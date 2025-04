Hat die LGBT-Propaganda nur den Zweck, einen gigantischen Skandal zu vertuschen?

Achtung, Verschwörungstheorie!

Ich bin auf einen sehr interessanten Artikel gestoßen, in dem die These aufgestellt wird, die LGBT-Propaganda könne extra dafür geschaffen worden sein, um von einem gigantischen Skandal abzulenken. Wenn das so ist, würde das einige Fragen beantworten, die ich in dem Zusammenhang schon länger habe.

Ich bin am Mittwoch auf einen Artikel von Dagmar Henn gestoßen, der die Überschrift „Wird mit LGBTQ ein gigantischer Umweltskandal vertuscht?“ trug. Für mich klang die Überschrift zunächst unsinnig, aber bei der Lektüre des Artikels gingen mir die Augen auf, denn wenn das, was Dagmar als These aufgestellt hat, stimmen sollte, dann würde das Antworten auf einige Fragen geben, die zu LGBT ganz klar im Raum stehen.

Dagmar Henn stellt in dem Artikel nur eine These auf, sie behauptet nicht, eine Wahrheit aufgedeckt zu haben. Dem schließe ich mich hier an, auch ich behaupte nicht, eine Wahrheit gefunden zu haben, sondern ich will auf Dagmars Artikel aufbauen und meine Gedanken hinzugeben, denn sollte die (auf den ersten Blick verrückte) These stimmen, dann würde sie einiges erklären.

Ich werde zunächst die These, die Dagmar Henn aufgestellt hat, kurz erklären, und danach detaillierter auf die Einzelheiten eingehen und zeigen, welche offenen Fragen zum Thema LGBT die These beantworten würde.

Am Ende dieses Artikels werde ich mich auch an die Schwarmintelligenz der Leser wenden, denn vielleicht hat jemand Information, die bei der Überprüfung dieser Frage weiter helfen.

Die These

Dagmar Henn schreibt, dass es in den 2000-er Jahren Meldungen darüber gab, dass bei Fischen, die in der Nähe von Kläranlagen oder anderen Abwassereinleitungen leben, vermehrt zu „Verweiblichung“ gekommen ist, wie das Phänomen in der Wissenschaft genannt wurde. Das bedeutet, dass männliche Fische weibliche Geschlechtsorgane bildeten und sogar Eier produziert haben. Die männlichen Fische neigten dazu, Zwitter mit weiblichen Geschlechtsorganen zu werden.

Die Wissenschaft hat damals gestritten, was der Grund sein könne. Die Rede war von Rückständen von weiblichen Hormonen (Östrogen) aus Anti-Baby-Pillen, oder Hormonen aus der Viehzucht oder von anderen Verunreinigungen, es gab diverse Erklärungsversuche für das Phänomen.

Stellen wir uns nun vor, damals wäre den Verantwortlichen klar geworden, dass da ein Problem auf sie zurollt, wenn die kommende Generation von Menschen vermehrt von Veränderungen betroffen ist, die sich aufgrund hormoneller Störungen auch dadurch äußern, dass immer mehr junge Leute meinen, sie wären im falschen Körper geboren. Oder noch schlimmer, dass die Zahl der Kinder, die mit geschlechtlichen Merkmalen beider Geschlechter geboren wird, wächst.

Wer sich an den Contergan-Skandal erinnert, der bekommt eine Vorstellung davon, welche Schadenersatzzahlungen gedroht hätten.

Wenn das so wäre, dann könnte es sein, dass irgendwann in den 2000-er Jahren die Idee entstanden ist, dass man dem zuvor kommt, indem man den Leuten in die Köpfe hämmert, Geschlechter seien keine biologische Tatsache, sondern nur ein Empfinden.

Dagmar Henn fragt in ihrem Artikel:

„Ist es vollkommen unvorstellbar, dass die ganze LGBTQ-Bewegung gezielt gefördert wurde, um derartige Schäden zu verschleiern?“

Genauso wie Dagmar Henn behaupte ich nicht, dass das tatsächlich so ist, aber ich fand die These interessant genug, um mir anzuschauen, ob es Hinweise darauf gibt, dass da was dran sein könnte.

Verweiblichung von Fischen

Bei einer Google-Suche nach Artikeln über Fische, die in der Nähe von Abwassereinleitungen leben und vermehrt verweiblicht sind, habe ich nicht wirklich viele, aber doch einige Artikel gefunden. Interessanterweise sind die meisten Treffer, die ich gefunden habe, aus den 2000-er Jahren.

