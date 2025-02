Zirkus in der UNO

Am Montag und Dienstag gab es in der UNO drei Abstimmungen über Resolutionen zum Ukraine-Konflikt. Interessant war dabei, dass die USA zum ersten Mal eine neutrale Resolution ohne Beschimpfungen Russlands eingereicht haben, und wie Frankreich und Großbritannien abgestimmt haben.

Am Montag hat die Ukraine zum Jahrestag des Beginns der Eskalation eine traditionelle Resolution in die UN-Generalversammlung eingebracht, die Russland wie üblich als Aggressor bezeichnet, während die USA eine eigene Resolution eingebracht haben, die auf Beschimpfungen Russlands verzichtete und zum Frieden in der Ukraine aufgerufen hat.

Die EU-Staaten haben zur US-Resolution Änderungsanträge durchgesetzt, sodass Russland danach auch in der Resolution der USA als „Aggressor“ bezeichnet wurde, weshalb die USA sich schließlich bei der Abstimmung zu ihrer eigenen Resolution enthalten haben. Am Ende wurden beide Resolutionen mit 93 Ja-Stimmen angenommen, worüber deutsche Medien wie der Spiegel erfreut berichtet haben, wobei der Spiegel seine Leser jedoch nicht darauf hinwies, wie sehr sich die internationale Stimmung inzwischen verändert hat, denn vor drei Jahren haben noch 141 für die entsprechende Resolution gestimmt.

Interessant wurde es am Dienstag, denn an dem Tag haben die USA ihre Resolution in der ursprünglichen Form in den UN-Sicherheitsrat eingebracht, wo sie angenommen wurde, weil Großbritannien und Frankreich, die am Vortag für die Verurteilung Russlands gestimmt hatten, das nun nicht mehr taten, sondern sich der Stimme enthielten, anstatt von ihrem Vetorecht Gebrauch zu machen.

Ein Analyst der TASS hat sich die absurden Ereignisse in der UNO genauer angeschaut und ich habe seinen Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Der Moment der Wahrheit: UN-Abstimmung über die Ukraine zeigt, wer wer ist

Andrei Surzhansky, Kolumnist am Analytischen Zentrum der TASS, darüber, wie Russlands Handlungen am selben Tag verurteilt und neutral eingeschätzt wurden

Die gestrige UN-Abstimmung über die Regelung in der Ukraine war wirklich revolutionär. Zum ersten Mal seit vielen Jahren haben sich die USA mit Russland und nicht mit ihren traditionellen Verbündeten solidarisiert. Wenn, sagen wir, vor fünf oder zehn Jahren eine Meldung wie „USA stimmen bei der UNO gegen antirussische Resolution“ oder „US-Außenminister kritisiert antirussische UNO-Resolutionen zur Ukraine und sagt, sie seien feindselig und trügen nicht zu einer Lösung des Konflikts bei“ erschienen wäre, wäre das ein Grund gewesen, sich zu kneifen. Aber das ist weder ein Scherz noch ein Traum, sondern die Realität von heute, die zeigt, wie schnell sich die Dinge in dieser turbulenten Welt ändern.

Vermittlung in der UNO

„Es war der tiefste Riss zwischen westlichen Verbündeten in der internationalen Organisation seit der Vorbereitung des Irak-Krieges 2003, und es war ein weiteres Signal für Trumps Annäherung an Russland, den historischen Feind, anstatt an Europa und die Ukraine, die langjährigen Partner der USA im Kampf gegen die Aggression des Kremls“, schrieb die Washington Post.

Auch die New York Times schloss sich dieser Meinung an. „Am Montag kam es bei den Vereinten Nationen zu einem Patt zwischen den USA und ihren langjährigen europäischen Verbündeten in der Ukraine. Die USA lehnten einen Versuch ab, die russische Aggression zu verurteilen und den sofortigen Rückzug der russischen Truppen aus der Ukraine zu fordern“, schreibt die Zeitung.

Die USA, die bei der Beilegung des Ukraine-Konflikts die Rolle eines Vermittlers übernommen haben, können sich in dieser Phase als Gewinner fühlen. Immerhin wurde ihre Friedensresolution vom UN-Sicherheitsrat gebilligt. Und zwar in ihrer ursprünglichen Form. Gleichzeitig wurden die Änderungsanträge sowohl der europäischen Länder als auch Russlands abgelehnt. Zehn Mitglieder des Sicherheitsrates, darunter Russland, die USA und China, stimmten für das Dokument, während sich fünf Länder, darunter Großbritannien und Frankreich, der Stimme enthielten. Eine Resolution benötigt mindestens neun Ja-Stimmen und kein Veto der ständigen Mitglieder, also Großbritanniens, Chinas, Russlands, der USA und Frankreichs, um im UN-Sicherheitsrat verabschiedet zu werden.

