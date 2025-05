USA

Die letzte Woche war für US-Präsident Trump erfolgreich. Seine Nahostreise brachte große Deals für die US-Wirtschaft, mit dem Iran und sogar mit China gehen die Verhandlungen voran, und auch Russland und die Ukraine haben das erste Mal seit Jahren miteinander gesprochen.

In der hektischen letzten Woche sind die Entwicklungen von der russisch-ukrainischen Verhandlungen überschattet worden, weshalb unterging, dass die Woche für US-Präsident Trump sehr erfolgreich war. Das zeigt der Bericht des USA-Korrespondenten, den das russische Fernsehen am Sonntag in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick gezeigt hat und den ich übersetzt habe.

Beginn der Übersetzung:

Trump holt Selensky weiter in die Realität zurück

Eilmeldung aus den USA: In den kommenden Tagen erscheint ein Buch mit dem Titel „Original Sin“, das Details zum psychischen und physischen Zustand des 46. Präsidenten Joe Biden ab 2023 enthält. Zahlreiche Fakten zeugen von völligem Abbau, von der Unfähigkeit, überhaupt Entscheidungen zu treffen. Die wichtigste Frage bleibt unbeantwortet: Wer hat die Atommacht Amerika regiert, wer die außenpolitischen Entscheidungen getroffen und wer trägt die Verantwortung für den Krieg in der Ukraine?

Während US-Präsident Donald Trump die Golfstaaten besuchte, brachte seine Tochter Tiffany Trump einen weiteren Enkel zur Welt. Müde, aber zufrieden mit den Ergebnissen seiner ersten offiziellen Auslandsreise kehrte der US-Präsident mit Investitionsabkommen im Wert von über zwei Billionen Dollar zurück. Er besuchte Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und war bereit, nach Istanbul zu reisen, allerdings ging es dort ohne ihn.

Trump blieb jedoch die ganze Zeit über am Puls der Zeit, was die Lösung des Ukraine-Konflikts angeht. Als er zu Hause ankam, kündigte er auf seinem sozialen Netzwerk TruthSocial einen wichtigen Telefonanruf an: „Am Montag, dem 19. Mai, um 10:00 Uhr werde ich mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin telefonieren und anschließend mit dem Chef des Kiewer Regimes Wladimir Selensky sprechen. Anschließend werde ich mit Selensky und den NATO-Mitgliedern sprechen. Hoffentlich wird dies ein produktiver Tag, ein Waffenstillstand wird erklärt und dieser sehr brutale Krieg wird enden.“

US-Außenminister Marco Rubio wiederum sagte, der US-Präsident freue sich auch auf ein baldiges persönliches Treffen mit Wladimir Putin. Ohne Verhandlungen zwischen den beiden Staatschefs ist es unmöglich, radikale und grundlegende Entscheidungen zur Beseitigung der Ursachen des Ukraine-Konflikts zu treffen.

Diese Aussage machte Trump gegenüber den ihn auf der Reise begleitenden Journalisten ohne Kameras. Trump sagte, dass es nichts vorangehen werde, solange er und Putin sich nicht treffen: „Ob es Ihnen gefällt oder nicht, ich glaube nicht, dass etwas passieren wird, bis wir uns persönlich treffen. Und wir werden uns treffen müssen, weil zu viele Menschen sterben.“

Die USA werden ihre nächsten Schritte voraussichtlich nach den von für den 19. Mai geplanten Telefongesprächen bekannt geben. Für Kiew zeichnet Washington ein düsteres Bild der Aussichten, die der Ukraine im Falle einer Verweigerung von Verhandlungen bevorstehen.

Trump versucht weiterhin mit beneidenswerter Geduld, Selensky auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Egal wie sehr sich Fox News-Moderator Brett Baier bemühte, Trump dazu zu bringen, Anschuldigungen gegen Moskau zu erheben, er reagierte nicht und lenkte das Gespräch auf Selensky. In dem Fernsehinterview wurde der US-Präsident gefragt, ob er den russischen Präsidenten für ein „Hindernis“ auf dem Weg zum Frieden halte.

„Sehen Sie, ich hatte ein sehr schwieriges Gespräch mit Selensky, weil mir nicht gefiel, was er sagte, und er die Situation nicht leichter machen wollte. Ich habe immer gesagt, dass er keine Trümpfe hat. Er hat es mit einer riesigen Armee zu tun, mit tapferen Männern, die hervorragend bewaffnet sind“, sagte Trump auf eine Frage.

