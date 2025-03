Europa stellt Milliarden für Munition bereit, hat aber die Rohstoffe für deren Produktion gar nicht

Geldverbrennung

Die EU und Deutschland stellen gerade Budgets in Höhe von hunderten Milliarden Euro für die Produktion von Munition auf, aber die europäische Industrie hat die für die Produktion benötigten Rohstoffe nicht. Das Geld dürfte sinnlos verbrannt werden und nur die Gewinne der Konzerne explodieren lassen.

Bloomberg hat in einem Artikel auf die Probleme hingewiesen, die Europa bei der Produktion von Sprengstoffen hat, die für die Munition gebraucht werden, die die EU und Deutschland nun für hunderte Milliarden Euro kaufen wollen. Die dafür nötigen Mengen an Rohstoffen und chemischen Komponenten sind in Europa nicht einmal ansatzweise vorhanden und das Problem lässt sich nicht ohne weiteres lösen.

Hinzu kommt, dass die Produktion der chemischen Komponenten dank der in Europa explodierten Energiepreise viel zu teuer ist und die chemische Industrie ihre Produktion aus Europa in andere Teile der Welt verlagert.

Offensichtlich werden die Milliarden der EU und Deutschlands vor allem die Gewinne der Konzerne explodieren lassen, die nun versuchen werden, die Produktionskapazitäten zu erhöhen, dafür aber vollkommen überhöhte Preise aufrufen werden.

Ich habe den Artikel von Bloomberg übersetzt, damit sich die geneigten Leser ein eigenes Bild der Lage machen können.

Beginn der Übersetzung:

Europa mangelt es an Schießpulver und TNT, gerade wenn es sie am dringendsten braucht.

Munitionshersteller arbeiten daran, die Versorgung mit Chemikalien und Baumwolle sicherzustellen, um sich auf einen massiven Anstieg der Nachfrage nach Sprengstoffen und Treibmitteln vorzubereiten.

Die letzten Schritte der Schießpulverherstellung bei Nitrochemie Aschau ähneln ein wenig der Herstellung von Pasta. Eine Fasermasse wird durch Walzen gepresst, bis sie flach und gallertartig ist. Anschließend wird sie von Hand fest aufgerollt und durch eine Presse geführt, die sie zu einem dicken Strang presst. Schließlich wird sie durch eine Matrize geführt, die sie in Pellets schneidet, die jeweils auf einen Hundertstel Millimeter genau sind.

Es ist ein überraschend manueller Prozess. „Man kann nicht einfach große Mengen Sprengstoff auf ein Förderband geben, das würde niemand wollen“, sagte Oliver Becker, Senior Vice President of Operations am Standort, der sich über 90 Hektar bayerische Landschaft nahe München erstreckt.

Nitrochemie Aschau ist eine Tochtergesellschaft des deutschen Rüstungskonzerns Rheinmetall. Seit Russlands groß angelegter Invasion in die Ukraine im Jahr 2022 hat das Werk seine Produktionskapazität um 60 % gesteigert und baut neue Anlagen, um bis Mitte 2025 weitere über 40 % hinzuzufügen. Rund 300 neue Mitarbeiter wurden eingestellt, darunter Arbeiter aus der krisengeschüttelten Automobil- und Chemiebranche, um die Belegschaft zu verstärken und die Produktion rund um die Uhr aufrechtzuerhalten und Europas steigenden Munitionsbedarf zu decken.

Die europäischen Regierungen griffen auf ihre Munitionsvorräte zurück, um die Ukraine zu bewaffnen, und enthüllten damit, wie gering deren Reserven waren. Seitdem versuchen sie, die Produktion von Artilleriegeschossen, Raketen und Geschossen zu steigern. Das brachte die Vorräte des Kontinents an Schießpulver, TNT und anderen Spreng- und Treibmitteln bis an die Grenzen. Während sich Europa auf eine massive Erhöhung der Verteidigungsausgaben vorbereitet, arbeiten die wenigen Hersteller dieser volatilen Materialien mit Hochdruck daran, ihre Kapazitäten zu erhöhen. Allein Rheinmetall strebt an, seine Pulverproduktion bis 2028 um mehr als 50 % zu steigern, doch selbst das wird nicht ausreichen. CEO Armin Papperger sagte kürzlich in einer Telefonkonferenz, dass das Unternehmen seine Produktion möglicherweise auf über 20.000 Tonnen verdoppeln müsse, um den Bedarf zu decken.

