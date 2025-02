Geheimgespräche über die Ukraine zwischen den USA und Russland in München

Exklusiv

US-Präsident Trump hat erklärt, in München würde es Gespräche mit einer russischen Delegation geben, was die Münchener Sicherheitskonferenz indirekt dementiert hat. Allerdings gab es die Gespräche tatsächlich, wie Dominik Reichert und ich herausgefunden haben.

US-Präsident Trump hat vor Beginn der Münchener Sicherheitskonferenz mitgeteilt, in München würden seine Leute Gespräche mit einer russischen Delegation über die Ukraine-Krise führen. Der Chef der Münchener Sicherheitskonferenz hat das indirekt dementiert und erklärt, es seien keine russischen Regierungsvertreter zur Konferenz akkreditiert.

Mein Freund und Kollege Dominik Reichert, der inzwischen für Compact arbeitet und mit dem ich Anti-Spiegel-TV moderiere, hat am Freitag aus seinen Quellen nicht nur erfahren, dass tatsächlich eine russische Delegation nach München gereist ist, um mit den Vertretern der USA zu sprechen, sondern auch, wer die russische Delegation leitet. Die Information ließ indirekt verifizieren, sie entspricht der Wahrheit. Bei der Person handelt es sich um einen Vertrauten von Präsident Putin. Dominik und ich haben jedoch beschlossen, den Namen des russischen Delegationsleiters bis auf Weiteres nicht zu nennen.

Als Dominik mir das erzählte, kam eine weitere Meldung ins Spiel, die das bestätigt. Am Donnerstagabend machte in russischen sozialen Netzwerken die Meldung die Runde, dass laut Flightradar ein Jet der US-Luftwaffe von Typ Gulfstream C-37B auf einem Moskauer Flughafen gelandet und kurz darauf wieder in Richtung Europa abgeflogen ist. In Russland wurde spekuliert, dass der Jet eine amerikanische Delegation nach Moskau gebracht haben könnte, aber es war offenbar umgekehrt und die Maschine scheint die russische Delegation abgeholt zu haben.

Aufgrund der Sanktionen dürfen russische Flugzeuge nicht nach Europa fliegen, weshalb ein Jet der USA nötig war, der von Russland offenbar eine Sondererlaubnis bekommen hat, um nach Moskau zu kommen, denn ein US-amerikanischer Jet darf natürlich von Moskau nach Europa fliegen.

Trump hat auch erklärt, die Ukraine sei zu den Gespräche in München eingeladen. Daher wurde Selensky in München von Journalisten gefragt, ob es in München ein Treffen ukrainischer Vertreter mit einer russischen Delegation geben würde. Anstatt das zu verneinen, hat Selensky ausweichend geantwortet:

„Nein, davon weiß ich nichts. Aber vielleicht weiß irgendjemand mehr als ich.“

Das kann man durchaus so interpretieren, dass die USA in München auch ein Gespräch zwischen der hochrangigen russischen Delegation und Vertretern der Ukraine organisiert haben, aber das ist natürlich Spekulation.

In jedem Fall ist aber sicher, dass die Gespräche zwischen den USA und Russland hinter den Kulissen weitergehen, denn dass eine russische Delegation nach München gereist ist, ist sicher.

Natürlich weiß man davon auch in der deutschen Regierung, die offiziell ahnungslos tut, denn die Russen sind nach Deutschland eingereist und dafür brauchen sie formal deutsche Visa.

Interessant ist, dass mindestens ein Mitglied der russischen Delegation unter westlichen Sanktionen steht, aber trotzdem nach Deutschland gereist ist, um mit den USA zu verhandeln.

Disclaimer: Da dieser Artikel in erster Linie auf Informationen basiert, die von Dominiks Quellen kommen, denen ich nur die Informationen über das US-Flugzeug in Moskau beisteuern konnte, die Dominiks Informationen noch einmal bestätigt haben, habe ich mit meiner Veröffentlichung aus kollegialer Fairness natürlich gewartet, bis Dominik darüber bei Compact zuerst berichtet hat.



