollschranken hat Brüssel Osteuropa mit billigen ukrainischen Agrarprodukten überschwemmt, aber auch Wellen von Bauernprotesten ausgelöst. Als die Bauern zur Wahl gingen, stimmten viele für Georgescu.

Die jüngsten Unruhen ereigneten sich 2024 gleichzeitig in Bukarest und an der ukrainisch-rumänischen Grenze. Das war eine spontane Bewegung, so dass die Regierung gleichzeitig mit 10 unabhängigen Bauernverbänden verhandeln musste. Einige von ihnen standen am Rande des Ruins. Im Jahr 2024 stand beispielsweise in der Region Suceava in jedem Dorf mindestens ein Bauernhof zum Verkauf.

Der Strom von Billigexporten traf die Logistikketten und erschwerte die Arbeit des Hafens in Constanta, aber noch schmerzhafter traf er die Geldbörsen der Landwirte. Ukrainisches Getreide, das auf den rumänischen Markt gelangte, wurde um 70 Prozent billiger verkauft als einheimisches Getreide. Das erklärt sich zum Teil durch die unterschiedlichen Produktionsstandards: In Kiew sind die Umweltauflagen deutlich niedriger. Die Landwirte überall in Europa hätten auch gerne vereinfachte Regulierungen für ihre Produkte, bekommen sie aber nicht.

Es überrascht nicht, dass sich die Wut auch nach Westen, nach Brüssel, richtet. Auf der Welle dieser Empörung sammelte Georgescu seine Anhänger: ein Kandidat gegen die Ukraine und die EU. Man nannte ihn schon den rumänischen Trump.

Bukarest und die Auswanderer

Während sich die Bauern in einer völlig verzweifelten Lage gefangen fühlten, sah die politische Klasse in Bukarest die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive. Mit dem Beitritt zur EU im Jahr 2007 wurde Rumänien automatisch zu einem der Hauptempfänger von deren materieller Hilfe. Seitdem hat das Land 89,4 Milliarden Euro erhalten, gemessen am jährlichen BIP entspricht das 4,1 Prozent.

Vor kurzem, im Juli 2022, wurde ein (gemessen am Volumen) bedeutendes Abkommen zwischen Rumänien und der EU geschlossen: Danach hat Bukarest Anspruch auf europäische Subventionen in Höhe von 31,5 Milliarden Euro. Aber Geld aus Brüssel kann es auch außerhalb des festgelegten Rahmens erhalten, indem es einfach Haushaltslöcher damit stopft. Das jüngste Beispiel stammt vom September 2024: Rumänien beklagte sich über die verheerenden Auswirkungen der Überschwemmungen und erhielt schnell 1,5 Milliarden Euro Hilfe von der EU.

Durch die engen Beziehungen zu Brüssel sind die Politiker in Bukarest zu Zugeständnissen bereit, die nicht nur die Interessen der Landwirte betreffen, sondern auch die demografischen Perspektiven des gesamten Landes. Mit dem EU-Beitritt begann für Rumänien gleichzeitig eine Periode beschleunigter Entvölkerung, in der es innerhalb von zwei Jahrzehnten 2,5 Millionen seiner 21 Millionen Einwohner verlor. Die überwiegende Mehrheit dieser Menschen sind Auswanderer, die ihre Heimat verlassen haben, um in den einkommensstärkeren EU-Ländern zu leben. Das sind die Stimmen, auf die die Politiker der Systemparteien (die die regieren, die im Land geblieben sind) normalerweise zählen, aber 2024 ging die Rechnung nicht auf. Meinungsumfragen sagten voraus, dass Georgescu nur 4 bis 10 Prozent der Stimmen erhalten würde, aber er gewann 23 Prozent der Stimmen.