Dagmar Henn hat in ihrem Artikel aus einem Artikel der „Welt“ zitiert, der am 15. September 2009 unter der Überschrift „Sexualhormone im Abwasser verweiblichen Fische“ erschienen ist und wie folgt begann:

„Eine neue Studie bei Fischen zeigt: Weil immer mehr Anti-Baby-Pillen und Hormonpräparate ins Abwasser geraten, hat inzwischen jeder fünfte männliche Schwarzbarsch in Flüssen der USA weibliche Geschlechtsmerkmale entwickelt.“

Ich habe auch einen Spiegel-Artikel mit der Überschrift „Wasserverschmutzung – Seefische ändern ihr Geschlecht“ gefunden, der schon am 15. November 2005 erschienen ist und mit folgender Einleitung begann:

„Vor der Küste Kaliforniens haben Wissenschaftler eine beunruhigende Entdeckung gemacht: Sie fanden männliche Fische, denen weibliche Geschlechtsorgane gewachsen waren. Als Ursache vermuten sie Umweltverschmutzung.“

Und die Schweizer Regierung hat schon am 7. April 1999 über Hormone im Wasser und eine damit verbundene Verweiblichung von Fischen berichtet.

Interessant ist, dass das Thema in letzter Zeit wieder aufgetaucht ist. So gab es 2018 und 2020 wissenschaftliche Veröffentlichungen darüber, wie man Hormone aus dem Wasser entfernen könnte, was offenbar sehr schwierig ist. Und das Schweizer Portal 20 Minuten berichtete vor kaum zwei Wochen unter der Überschrift „Hormone im Wasser lassen Fische verweiblichen“ über das Thema und in dem Artikel erfahren wir:

„Wissenschaftler beobachten seit Jahren hormonelle Veränderungen bei Fischen. Die Tiere bilden zum Beispiel Eizellen in deren Hodengeweben aus oder produzieren weibliche Eiweisse. Auslöser sind Spurenstoffe wie Östrogene, die etwa aus der Antibabypille oder ähnlich wirkenden Stoffen stammen.“

Das waren nur einige Beispiele, es gibt sicher noch mehr.

Warum keine Vermännlichung?

Dagmar Henn erklärt in ihrem Artikel, warum es ausgerechnet eine Verweiblichung ist und warum nicht umgekehrt weibliche Fische männliche Geschlechtsorgane ausbilden:

„Biologisch betrachtet ist das, sofern es sich um eine Schädigung handelt, durchaus nachvollziehbar – der weibliche Körper ist gewissermaßen die Norm, und nur die Anwesenheit von Testosteron macht es möglich, davon abzuweichen. Das bedeutet, dass es prinzipiell zwei Möglichkeiten gibt, die Entwicklung dieser Abweichung zu stören: Substanzen, die dem weiblichen Geschlechtshormon ähneln und das Testosteron „überstimmen“, oder Substanzen, die die Produktion oder Wirkung von Testosteron hemmen. In beiden Fällen wäre das Ergebnis die Rückkehr zur weiblichen Norm. Weil eine Veränderung in der anderen Richtung nur durch Zugabe von Testosteron oder testosteronartigen Substanzen möglich ist, und zwar in nicht allzu geringer Dosis, wäre im Falle einer Umweltbeeinflussung die Zahl der männlichen, sich dann verweiblichenden Betroffenen weitaus höher als die der sich vermännlichenden Frauen.“

Und Dagmar Henn stellt auch fest:

„Es ist durchaus auffällig, dass in der ganzen Transsexuellen-Szenerie weitaus häufiger Männer zu „Frauen“ werden als umgekehrt.“

Das ist eine der Fragen, die ich mir beim Thema LGBT immer gestellt habe: Warum meinen plötzlich so viele Männer, sie seien eine Frau, aber umgekehrt gibt es viel weniger Frauen, die meinen, sie seien Männer?

Ich habe mir die Zunahme der Zahl der jungen Menschen, die meinen, sie wären im falschen Körper geboren oder sich im falschen Geschlecht fühlen, immer mit der Propaganda in den Schulen erklärt, die sich entwickelnden Jugendlichen diesen Unsinn heute eintrichtern. Immerhin ist die Zahl derer, die sich dem Spektrum zuordnen ab Mitte der 2010-er Jahre im Westen explosiv gestiegen. Und wie wir sehen werden, wenn wir zum Thema Schule kommen, fällt das exakt mit dem Zeitpunkt zusammen, an dem der LGBT-Kram in den Schulunterricht gebracht wurde.

