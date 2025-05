"Antwort auf das Ultimatum"

In der Nacht hat Putin der Ukraine direkte Verhandlungen schon für den kommenden Donnerstag angeboten. Die ersten Reaktionen russischer Kommentatoren sind gespalten.

In der Nacht hat der russische Präsident Putin Kiew direkte Verhandlungen mit Russland schon für den kommenden Donnerstag angeboten. Das war natürlich eine Reaktion auf die Entwicklungen der letzten Tage und auf die ziemlich dreiste (weil unrealistische) und mit Drohungen garnierte Forderung der Unterstützer Kiews nach einem 30.tägigen Waffenstillstand ab Montag.

Die Reaktionen russischer Analysten ist gemischt. Einerseits unterstützen sie alle Putins Initiative, weil die Reaktionen aus Kiew, Berlin, Brüssel, London und Washington dem globalen Süden ein weiteres Mal zeigen, wer für Frieden und wer für die Fortsetzung des Krieges ist, andererseits ist man skeptisch, dass die Verhandlungen zu etwas führen werden, weil noch nicht einmal klar ist, ob und wen Kiew als Unterhändler zu den Verhandlungen schickt und wie ernsthaft deren Wille zu Verhandlungen sein wird. An ein Wunder glaubt in Russland niemand.

Hier übersetze ich als Beispiel für die ersten Reaktionen aus Russland einen Artikel eines TASS-Analysten.

Beginn der Übersetzung:

Antwort auf das Ultimatum: Warum Putin der Ukraine Gespräche in Istanbul angeboten hat

Andrey Nisamutdinow zur Position der russischen Seite zur Beilegung des Ukraine-Konflikts und zur kriegerischen Stimmung der europäischen Staats- und Regierungschefs

Am Sonntagabend fasste der russische Präsident Wladimir Putin die Ergebnisse die internationalen Veranstaltungen in Moskau zusammen, die dem 80. Jahrestag des Sieges im Großen Vaterländischen Krieg gewidmet waren. Die wichtigsten Aussagen betrafen jedoch nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft: Der russische Präsident schlug Kiew vor, die direkten Verhandlungen zur Lösung des Ukraine-Konflikts wieder aufzunehmen.

Auf der gleichen Basis, aber unter den neuen Bedingungen

„Wir schlagen vor, unverzüglich am nächsten Donnerstag, dem 15. Mai, in Istanbul zu beginnen. Dort, wo sie [die Verhandlungen] zuvor stattgefunden haben und wo sie unterbrochen wurden“, sagte Putin. Das russische Staatsoberhaupt betonte, Moskau sei zu ernsthaft zu Verhandlungen bereit: „Ihr Ziel ist es, die Ursachen des Konflikts zu beseitigen und einen langfristigen, historisch dauerhaften Frieden zu schaffen.“ Gleichzeitig schloss Putin nicht aus, dass es im Laufe dieser Verhandlungen möglich sein werde, „sich auf einige neue Waffenstillstände, einen neuen Waffenstillstand“ zu einigen, „und auf einen echten Waffenstillstand, der nicht nur von Russland, sondern auch von der ukrainischen Seite eingehalten wird“.

Putin untermauerte seine Worte über einen „echten Waffenstillstand“ mit der Erinnerung, dass Russland wiederholt Schritte in Richtung eines Dialogs mit der ukrainischen Seite unternommen und Initiativen für einen Waffenstillstand vorgelegt hat, diese jedoch stets von Kiew sabotiert wurden. So habe das Kiewer Regime das 30-tägige Moratorium für Angriffe gegen Energieanlagen demonstrativ etwa 130 Mal verletzt, das im Einvernehmen mit US-Präsident Donald Trump vom 18. März bis 17. April verhängt worden war. Auch der Osterfrieden, der vom 19. April 18:00 Uhr Moskauer Zeit, bis zum 21. April 0:00 Uhr Moskauer Zeit galt, wurde von der ukrainischen Seite fast 5.000 Mal verletzt. Kiew hat auf den von Russland vorgeschlagenen Waffenstillstand zum Tag des Sieges nicht reagiert und stattdessen eine Reihe von Angriffen mit Hunderten von Drohnen gestartet.