Ein Osten Europas und zwei Westen

Georgescus unerwarteter Durchbruch im November 2024 fiel mit dem Sieg von Donald Trump bei den US-Wahlen im selben Monat zusammen. Doch anders als in den USA war Rumänien auf dieses Ergebnis nicht vorbereitet. Unter den Bedingungen des gegenseitigen Einvernehmens zwischen Washington und Brüssel hätte der radikale Kandidat noch eine Chance gehabt, zumal die Initiative in der rumänischen Politik nicht beim Präsidenten, sondern beim Ministerpräsidenten liegt.

Doch dann geschah das Unvorhergesehene. Die Beziehungen zwischen Europäern und Amerikanern verloren ihre Herzlichkeit. Georgescu unter diesen Bedingungen zu opfern, bedeutet, Loyalität gegenüber Brüssel auf Kosten Washingtons zu zeigen, mit dessen Kurs der annullierte Kandidat eigentlich viel gemeinsam hat.

In Wirklichkeit mussten sich die Rumänen entscheiden, ob sie auf der Seite der Amerikaner oder der Europäer stehen, und die Entscheidung fiel ihnen nicht leicht. In Rumänien gibt es immer noch amerikanische Stützpunkte, mit deren Räumung Washington es nicht eilig hat. Allerdings wird es Bukarest kein Geld leihen, und auch früher hat es das auch nicht gerne getan. Letztlich war das Pendel am Ende dazu verdammt, in Richtung Brüssel zu schwingen.

Die Umstände, unter denen das geschah, können jedoch heikel sein. Selbst Chiles Augusto Pinochet und Frankreichs Charles de Gaulle, die ihre Länder ohne Sentimentalität regierten, wurden an der Wahlurne besiegt und akzeptierten den Willen der Mehrheit. Die Meinung der Wähler offen zu ignorieren, bedeutet immer, den Preis dafür mit der eigenen Reputation zu zahlen.

Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass sich ein Präzedenzfall ausbreitet, und es gibt bereits einige, die sich darüber Sorgen machen. Der polnische Präsident Andrzej Duda war einer der Ersten, der diese Gefahr erkannte. „Ist es nicht so, dass heute in bestimmten Ländern – in durchaus demokratischen Ländern, wie es scheint – nur noch diejenigen die Wahlen gewinnen können, die in Brüssel akzeptiert werden?“, fragte er. „Ich habe diesen Eindruck, und er gefällt mir überhaupt nicht.“

Die harte Rechte und die extreme Rechte sind in Osteuropa sehr beliebt. Und wenn sich Brüssel auf einen Kampf auf Leben und Tod mit ihnen einlässt, könnte der Preis hoch sein.

RISI-Experte Ivan Kochedykov kommentierte die Szenarien der absehbaren Zukunft Rumäniens in einem Gespräch mit der TASS so: „Im Moment entscheiden Georgescu und seine Anhänger, wie es weitergehen soll. Unter anderem diskutieren sie sogar die Möglichkeit, dass die Nationalisten ihren Kandidaten gar nicht aufstellen, um zu zeigen, dass die Wahlen illegitim sind. Was die Proteste angeht, so ist es möglich, dass sie nach der Entscheidung des Verfassungsgerichts, die Entscheidung des rumänischen Wahlbüros zu bestätigen, weitergehen werden“, so der Experte.

Nach Ansicht des rumänischen Politologen Bogdan Duca „steht Bukarest am Rande einer Wirtschaftskrise. Das Haushaltsdefizit nähert sich der gefährlichen 10-Prozent-Marke, das Wirtschaftswachstum liegt bei etwa einem Prozent, und es besteht ein hohes Risiko, dass die Kreditwürdigkeit auf Ramschniveau herabgestuft wird. Das führt zu einer zunehmenden Abhängigkeit von der EU.“

In Georgescu sieht Duca einen Staatschef, der nicht in den Trend passt, den die Mehrheit der politischen Klasse vorgibt. „Sein Kurs auf der internationalen Bühne besteht darin, die Beziehungen zu den USA und Israel zu stärken und den Status eines Landes aufzugeben, das sich der EU grundlos unterordnet“, so der Experte abschließend.

Ende der Übersetzung