Daher war ich bisher der Meinung, die Zunahme der Zahl derer, die nicht mehr wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind, würde mit der LGBT-Propaganda in den Schulen zusammenhängen.

Indoktrinierung oder Chemie und Hormone?

Aber ist es möglich, dass der Grund ein anderer ist? Zum Beispiel der, dass zur gleichen Zeit (Mitte der 2010-er Jahre) genau die Kinder in die Pubertät gekommen sind, die vom verunreinigten Wasser eine Hormonstörung davon getragen haben könnten, die zu einer Verweiblichung führt? Die vielleicht nicht einmal zwangsläufig an den Geschlechtsorganen zu erkennen ist, sich aber auf des geschlechtliche Selbstempfinden und damit auf die Psyche auswirkt?

Ist es also möglich, dass Verunreinigungen von Wasser mit Hormonen und gewissen Chemikalien, mit denen Kinder in Berührung kommen, einen Einfluss darauf haben, ob sie später als Jugendliche nicht wissen, ob sie Männlein oder Weiblein sind?

In meinen laienhaften Augen wirft die Tatsache, dass es mindestens doppelt so viele Jungs wie Mädchen sind, die sich im falschen Geschlecht fühlen, aus den oben genannten Gründen die Frage auf, ob es da einen Zusammenhang geben könnte.

Dagmar Henn stellt die Frage ein wenig anders:

„Folgendes war immer der Punkt, der – vor dem sozialen Hintergrund –irritierte: Warum sollten in einer Gesellschaft, in der Männer nach wie vor weitaus mehr Macht und Vermögen haben als Frauen, Männer überhaupt danach streben, ihren eigenen Status zu verringern (wenn wir die aktuelle Phase mal ignorieren, in der das mancherorts tatsächlich einen Statusgewinn bringt)? Sozial gesehen gänzlich unlogisch, aber wenn man annimmt, dass der Auslöser ein biochemischer ist, plötzlich erklärbar.“

Heute ist es doch so: Männer erklären sich zu Frauen und können dann Erfolge im (Frauen-)Sport feiern oder bei den Grünen (auch das Beispiel gibt es ja) über Frauenquoten gute Plätze auf Wahllisten ergattern. Aber warum kommen kaum 17-jährige Mädchen, die Karriere machen wollen, auf die Idee, sich zum Mann zu erklären, um von den angeblichen Vorteilen zu profitieren, die Männer im Beruf ja angeblich haben sollen?

Wo LGBT boomt

Eine weitere Frage, die sich stellt, ist, warum der LGBT-Kram vor allem in Städten präsent ist, aber kaum auf dem Lande. Dagmar Henn schrieb dazu:

„Die Differenzen zwischen städtischen und ländlichen Gebieten in Bezug auf LGBTQ würden auch zu diesem Szenario passen. Die wenigsten großen Städte können sich tatsächlich mit Quellwasser versorgen, schon allein aus Gründen der Menge ist eine Versorgung mit aufbereitetem Flusswasser häufiger. Das bedeutet dann allerdings auch, dass die Menge der möglicherweise aufgenommenen hormonartig wirkenden Substanzen höher wäre, was dann, falls dieses Szenario stimmt, einen weit höheren Anteil geschlechtlich veränderter (vor allem männlicher) Personen zur Folge hätte.“

Und wie ist das im nicht-westlichen Ausland?

Auffällig ist, dass der ganze LGBT-Kram nur im Westen erfolgreich gehypt wird. Trotz aller Versuche, LGBT auch außerhalb des Westens zu verbreiten, wird das außerhalb des Westens wahlweise belächelt oder sogar als krank eingestuft. Die internationalen Reaktionen auf die Eröffnung der Olympiade in Paris aus nicht-westlichen Ländern haben das sehr anschaulich gezeigt.

Übrigens gilt das auch für Osteuropa. Wenn man das LGBT-Phänomen auf einer Landkarte einzeichnen würde, würde das Phänomen fast exakt die Länder des Westens im Kalten Krieg umfassen, außerhalb dieser Länder ist das kaum ein Thema.