Mit der Ukraine assoziiert Trump nur Geld und das, was die Demokraten zur Bewaffnung der ukrainischen Streitkräfte geschickt haben und was sie unter dem Vorwand der Unterstützung des Kiewer Regimes über von ihnen kontrollierte Strukturen in den USA und Europa dorthin gepumpt haben. Das Schema wurde von beiden Seiten eingefädelt: Selensky kam nach Washington, Biden unterschrieb Schecks über Hunderte Milliarden Dollar, für die er keine Rechenschaft ablegen konnte.

Weiter sagte Trump: „Ich denke, er ist besten Händler der Welt, viel besser als mich. Selensky kommt nach Washington und jedes Mal verlässt er es mit 100 Millionen Dollar, weiteren 100 Millionen Dollar und noch mehr. Doch beim letzten Mal konnte er nur 60 Millionen Dollar erbeuten. Der Kongress ist sehr unzufrieden. Er fragt sich: „Wohin fließt das Geld?“ Wir verschicken nur Schecks und Bargeld. Wo ist es?“

Trumps innerer Zirkel spricht mittlerweile offen über die zynische Strategie der Demokraten, aus diesem Konflikt Geld zu machen. Und die gebetsmühlenartig wiederholten Worte, man müsse die Ukraine „so lange unterstützen, wie es nötig ist“, waren freilich nur ein Ablenkungsmanöver. Darüber hinaus glaubte zunächst niemand an die Realität eines Sieges Kiews.

Morgan Ortagus, stellvertretende Sondergesandte von US-Präsident Donald Trump, sagte in einem Interview mit Fox News: „Wissen Sie, die vorherige Regierung hat versucht, einen Zermürbungskrieg gegen die Russen zu führen, den noch nie jemand in der Geschichte gewonnen hat. ‚So viel wie nötig‘ war noch nie eine erfolgreiche Strategie. Das war es nicht unter der vorherigen Regierung, und es ist keine Strategie, die bei den Russen wirklich funktioniert.“

Wer hinter dem altersschwachen Biden versteckt alle Entscheidungen zur Ukraine getroffen hat, ist eine Frage, die beantwortet werden muss. Denn spätestens seit 2023 begannen die kognitiven Fähigkeiten des ehemaligen US-Präsidenten besonders schnell nachzulassen. Das Buch mit dem langen Titel „Original Sin: The Decline of President Biden, His Cover-Up, and His Fateful Decision to Run Again“ hat alle Chancen, ein Bestseller zu werden. Die Chronik des Abbaus des Führers des „kollektiven Westens“ sagt viel über die gesamte Politik der USA aus.

Die Autoren schreiben, Biden habe die Namen seiner langjährigen Mitarbeiter vergessen und es habe interne Diskussionen darüber gegeben, den Präsidenten für die zweite Amtszeit in den Rollstuhl zu setzen. Das geschah, während das Weiße Haus öffentlich die Eignung des Präsidenten für das Amt verteidigt hat.

Die Veröffentlichung des Skandalbuchs fiel mit der Veröffentlichung von Audioaufnahmen von Bidens eigenen Verhören durch Sonderermittler Robert Hur im Jahr 2023 wegen der Aufbewahrung geheimer Dokumente zusammen. Biden konnte sich nicht an den Tod seines ältesten Sohnes erinnern, und sein Anwalt sagte ihm während des Verhörs die Daten vor. Biden konnte sich auch nicht daran erinnern, seit wann er nicht mehr Obamas Vizepräsident war.

Nach dem Verhör bezeichnete Sonderermittler Robert Hur Biden als „einen wohlmeinenden, älteren Mann mit einem schlechten Gedächtnis“. Daher drohte diesem Mann nichts und das Verfahren gegen ihn wurde eingestellt. Doch Trump ist erneut in Gefahr – durch einen scheinbar harmlosen Beitrag des ehemaligen FBI-Direktors James Comey in sozialen Medien.

Comey veröffentlichte ein Foto von Muscheln im Sand, die die Zahlen 8647 zeigen. Für diejenigen, die es verstehen: Das ist ein Hinweis auf Donald Trump, und zwar vom ehemaligen Chef eines der mächtigsten US-Geheimdienste.

47 ist ein möglicher Hinweis auf Präsident Trump als 47. Präsidenten und 86 ist eine Zahlenbezeichnung, die „etwas loswerden“ bedeutet. Einer Interpretation zufolge bedeuten die Zahlen 8 Fuß mal 6 Fuß, die Standardgröße eines Grabes.

