Russland

In Russland ist Bierindustrie auf dem Vormarsch und erholt sich davon, dass die westlichen Brauereikonzerne das Land verlassen haben.

Es mag viele überraschen, aber Bier erfreut sich in Russland großer Beliebtheit und Russland ist beim Pro-Kopf-Verbrauch von Bier eines der weltweit führenden Länder, auch wenn es natürlich nicht an die klassischen „Bierländer“ wie Deutschland oder Tschechien herankommt. Und russische Biere sind auch wirklich gut.

Auch deutsche Besucher stehen bei ihrem ersten Besuch in einem großen russischen Supermarkt fassungslos vor den wirklich endlosen Regalen mit einer Unzahl verschiedenster Biere, denn so eine Auswahl gibt es in Deutschland nicht. Als Deutscher muss ich aber dazu sagen, dass viele dieser Biere nicht unbedingt dem deutschen Geschmack entsprechen, aber der Anblick dieser Auswahl ist trotzdem beeindruckend.

Vor 2022 war der russische Brauereimarkt fest in der Hand ausländischer Investoren, die nach der Eskalation in der Ukraine den russischen Markt verlassen haben. Über die Probleme, die es dabei vor allem mit Carlsberg gab, dem der größte russische Brauereikonzern gehörte, den Carlsberg in den Jahren zuvor finanziell so sehr gemolken hatte, dass er existenzielle Probleme bekam, habe ich 2023 berichtet.

Seit dem ist viel passiert und das russische Fernsehen hat am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick mal wieder über die russische Brauereiindustrie und ihre heute Lage und ihre heutigen Probleme berichtet. Ich habe den russischen Bericht übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Die russische Bierindustrie bewältigt die Folgen der Intervention

Zu einem Thema, das in allen Jahrhunderten aktuell war: Bier. Unsere Kultur hat dem Bier viel zu verdanken. Zum Beispiel die Orthodoxie. Als der große Kiewer Fürst Wladimir im Jahr 896 Botschafter aus dem Wolga-Kama-Gebiet empfing, die sich für eine Religion für Russland entschieden hatten, erschien ihm der Mohammedanismus zunächst attraktiv, da er Polygamie erlaubte, die zu dem Fürsten passte. Als an dem Punkt, strikt auf alkoholische Getränke zu verzichten, kamen ihm Zweifel, denn Met und selbstgebraute Getränke hatten im Volk Tradition. Im Grunde also Bier.

Alles wurde in der Regel auf der Basis von Malz und Hopfen hergestellt. Wenn das so ist, dann ist Bier für unsere Kultur ein überaus beliebtes Getränk mit tiefen historischen Wurzeln. Bekanntlich entschied sich Fürst Wladimir schließlich für die Orthodoxie. Es ist klar, dass es nicht nur um Bier ging, aber Bier war trotzdem einer der Faktoren.

Auch heute nimmt Bier einen großen Teil des Alkoholmarktes in Russland ein. Das Problem ist, dass in der fragmentierten und unterinvestierten Branche keine Ordnung herrscht und es schwierig ist, die Qualität zu überwachen. Trat im Weinbau bereits vor fünf Jahren ein Gesetz in Kraft, das Ordnung in alle Prozesse brachte, so ist man in der Brauereibranche noch weit davon entfernt.

Zwar verfügt die Branche über eigene Marktführer, doch wurde beispielsweise das Unternehmen Baltika, einst die bedeutendste Biermarke Europas, nach dem Weggang der ausländischen Eigentümer wiederbelebt. Durch den Fokus auf Qualität konnte Baltika seine Verkäufe im letzten Jahr um fast 19 Prozent steigern.

Über die Probleme der Bierindustrie berichten unsere Reporter.

Hier ist er, der erste Hopfen dieser Saison. Auf den Feldern des Altai und Tschuwaschiens sind die Reben noch nicht erwacht, doch hier, in den Gewächshäusern der Region Tula, sind die Triebe bereits übermannshoch. In ein paar Wochen werden sie geschnitten und vermehrt und es entstehen Setzlinge. Die Brauer tun derzeit alles, um die Ernte unseres russischen Hopfens zu steigern.

Die Importabhängigkeit ist nahezu vasallenhaft. Wir verfügen lediglich über fünf Prozent eigenen Hopfen. Die ausländischen Eigentümer russischer Brauereien waren damit sehr zufrieden. Doch die Ausländer sind weg und es ist an der Zeit, sich von der Abhängigkeit zu lösen – mit dem Malz hat es ja geklappt.