Die Lieferkette, auf die die Sprengstoffhersteller angewiesen sind, ist jedoch verworren, global und voller Engpässe. Regierungen und Hersteller müssen Anreize für die zivile Chemieindustrie schaffen, auf militärische Produktion umzustellen, Vorschriften vereinfachen, um den Bau neuer Fabriken und den Transport gefährlicher Güter auf dem Kontinent zu ermöglichen – und sogar die Versorgung mit den grundlegendsten Materialien sicherstellen, die derzeit aus China importiert werden.

„Eine koordinierte nationale Verteidigungsstrategie würde darauf abzielen, die Ressource Baumwolle zu sichern – eine Weitsicht, die ich derzeit nicht sehe“, sagte Michael Blendinger, Präsident des Verbands Deutscher Büchsenmacher und Waffenhändler.

Volatile Märkte

Schon vor der Amtseinführung von US-Präsident Donald Trump hatten sich die EU-Mitgliedstaaten das Ziel gesetzt, bis 2025 zwei Millionen Artilleriegeschosse herzustellen – gegenüber 1,4 Millionen im Vorjahr. Im Frühjahr 2023 verabschiedete die Europäische Kommission das ASAP-Programm (Act in Support of Ammunition Production), das 500 Millionen Euro (526 Millionen US-Dollar) zur Verfügung stellt, um die Munitionsproduktion der Union auszubauen.

Seitdem setzte Trumps Regierung die Militärhilfe für die Ukraine vorübergehend aus, säte Zweifel an der Zukunft der langjährigen amerikanischen Sicherheitsgarantien in Europa und signalisierte trotz der Einwände der ukrainischen Regierung und der europäischen Verbündeten Verhandlungsbereitschaft mit dem Kreml. Der Munitionsbedarf des Kontinents wird weiter steigen.

„Bislang wurde im Bereich der Munitionsversorgung zu wenig getan“, sagte Joachim Peter, Co-Leiter des globalen Verteidigungssektors der Beratungsfirma Brunswick Group. „Das fordert nun seinen Tribut, da sich die Situation weiter verschlechtert.“

Granaten benötigen zwei volatile Komponenten: Treibmittel, die zum Abfeuern von Geschossen verwendet werden, und Sprengstoff, der detoniert. Europa produziert von beiden nicht genug, um seinen Bedarf zu decken.

Der wichtigste Bestandteil moderner Treibmittel ist Nitrocellulose oder Schießbaumwolle. Wie der Name schon sagt, wird sie aus hochwertiger Baumwolle hergestellt, die anschließend in einer Säuremischung getränkt wird. Für nur eine Granate Artilleriemunition werden bis zu 12 kg Schießpulver benötigt. In Europa gibt es nur eine Handvoll Treibmittelhersteller, darunter Rheinmetall und den französischen Zulieferer Eurenco. Im Rahmen des ASAP-Programms will Europa die Produktion von Treibmitteln um mehr als 50 % oder 10.000 Tonnen pro Jahr steigern – das entspricht fast sechs neuen Anlagen in der Größe der Nitrochemie Aschau.

Die Sprengstoffversorgung befindet sich in einer ähnlichen Situation wie die von Treibmitteln. Die EU plant, ihre Sprengstoffproduktion um mehr als 4.300 Tonnen zu steigern, was einer geschätzten Steigerung von über 30 % entspricht. Derzeit gibt es jedoch nur eine große TNT-Fabrik der Firma Nitro-Chem in Polen, die die lokale Produktion bedient. Eine weitere soll in Finnland gebaut werden.

Hersteller alternativer Sprengstoffe wie PETN, HMX und RDX, die in Plastiksprengstoffen verwendet werden, sind überfordert. Der norwegische Hersteller Chemring Nobel verzeichnet laut einem Sprecher seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine eine beispiellose Nachfrage. Das Unternehmen gibt an, dass sein norwegisches Geschäft voll ausgelastet ist und sein Auftragsbestand mehrere Jahre reicht.

So wie Sprengstoffe und Treibmittel einen Engpass für Rüstungsunternehmen darstellen, müssen auch Hersteller von Schießpulver und TNT mit ihren eigenen Lieferkettenbeschränkungen zurechtkommen.

Einige europäische Länder wie Deutschland, die Niederlande, Belgien und Polen verfügen über eine gut etablierte Chemieindustrie, doch Sprengstoffvorläufer machen laut dem Verband der deutschen chemischen Industrie (VCI) nur einen kleinen Teil ihrer Kapazität aus. Hohe Energiekosten und Umweltauflagen machen die Produktion von Chemikalien im Ausland günstiger, und viele Unternehmen beziehen mittlerweile Vorprodukte wie Salpetersäure aus China.