Die beiden Attentatsversuche während des Wahlkampfs, die beide noch immer nicht aufgeklärt wurden, geben Anlass zu Spekulationen über einen möglichen dritten Anschlag, und James Comey hat mit Trump noch eine persönliche Rechnung offen.

Er war seit 2013 FBI-Direktor und wurde von Trump entlassen, nachdem er die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton vor einer Anklage bewahrt hat. Er trug auch dazu bei, die Flammen des sogenannten „Russiagate“ anzufachen – das heißt, er war ein entschiedener Gegner des Wahlsiegs von Donald Trump.

Im vergangenen Februar, als Trump sich gegen die Gerichte durchsetzte, besprach Comey bei einem Interview mit Jane Psaki die Möglichkeit, den damaligen republikanischen Kandidaten hinter Gitter zu bringen. Psaki fragte, wie schwierig es seiner Meinung nach für die Strafverfolgungsbehörden wäre, Trump ins Gefängnis zu bringen.

„Wir bringen ihn einfach in einen separaten Raum, irgendwo in der Nähe des Zauns, auf dem Rasen. Dort kann er essen, duschen und Sport treiben. Er wird von den anderen Gefängnisinsassen getrennt sein. Also ja, es ist offensichtlich machbar“, antwortete Comey.

Nachdem der Skandal um die Muscheln ausgebrochen war, löschte Comey seinen Post und begann zu erklären, dass er die Bedeutung dieser Zahlen nicht kenne. Der Secret Service holte den ehemaligen FBI-Chef jedoch ab und nahm ihn zum Verhör mit. Auch der neue Chef des FBI Cash Patel beteiligte sich an der Untersuchung der Drohungen. Die Chefin der nationalen Geheimdienste, Tulsi Gabbard, glaubt nicht an Comeys Dummheit, wie sie sagte: „Comey glaubt, wir, das amerikanische Volk, wären dumm genug zu glauben, dass er, der ehemalige Chef des FBI, nicht wusste, was hier wirklich gefordert wurde?“

Die demokratischen Medien versuchten, die Morddrohung als dummen Witz darzustellen. Der 47. Präsident selbst findet jedoch nichts Komisches an der mit Muscheln verschlüsselten Nachricht, wie er im Fox-Interview sagte: „Er wusste genau, was das bedeutet. Ein Kind weiß, was das bedeutet. Wenn Sie der Direktor des FBI sind und nicht wissen, was das bedeutet… Es bedeutet einen Aufruf zum Mord. Das spricht für sich selbst. Natürlich war er nicht sehr kompetent, aber er war kompetent genug, um zu wissen, was er tat.“

Doch es gibt auch Vertreter der demokratischen Regierung, die im Gegenteil ihre Haltung gegenüber dem 47. Präsidenten geändert haben. Viele von Trumps ehemaligen Gegnern waren von seinem Tatendrang und Mut beeindruckt. Trumps Nahostreise wurde von unerwarteter Seite gelobt. Einige ehemalige Biden-Beamte haben ihre Bewunderung für die bisherigen Leistungen des derzeitigen Präsidenten zum Ausdruck gebracht.

Trumps wurde von Kampfjets der Golfmonarchien eskortiert. Vor Ort reiste er in Kolonnen mit Cybertrucks der Polizei, die von Tesla hergestellt wurden, ein besonderer Gruß an Elon Musk, der ihn auf dieser Reise zusammen mit anderen Haien der amerikanischen Wirtschaft sowohl von der Wall Street als auch aus dem Silicon Valley begleitete.

Trump berichtete zudem über Fortschritte bei den Verhandlungen mit dem Iran und den erfolgreichen Beginn von Konsultationen zum Abschluss eines Handelsabkommens mit China. Und es scheint, dass die Erfolge in der Außenpolitik in den Herzen der Amerikaner Anklang finden. In der vergangenen Woche ist Donald Trumps Popularität um zwei Prozent gestiegen.

Doch am Vortag hatte Moody’s seine Einschätzung der amerikanischen Wirtschaft um eine Stufe auf Aa1 gesenkt und als Grund dafür einen Anstieg der Staatsverschuldung und der Zinszahlungen angegeben. Es geht um die monströse Staatsverschuldung von 36 Billionen Dollar, die in den nächsten zehn Jahren von derzeit 98 auf 134 Prozent des BIP anwachsen dürfte.

Ende der Übersetzung