Die Aussaat ist bereits abgeschlossen. Bis vor kurzem wurde Braugerste npch aus Dänemark und Deutschland importiert, aber sie haben sich ein Ziel gesetzt und bauten Saatgut an, entwickelten Technologien und bauten Mälzereien.

„Das Land hat in den letzten Jahrzehnten genau denselben Wandel im Brauereiwesen durchgemacht“, sagt Taimuraz Bollojew, Vorsitzender des Rates für die Entwicklung der russischen Bier- und Erfrischungsgetränkeindustrie.

Taimuraz Bollojew, der Patriarch der Braukunst, ist der Gründer des Unternehmens Baltika, der legendären Marke, die nicht nur in Russland, sondern auch in Europa die Nummer eins war, bis sie von den Dänen gekauft wurde. Heute leitet Bollojew eine neue professionelle Gemeinschaft, die der Branche dabei helfen soll, sich von den Folgen der Bierintervention zu erholen.

Taimuraz Bollojew erzählt: „Die Erwartungen an den Markteintritt der Ausländer waren äußerst positiv, azurblau und strahlend. Wir würden das gleiche Produkt und die gleiche Entwicklung erhalten wie in den Ländern, aus denen die Investitionen kommen. Doch im Laufe des Prozesses bot sich uns ein völlig anderes Bild. Kurz gesagt: Es gab keine große Entwicklung.“

Rund sechs Milliarden Euro hat Carlsberg aus dem florierenden Unternehmen herausgepresst. Im Laufe von 15 Jahren wurde keine einzige Produktionslinie ersetzt. Drei der elf Fabriken wurden geschlossen. Das Produktionsvolumen sank um fast die Hälfte. Die Dänen transferierten 100 Prozent der Gewinne ins Ausland und verdienten darüber hinaus als Inhaber der Rechte an ausländischen Biermarken Lizenzgebühren für sich selbst. Genau aus diesem Grund produzierten die russischen Fabriken so wenig russisches Bier – es war unrentabel.

Und nun passiert bei Baltika etwas vollkommen Neues und hochmoderne neue Anlagen nehmen die Betrieb auf.

Nachdem Baltika wieder russisch geworden war, brachte es die in den 90er Jahren entwickelten Rezepte zurück, die Kollektion mit goldenen Zahlen, 100 Prozent Malz, einheimischer Hopfen und eine eigene Hefe aus Kamtschatka. Heute wird das alte „Balitika-3“ in neue Flaschen abgefüllt. Die „4“ wird wieder gebraut.

Ein Experte meint bei der Probe: „Das ist ein Rye Ale. Das Aroma ist reichhaltig, man spürt Brotkruste und Karamell, ein wenig Hopfen.“

Baltika produziert derzeit 450 Sorten Bier und andere Getränke, darunter das Getränk „Für unsere“, das speziell für die Front entwickelt und kostenlos geliefert wird.

Alle Produktionslinien sind wieder in Betrieb, auch die von Carlsberg stillgelegten.

„Als wir das letzte Mal zu Ihnen kamen, funktionierte die Hälfte nicht. Was ist nun?“, frage ich den Braumeister.

„In unserem Werk hat es erhebliche Veränderungen gegeben. Eine Leistungssteigerung um mehr als 20 Prozent.“

Der Umsatz ist nach vielen Jahren des Rückgangs um den gleichen Betrag gestiegen, es ist ein ordentlicher Sprung. Baltika ist zusammen mit einem anderen großen Unternehmen, „InBev Efes“, einer neuen Organisation beigetreten, dem Rat für die Entwicklung der Brauereiindustrie.

„Der russische Brauereimarkt verfügt über die wichtigsten Voraussetzungen: Kompetenz, Erfahrung und Technologie. Heute werden über 95 Prozent des im Land konsumierten Biers in Russland produziert. Und da wir ein russisches Unternehmen sind, besteht unsere Hauptaufgabe darin, die russische Wirtschaft zu entwickeln“, sagt Nikolay Tyurnikov, CEO von InBev Efes.

„Die ausländischen Unternehmen, die auf dem russischen Markt präsent waren und ihn faktisch dominierten, haben unser Land inzwischen verlassen oder sind dabei, dies zu tun. Deshalb müssen wir als russische Brauereien uns jetzt gezielt zusammenschließen, um unsere eigenen, russischen Probleme zu lösen“, sagt Dmitri Wesir, CEO der Brauerei Baltika.

Tatsächlich gibt es in der Brauereibranche bereits sieben Zusammenschlüsse, und es ist nicht gerade so, dass sie sich untereinander gut verstehen. Taimuraz Bollojew ist vielleicht der Einzige, der die Branche vereinen kann, denn alle großen Erfolge sind mit seinem Namen verbunden.