Der Großteil der für Nitrozellulose verwendeten Baumwolle muss ebenfalls aus China importiert werden, dem weltweit größten Produzenten – und mit Russland befreundet. Zwar gibt es Alternativen zu Baumwolle aus Zellstoff und anderen Materialien, diese werden jedoch derzeit nicht in dem vom Markt benötigten Umfang produziert.

Nitrochemie hat laut Pascal Schreyer, CEO des Geschäftsbereichs Antriebssysteme bei Rheinmetall, in den letzten drei Jahren an der Sicherung seiner Lieferkette gearbeitet. Obwohl das Unternehmen weiterhin Baumwolle von außerhalb des Kontinents beziehen muss, bezieht es seine Baumwoll-Linters – eine verarbeitete Form von Baumwollfasern – aus Europa und Ländern mit guten Beziehungen zur EU. Nitrochemie hat laut Schreyer zudem einen Linters-Vorrat für mehrere Jahre angelegt. „Früher war die Herkunft der Rohstoffe für uns keine Priorität. Das hat sich geändert, und jetzt konzentrieren wir uns darauf, Kapazitäten nach Europa zu bringen“, sagte er.

Die meisten großen Hersteller von Nitrocellulose und anderen Spezialchemikalien in der Lieferkette für Sprengstoffe haben laut einer Bloomberg-Analyse der Programmunterlagen Zuschüsse aus dem ASAP-Programm erhalten.

Die Europäische Union hat im Rahmen ihrer jüngsten Bemühungen, die schwindende US-Unterstützung zu kompensieren, Kredite in Höhe von 150 Milliarden Euro zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben vorgeschlagen. Das Europäische Programm für die Verteidigungsindustrie würde den Akteuren der Branche von 2025 bis 2027 weitere 1,5 Milliarden Euro an EU-Fördermitteln zur Verfügung stellen. Die Verordnung der Kommission wurde jedoch noch nicht vom Europäischen Parlament verabschiedet.

Langfristige Märkte und Finanzierungen werden entscheidend sein, um die Probleme in der Lieferkette zu lösen, so Experten. „Die Branche hat in den letzten zwei Jahren bedeutende Aufträge erhalten, aber es ist unklar, ob diese Dynamik anhält“, sagte Amos Dossi, Leiter der verteidigungspolitischen Forschung am Zentrum für Sicherheitsstudien der ETH Zürich.

Die Kosten für die Umstellung der Produktion von der zivilen auf die militärische Nutzung sind hoch. Die Kunststoff- und Farbenindustrie verwendet beispielsweise eine Form von Nitrozellulose mit einem geringeren Stickstoffgehalt als Schießbaumwolle in Militärqualität. Die Umstellung von einer zur anderen wäre jedoch technisch und rechtlich sehr komplex, so Experten.

Regierungen müssen zudem Wege finden, den regulatorischen Aufwand für die Branche zu verringern, so Experten. Die Logistik für den Transport explosiver Güter sei komplex und stark reguliert, so Sven Schröder, ehemaliger Soldat und Geschäftsführer von Essing Sprengtechnik. Das Unternehmen produziert, transportiert, lagert und vernichtet seit über 30 Jahren Sprengstoffe für militärische und zivile Kunden. Die Regulierung der Branche gewährleiste die Sicherheit von Arbeitnehmern und der Öffentlichkeit, sagte er, doch regulatorische Hürden könnten auch ein großes Hindernis darstellen. LKWs blieben wochenlang an der ukrainischen Grenze hängen, und die Genehmigung von Lagern könne Jahre dauern, so Schröder.

Diese Herausforderungen seien jedoch zweitrangig gegenüber dem Rohstoffmangel. „Rüstungsunternehmen sind die Hände gebunden, wenn Rohstoffe fehlen“, sagte er. „Das wurde jahrelang ignoriert.“

Experten zufolge sei es entscheidend, regulatorische Hürden abzubauen, Unternehmen Garantien zu geben und Europas soziale und steuerliche Hemmnisse für Investitionen in Waffen und deren Komponenten zu überwinden, um den Bedarf des Kontinents zu decken – insbesondere, weil Russland, die größte strategische Bedrohung, kaum von diesen Einschränkungen betroffen sei.

„Wir müssen überall, gleichzeitig und massiv aufrüsten“, sagte Peter von Brunswick. „Ein autoritärer Staat, der auf Kosten der Bevölkerung auf Kriegswirtschaft umgestiegen ist, steigert seine Kräfte einfach. Deshalb muss es klar sein, dass wir das Tempo erhöhen müssen.“

Ende der Übersetzung