Während der Tage des Waffenstillstands habe das Kiewer Regime „fünf gezielte Angriffsversuche auf die Staatsgrenze der Russischen Föderation in der Region Kursk und der Region Belgorod“ unternommen, weitere 36 Angriffe seien in andere Abschnitten abgewehrt worden. Alle diese Angriffe „hatten keine militärische Bedeutung, wurden ausschließlich aus politischen Gründen durchgeführt und der Gegner erlitt sehr schwere Verluste.“

Trotz der feindseligen Aktionen des Kiewer Regimes ist Russland zu einem direkten Dialog mit der Ukraine bereit. Zur Bestätigung seiner ernsthaften Absichten sagte der russische Präsident, er habe für Sonntag ein Telefongespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan geplant: „Ich möchte ihn bitten, eine solche Gelegenheit für Gespräche in der Türkei zu schaffen, in der Hoffnung, dass er seinen Wunsch bestätigt, zur Suche nach Frieden in der Ukraine beizutragen.“

Der russische Präsident dankte den ausländischen Partnern für ihre Vermittlungsbemühungen zur Lösung der Krise: „Dazu gehören China, Brasilien, Länder Afrikas, des Nahen Ostens und in jüngster Zeit die neue Regierung der Vereinigten Staaten von Amerika.“

„Unser Vorschlag liegt, wie man sagt, auf dem Tisch. Die Entscheidung liegt nun bei den ukrainischen Behörden und ihren Kuratoren, die offenbar von ihren persönlichen politischen Ambitionen und nicht von den Interessen ihres Volkes geleitet den Krieg mit Russland durch die ukrainischen Nationalisten fortsetzen wollen“, sagte der russische Präsident. Seiner Meinung nach „können diejenigen, die wirklich Frieden wollen, nicht anders, als dies zu unterstützen.“

Putin hat damit die wichtigsten Ziele Moskaus klar umrissen: Es ist zu einem direkten Dialog mit Kiew bereit, ohne die Beteiligung jener westlichen „Kuratoren“, die die früheren Verhandlungen gestört haben und das Kiewer Regime nun erneut zur Fortsetzung der Kampfhandlungen drängen; Moskau strebt einen langfristigen Frieden an, keinen kurzfristigen Waffenstillstand. Der Vorschlag, die Verhandlungen in Istanbul wieder aufzunehmen, bedeutet die Möglichkeit, zu zuvor vereinbarten Vereinbarungen zurückzukehren, natürlich unter Berücksichtigung der neuen Realitäten vor Ort.

In der Sprache der Drohungen

Die betont friedlichen und konstruktiven Äußerungen des russischen Präsidenten stehen in deutlichem Kontrast zu den Erklärungen der letzten Tage aus Kiew und den europäischen Hauptstädten. Und hier ist es unmöglich, den Kontext nicht zu erwähnen, in dem diese Aussagen gemacht wurden. Während die Staatschefs von 27 Ländern, die zum Tag des Sieges nach Moskau kamen, der historischen Wahrheit Tribut zollten und sich um die Ideen und Werte der Niederlage des Faschismus versammelten, versuchte man in Europa entgegen eben dieser Wahrheit, die ehemaligen und gegenwärtigen Komplizen und Anhänger des Nationalsozialismus reinzuwaschen. Besonders beredt war in diesem Zusammenhang die Aktion der EU-Außenminister, die am 9. Mai in Kiew auf dem Friedhof, auf dem sich das Denkmal der SS-Division Galizien befindet, das Andenken an die gefallenen ukrainischen Soldaten ehrten.

Nicht weniger bezeichnend war der Blitzbesuch der Staatschefs Großbritanniens, Deutschlands, Polens und Frankreichs am 10. Mai in Kiew. Sie forderten de facto ultimativ von Russland, einem 30-tägigen Waffenstillstand ohne jegliche Vorbedingungen zuzustimmen, und drohten, im Falle einer Weigerung neue, umfassende Sanktionen gegen Russland zu verhängen. Sie gaben außerdem zu verstehen, dass sie Kiew auch während des Waffenstillstands weiterhin mit Waffen versorgen würden und unterstützten die Bestrebungen der Ukraine, der NATO beizutreten, sowie Wladimir Selenskys Weigerung, Wahlen abzuhalten.

„Wer braucht so einen Frieden?“, reagierte der russische Präsident auf dieses Ultimatum. Eine Alternative zu den unbegründeten Forderungen der Europäer könnten die von Russland vorgeschlagenen Verhandlungen sein, in deren Verlauf es möglich sein könnte, „einen echten Waffenstillstand zu vereinbaren, der nicht nur von Russland, sondern auch von der ukrainischen Seite eingehalten wird“. So ein Waffenstillstand könne „der erste Schritt zu einem langfristigen, nachhaltigen Frieden sein und nicht ein Prolog zur Fortsetzung des bewaffneten Konflikts nach der Wiederbewaffnung und Aufstockung der ukrainischen Streitkräfte und dem fieberhaften Ausheben von Schützengräben und dem Bau neuer Festungen.“