Vor dem Verkauf an die Dänen gewann Baltika ständig renommierte internationale Auszeichnungen und wurde in 80 Länder weltweit exportiert, wobei der Exportanteil 30 Prozent betrug. Jetzt sind es weniger als sieben.

In Paris gibt es unser Bier mittlerweile nur noch in Geschäften für Russen, deren Vitrinen Kunden mit Matrjoschkas und Samowars locken. Das gleiche Bild bietet sich in London. Dieser Laden heißt „Kalinka“ und verkauft russische und osteuropäische Delikatessen.

Taimuraz Bollojew meint: „Dieser Ansatz der Leiharbeiter erwies sich leider angesichts unseres russischen Vertrauens, das wir Ausländern entgegenbrachten, als falsch. Wir überprüfen ihn jetzt und verstehen, mit wem wir es zu tun haben. Bei einer Blindverkostung gewinnen natürlich die einheimischen Sorten, da der visuelle psychologische Druck, der auf dem Etikett in einer fremden Sprache steht, nicht wirkt.“

Die modernen russischen Sorten basieren auf alten Traditionen. Bier ist ein Nationalgetränk Russlands, es wird in den ersten Chroniken erwähnt und überall gibt es eine Konsumkultur.

Das mittelalterliche ossetische Heiligtum von Rekom in der Tsei-Schlucht. Auf dem Stein stehen drei rituelle Kuchen, Bier wird in den zweihändigen Kahs-Becher gegossen und Gebete werden gesprochen. So geht es im Nart-Epos konkret um Bier, auf keinen Fall um starke Getränke oder Wein, wie uns der Ethnograph Aslan Kasayev erzählt: „Im Nart-Epos erfand Shatana das Bier und sagte, dass wir von nun an alle Gebete mit Bier verrichten werden, das Aluton genannt wird.“

Sie brauen nach den Rezepten ihrer Vorfahren, so wie es die Großmütter in den ossetischen Dörfern seit Jahrhunderten tun: Die Zutaten sind Quellwasser, Hopfen, Malz und, wie man hier scherzt, das Gewissen des Brauers.

In Tschuwaschien gibt es keine Hochzeit ohne selbstgebrautes Bier. Das gilt auch für andere Feiertage, seien es Geburtstage oder das Erntedankfest. Der Brauvorgang selbst ist ein Ritual. Seit der Antike wird er in fast jedem Haushalt praktiziert. Familienrezepte wurden von Generation zu Generation weitergegeben. In Tschuwaschien gibt es auch ein republikanisches Biermuseum. Außerdem wird hier der nördlichste und umweltfreundlichste Hopfen der Welt angebaut. Derselbe, aus dem die klassischen sowjetischen Sorten gebraut wurden: „Leningradskoe“ und „Rizhskoe“, aber auch „Velvet“, „Ukrainskoe“, „Martovskoe“, „Porter“, am beliebtesten war „Zhigulevskoe“.

Damals wurden in Tschuwaschien jedes Jahr mehrere tausend Tonnen geerntet. Mittlerweile sind es einige Hundert. Den ersten Schlag versetzte den Hopfenbauern Gorbatschows Anti-Alkohol-Kampagne, den zweiten ausländische Investoren, die unsere Fabriken zwangen, ihren Hopfen im Ausland zu kaufen. So wurde der tschuwaschische Hopfenanbau zerstört. Nun versucht man, den Rückstand aufzuholen und im Forschungszentrum der Landwirtschaftlichen Universität werden neue Sorten entwickelt und Fortbildungskurse organisiert.

Die Brauereien unterstützen auch die tschuwaschische Bauern.

Diese Produktionslinie beispielsweise verarbeitet unserem Hopfen dank der gemeinsamen Anstrengung großer und kleiner, sogenannter Handwerksbrauereien. Das ist die älteste von ihnen. Die Ehepartner Elena und Andrej Tyukin haben sie vor 20 Jahren gegründet. Seitdem ist der Markt gewachsen und es gibt 2.500 Brauereien und die Branche beschäftigt 600.000 Menschen, wenn man verwandte Industrien mitzählt.

Eine allgemeine Entwicklungsstrategie gibt es jedoch nicht. Daher befürworten die Handwerker die Idee, sich unter der Schirmherrschaft des Rates zusammenzuschließen. „Wir setzen voll und ganz darauf, denn die Veränderungen der letzten Jahre, seit Bier 2013 als alkoholisches Produkt eingestuft wurde, haben in der Branche in diesen 12 Jahren nachgelassen. Das ist sehr deprimierend“, meint Elena Tyukina.