Das ist deshalb interessant, weil die Anti-Baby-Pille ein Phänomen des Westens ist. Außerhalb des Westens hat sie sich bis heute nicht in der Form etabliert, wie im Westen. In einigen Ländern mag der Grund finanzieller Natur sein, weil die Pille nun einmal Geld kostet.

Aber ich lebe bekanntlich seit fast 30 Jahren in Russland und die Pille wird beispielsweise hier nur von recht wenigen Frauen genommen, obwohl sie problemlos verfügbar ist. Frauen in Russland nehmen die Pille meist, um Regelbeschwerden zu erleichtern, aber die meisten meiner russischen Freunde und Bekannten, mit denen ich in den letzten 30 Jahren über Verhütung gesprochen habe, lehnen die Pille ab und setzen auf andere Varianten.

Ob berechtigt oder nicht, aber der Grund für diese Ablehnung ist der Eingriff in den Hormonhaushalt, den die Pille nun einmal bedeutet und dem die meisten Russen skeptisch gegenüberstehen.

Was ich damit sagen will, ist, dass die LGBT-Propaganda – ob Zufall oder nicht – in den Ländern erfolgreich war, in denen die Pille seit vielen Jahrzehnten weit verbreitet ist und daher Hormone im Abwasser weiter und länger verbreitet sind.

Das mag wie gesagt Zufall sein, weil auch andere Chemikalien als Begründung für die Verweiblichung der Fische genannt werden und es auch eine Kombination aus verschiedenen Bestandteilen des Abwassers sein kann.

Zeitlicher Zusammenhang

Wenn wir also ausgehen, dass das Problem in den 2000-er Jahren bekannt wurde und die Verantwortlichen verstanden haben, dass sie eine Lösung brauchen, weil in Zukunft eine Klagewelle drohen könnte, dann könnte ich mir folgendes Szenario vorstellen.

Ich habe mich in meiner Arbeit viel damit beschäftigt, wie die mächtigen NGOs und Stiftungen arbeiten, die die gesellschaftlichen Themen setzen. Sie definieren ein Thema, dann gibt es Konferenzen, auf denen mögliche Lösungen diskutiert und durchgespielt werden, danach wird die vielversprechendste umgesetzt. Der Zeitrahmen für den ersten Schritt der „Analyse-Konferenzen“ dauert einige Jahre.

Wenn dann ein Plan ausgearbeitet ist, beginnt die Phase der Öffentlichkeitsarbeit, bei der ein Thema gesetzt und von Medien und Politik aufgegriffen wird. Da die westlichen Medien sehr gerne mit den mächtigen US-Stiftungen zusammenarbeiten und auch gerne deren Geld annehmen, funktioniert das im wahrsten Sinne des Wortes „wie geschmiert“.

Danach dauert es noch einmal ein paar Jahre, in denen Studien finanziert werden, die eine These, in diesem die angeblich nicht biologische sondern gefühlte Zugehörigkeit zu einem Geschlecht, bestätigen, und dann wird das Thema in die Lehrpläne der Schulen gebracht.

Die großen US-Stiftungen investieren alle viel Geld in Programme, die sie unter dem Begriff „Bildung“ zusammenfassen, wobei sie damit aber nicht die Verbesserung der Bildung im Sinn haben, sondern die Beeinflussung von Lehrplänen, Schulbüchern und auch der Arbeit von Universitäten im Sinne ihrer Interessen.

So vergehen von der Entstehung einer Idee bis zu ihrem Auftauchen in Lehrplänen etwa zehn Jahre, denn solche Projekte sind immer langfristig angelegt.

Auf der Seite der Antidiskriminierungsstelle des Bundes findet sich eine Auflistung, in der man bei einigen Bundesländern sehen kann, wann welches Bundesland „sexuelle und geschlechtliche Vielfalt in den Schulen“ als Neuerungen eingeführt haben: Bremen und Saarland im Jahre 2013, Schleswig-Holstein 2014, Sachsen-Anhalt im Jahre 2015, Baden-Württemberg, Bayern, Hessen und Sachsen im Jahre 2016, Hamburg, Berlin und Brandenburg im Jahre 2017.

Das würde zu der These, die Dagmar Henn zur Diskussion gestellt hat, zeitlich also genau passen, denn das Problem wurde in den 2000-er Jahren bekannt und zehn Jahre später ist der LGBT-Kram in den Lehrplänen der Schulen aufgetaucht. Und heute, noch einmal zehn Jahre später, ist dieser Unsinn Mainstream, weil schon fast eine Generation das in der Schule als Tatsache gelernt hat und sogar Universitäten Lehrstühle für diesen Hokuspokus haben.