In seiner Rede im Kreml lobte Putin insbesondere den politischen Mut der wenigen europäischen Staats- und Regierungschefs, die „trotz Drohungen, Erpressungen und Hindernissen, einschließlich der Schließung des Luftraums“ zum Tag des Sieges nach Moskau gekommen waren. Ihm zufolge hege Russland „Optimismus und Hoffnung“ hinsichtlich der Wiederherstellung konstruktiver Beziehungen zu den europäischen Ländern, „einschließlich jener, die bis heute ihre antirussische Rhetorik und ihre eindeutig aggressiven Aktionen gegen uns nicht aufgeben und, wie wir gerade sehen, immer noch versuchen, de facto dreist und mit Ultimaten mit uns zu reden.“

Auf Krieg aus

Vielleicht werden sich die Beziehungen Russlands zu den europäischen Ländern in Zukunft tatsächlich verbessern, doch derzeit legen die europäischen Politiker weiterhin eine kriegerische Haltung an den Tag und bevorzugen die Sprache der Ultimaten. Der französische Präsident Emmanuel Macron, einer der glühendsten Befürworter einer weiteren Unterstützung Kiews und der Entsendung europäischer Truppen in die Ukraine, bezeichnete Putins Initiative jedenfalls als „unzureichend“ und erklärte, dass „Verhandlungen per Definition erst nach einem bedingungslosen Waffenstillstand geführt werden können“. Er erwartete die Reaktion Kiews und sagte, der Gesprächsvorschlag sei „für die Ukrainer inakzeptabel, weil sie keine Gespräche führen können, solange sie beschossen werden.“

Selensky selbst reagierte natürlich in dem Sinne, dass die Ukraine nur dann „bereit ist, sich an den Verhandlungstisch zu setzen“, wenn Russland den „vollständigen, langfristigen und verlässlichen“ Waffenstillstand ab dem 12. Mai bestätige. Dieselbe Meinung äußerte auch Selenskys Büroleiter Andrej Jermak, der de facto die zweite Person im ukrainischen Staat ist.

Die weiteren Wünsche der Europäer wurden vom französischen Außenminister Jean-Noël Barrot formuliert: Nachdem er die Reihenfolge des Prozesses – zuerst der Waffenstillstand (zu den Bedingungen Europas), dann Verhandlungen – bestätigt hatte, äußerte er den Wunsch der europäischen Länder, in Istanbul am Verhandlungstisch Platz zu nehmen. Europa beharrt also nicht nur weiterhin auf seinen ultimativen Forderungen, sondern verbirgt auch nicht seinen Wunsch, direkte Kontakte zwischen Moskau und Kiew zu behindern, um jegliche für die Europäer unerwünschten Vereinbarungen zu verhindern.

Die Stellungnahme des US-Präsidenten, der den Vorschlag des russischen Präsidenten begrüßte, die direkten Verhandlungen mit der Regierung in Kiew wieder aufzunehmen, klang im Widerspruch zur Position der Europäer. „Dies könnte ein großer Tag für Russland und die Ukraine sein. Denken Sie an die Hunderttausenden von Leben, die gerettet werden, wenn dieses endlose ‚Massaker‘ vorbei ist“, schrieb Trump auf TruthSocial. Er war der Ansicht, dass in der Situation rund um die Beilegung des Konflikts „eine große Woche bevorsteht“, und versprach, dass er „weiterhin mit beiden Seiten [des Konflikts] zusammenarbeiten werde, um sicherzustellen, dass dies (der Verhandlungsprozess, Anmerkung TASS) stattfindet.“

Das Problem ist, dass Selensky, der unter dem demokratischen Präsidenten Joe Biden genau auf die Anweisungen aus Washington gehört hat, nun seine Orientierung geändert hat und lieber auf die Unterstützung seiner Berater in Europa setzt. Und die träumen noch immer von historischer Rache und geben den Gedanken nicht auf, Russland eine strategische Niederlage zuzufügen und es ihren Forderungen unterzuordnen. Genau denselben Ansatz verfolgen die Bewohner des europäischen „blühenden Gartens“ übrigens gegenüber den Ländern aus dem „Dschungel“ des globalen Südens. Damit nimmt der Konflikt um die Ukraine zunehmend den Charakter einer zentralen Auseinandersetzung im neuen Kampf gegen die modernen Formen des Kolonialismus an. Und wie die Feierlichkeiten in Moskau anlässlich des Jahrestages des Großen Sieges zeigten, steht die Unterstützung der Weltmehrheit in diesem Kampf auf der Seite Russlands.

Ende der Übersetzung