Diese Brauerei hat das India Pale Ale für russische Bierkenner verfügbar gemacht, und hier ist die frisch gebraute flämische Variante. Und im Keller mahlen sie Birnen, die bauen sie auch selbst an. Sidr und Bier werden hier zur Kunst erhoben, wie Elena Tyukina sagt: „Wir würden innovativere Produkte herstellen, weil die Wissenschaft Fortschritte macht. Obwohl Bier viele tausend Jahre alt ist, müssen Technologien und Stile immer noch modernisiert und neue Sichtweisen entwickelt werden.“

Wir müssen das Ansehen unserer Brauindustrie wiederherstellen, so wie wir es beim Wein getan haben. Laut der Qualitätsbehörde sind bereits mehr als die Hälfte der Verbraucher der Meinung, dass russische Weine besser seien als ausländische. Unsere Weine haben einen Marktanteil von 60 Prozent.

Alles begann mit einem Gesetz, das festlegte, dass Wein nur aus Trauben hergestellt werden darf und russischer Wein aus russischen Trauben hergestellt wird. Er sollte mindestens ein Fünftel der Ladenregale einnehmen. Der gleiche Anteil gilt für Weinkarten in Restaurants, allerdings vorerst nur als Empfehlung.

„Heute kommt man in manche Restaurants und fragt: ‚Haben Sie russischen Wein?‘ Sie sagen: ‚Nein.‘ ‚Wieso, aus Prinzip?‘ ‚Nein. Also, uns schmeckt er irgendwie nicht.‘ ‚Was meinen Sie mit irgendwie?‘ Die Leute mögen ihn, aber die mögen ihn nicht. Das sind einige merkwürdige Punkte. Die Leute haben russischen Wein probiert, er ist hochwertiger geworden. Er ist gesünder und frischer als westlicher Wein. Nun, zum Beispiel enthalten unsere Weine weniger Schwefel als die Weine der EU“, sagt Dmitri Kisseljow, Vorstandsvorsitzender des Verbands der Winzer und Kellermeister Russlands.

Die Landschaft in den Weinregionen hat sich verändert. Die Region Krasnodar – von Gelendschik bis Noworossijsk – begann, der französischen Provinz Bordeaux zu ähneln. Die Weinanbaufläche übersteigt bereits 100.000 Hektar, muss jedoch verdoppelt werden, um den heimischen Bedarf und den Exportbedarf zu decken. Dabei wird jeder Busch gezählt.

Dmitri Kisseljow sagt: „Jeder Betrieb meldet, welche Ernte er von einer bestimmten Anzahl Sträucher erzielt hat. Übersteigt diese Ernte den potenziellen Ertrag um ein Vielfaches, dann ist hier etwas faul, es droht Verpanschung. Deshalb verfolgen wir die Technologie der Weinproduktion und die Menge von der Ernte bis zur Flasche.“

Der Verband der Winzer und Weinhersteller Russlands vertritt die Produzenten gegenüber dem Staat, beteiligt sich an der Gesetzgebungsarbeit und überwacht selbst die Qualität der Produkte.

Der Rat der Brauereiindustrie beabsichtigt, in die gleiche Richtung zu arbeiten und die Braukultur und die Trinkkultur zu entwickeln.

Taimuraz Bollojew erzählt: „Die Konsumkultur stagniert, sie ist nicht entwickelt. Dieses Produkt verdient so eine Einstellung natürlich nicht, wenn man seine tausendjährige Geschichte in der Entwicklung unseres Landes bedenkt. Bier ist ein Nationalprodukt, ein uraltes Nationalprodukt der Rus, ein Volksgetränk. Bier ist auf der ganzen Welt ein Schutzschild gegen den Konsum hochprozentiger alkoholischer Getränke.“

Heute ist Bier rechtlich mit Wodka gleichgestellt, obwohl es in den 60er und 70er Jahren noch dem hochprozentigen Alkohol gegenübergestellt und im selben Segment wie Wasser und Limonaden angesiedelt war. Die Branche nannte sich auch so: alkoholfreies Bier.

Heutzutage ist das Brauen ein Beruf für Willensstarke; alles ist so reguliert, dass selbst ein kleines Unternehmen einen ganzen Stab an Buchhaltern benötigt. Der Rat wird versuchen, die Situation in zivilisierte Bahnen zu lenken. Das wichtigste Ziel ist, dass das Nationalgetränk zu einer Quelle des Nationalstolzes wird.

Ende der Übersetzung