Übrigens habe ich heute deswegen auch mit Mr. X telefoniert, der den Lesern meines Buches „Inside Corona“ bekannt ist. Ein schneller, aber wirklich nur oberflächlicher, Blick in die Datenbank der Gates Foundation deutet darauf hin, dass Gates dieses Thema ab etwa 2010 intensiv gefördert hat. Aber das muss man noch sehr viel genauer analysieren, das ist nur ein erster Eindruck.

Aber auch das würde zeitlich exakt zur die These von Dagmar Henn passen, denn diese Förderungen setzen ein, wenn die Phase der Problemanalyse beendet ist und die Phase der Umsetzung beginnt.

Umgehung von Schadenersatzforderungen

Wenn diese These stimmt, dann wäre das Motiv denkbar einfach: Wenn immer mehr junge Menschen aufgrund der Verunreinigung von Wasser, die seit den 2000-er Jahren nachgewiesen ist, mit Hormonen oder chemischen Rückständen geschlechtliche Persönlichkeitsstörungen erleiden, was ab etwa 2020 auch statistisch messbar geworden wäre, weil die Kinder der 2000-er Jahre dann erwachsen sind, wäre das ein Grund für sehr teuer Schadenersatzklagen. Ob dabei die Hersteller der Präparate oder der Staat zahlen müssten, weil er seine Aufsichtspflicht verletzt hat, ist egal. In jedem Falle wäre es ein Riesenskandal und potenziell sehr, sehr teuer.

Wenn man es aber vorher hinbekommt, dass die Menschen geschlechtliche Persönlichkeitsstörungen als etwas Normales, ja sogar als etwas Tolles empfinden, wird sich erstens niemand geschädigt fühlen und zweitens wird auch niemand nach den Ursachen forschen.

Dagmar Henn formulierte es in ihrem Artikel so:

„Man stelle sich nur einmal vor, die Pharmafirmen, die Contergan produzierten, hätten damals die Möglichkeit gehabt, die fehlenden Arme und Beine als neues Entwicklungsstadium der Menschheit zu verkaufen. Das wäre für sie deutlich günstiger gewesen und hätte verhindert, dass die Vermarktung von Contergan auf Generationen als abschreckendes Beispiel für Profitgier dient.“

Die Frage an die Schwarmintelligenz der Leser

Und nun kommt meine Frage an die Schwarmintelligenz der Leser: Weiß jemand, welche Organisationen, NGOs, Stiftungen und so weiter, sich in den einzelnen Bundesländern dafür eingesetzt haben, dieses Thema in den Schulunterricht zu bringen?

Ich gehe davon aus, dass dahinter eine Interessengruppe steht, die das gefördert hat. Es muss Lobbyisten, Initiatoren der Einführung des Themas in die Lehrpläne, gegeben haben. Wenn man weiß, wer das ist, dann kann herausfinden, wer diese Initiatoren finanziert hat und wer hinter der Geschichte steht.

Und wenn man weiß, wer das finanziert und lobbyiert hat und das beispielsweise die Pharma- oder Chemiekonzerne waren, hätte man einen Anhaltspunkt dafür, dass es sich lohnen könnte, weiter zu recherchieren. Wenn sich das nicht bestätigt, dann wäre das ein Hinweis darauf, dass die These über einen Zusammenhang mit hormonell oder chemisch bedingter Verweiblichung aufgrund der Verunreinigung von Wasser oder anderem Unsinn sein dürfte.

Dagmar Henn beendete ihren Artikel ebenfalls mit einer Frage an die Schwarmintelligenz, auch wenn sie es etwas anders formuliert hat:

„Das ist jetzt natürlich einfach so herumüberlegt, eben eine Hypothese, die zu überprüfen ich gar nicht die Möglichkeit habe. Aber vielleicht gibt es ja jemanden, der Lust und Zeit hat, zumindest einmal mögliche Korrelationen zu untersuchen: Wann und wo der LGBTQ-Hype begonnen hat? Ob und inwieweit beispielsweise Chemie- und Pharmakonzerne involviert waren? Welche Studien es möglicherweise gibt, die hormonelle Veränderungen bei Menschen belegen? Mit derartigen Indizien ließe sich überprüfen, ob die Hypothese auch im Detail zu den Fakten passt. Eines jedenfalls ist klar – undenkbar ist es nicht.“