Die verabschiedete Resolution ist in einem neutralen Ton verfasst und besteht aus zwei einleitenden Absätzen, in denen die Trauer um die im Konflikt in der Ukraine Getöteten zum Ausdruck gebracht und die Rolle der UNO bei der Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit betont wird, sowie aus einem Resolutionsabsatz, in dem „eine rasche Beendigung des Konflikts und die Schaffung eines langfristigen Friedens zwischen der Ukraine und der Russischen Föderation“ gefordert wird.

Im Unterschied zu den unverbindlichen Resolutionen der UN-Generalversammlung müssen vom Sicherheitsrat verabschiedete Dokumente durchgesetzt werden. Das Bild in der Generalversammlung war, wie so oft, gemischt. Die Teilnehmer unterstützten sowohl die ukrainische Resolution zur Lage in der Ukraine, in der das Vorgehen Russlands verurteilt wurde, als auch die amerikanische Resolution, in der das Vorgehen beider Länder neutral beschrieben wurde. Dabei wurden an letzterer mehrere für die USA und Russland inakzeptable Änderungen vorgenommen, die ihren Inhalt im Grunde entschärften. Die amerikanische Delegation versuchte hinter den Kulissen, die Abstimmung über das antirussische Dokument zu verhindern, was jedoch nicht gelang. Alle, die ihre Haltung gegenüber Moskau demonstrativ zum Ausdruck bringen wollten, taten dies schließlich, was die russische Regierung offenbar nicht sonderlich überraschte.

Unerwartete Zahlen

Eine Tatsache ist jedoch bezeichnend: Die Zahl der Länder, die die antirussische Resolution zur Ukraine unterstützen, ist von 141 im Jahr 2022 auf 93 in diesem Jahr zurückgegangen.

Wie bereits gesagt, sind die Resolutionen der Generalversammlung nicht bindend, aber nach Ansicht von Beobachtern sind sie ein Barometer für die öffentliche Meinung in der Welt. Was zeigt uns dieses Barometer? In der Sprache von Michail Gorbatschow: Es zeigt, wer wer ist. Die amerikanische Resolution wurde von 93 Ländern unterstützt, 8 Länder stimmten dagegen, 73 Länder enthielten sich. Die ukrainische Resolution wurde von 93 Ländern unterstützt (darunter die BRICS-Mitglieder Ägypten und Indonesien!), 18 Länder stimmten dagegen (darunter die USA, Israel und Ungarn), und 65 Länder enthielten sich der Stimme.

Interessanterweise sind unter den 65 Ländern, die sich bei der Abstimmung über den antirussischen Resolutionsentwurf der Stimme enthalten haben, sowohl strategische Verbündete Russlands als auch BRICS-Partner. Dazu gehören China, Brasilien, Indien, Iran, Saudi-Arabien, Südafrika, Kuba, Vietnam, Usbekistan und Tadschikistan. Der unangenehmste Fall ist das Votum Serbiens für die antirussische Resolution. Präsident Aleksandar Vucic hat sich bereits öffentlich entschuldigt, aber Kenner der serbischen Politik sagen, dass Moskau seit langem mit Interesse beobachtet, wie unsere Brüder auf dem Balkan versuchen, auf zwei Stühlen zu sitzen.

Das ist natürlich schwierig für sie. Die EU-Führung, der Serbien beitreten will, verdreht ihnen die Arme. Aber, wie man so schön sagt, ein Wort ist kein Spatz. (Anm. d. Übers.: Das russische Sprichwort lautet komplett „Ein Wort ist kein Spatz, ist es einmal entflogen, kann man es nicht mehr einfangen“)

Was die „Neutralität“ Chinas und unserer anderen strategischen Partner betrifft, so wird kaum jemand mit diesem Thema hausieren gehen. So ist die große Politik eben. Übrigens hat der chinesische Präsident Xi Jinping Wladimir Putin kürzlich in einem Telefongespräch über das bevorstehende Treffen der „BRICS-Friedensgruppe“ in New York informiert, bei dem die Beilegung des Konflikts in der Ukraine erörtert werden soll.

Bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat hätten sowohl Großbritannien als auch Frankreich ein Veto gegen den US-Resolutionsentwurf einlegen können, haben das aber letztlich nicht getan, offenbar um die USA nicht zu verärgern. Das gab Anlass, die Konsequenz des Vorgehens von London und Paris in Frage zu stellen. Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, stellte beispielsweise die Aufrichtigkeit Frankreichs und Großbritanniens bei der Abstimmung im UN-Sicherheitsrat in Frage.

„Achtung, Frage: Wann waren Frankreich und Großbritannien aufrichtig? Als sie den amerikanischen Resolutionsentwurf in der UNO-Generalversammlung verdreht haben oder als sie denselben amerikanischen Entwurf ohne Änderungen angenommen haben?“, schrieb Sacharowa in ihrem Telegramm-Kanal. „Man braucht drei Minuten, um in gemächlichem Tempo zwischen den Sälen der Generalversammlung und des Sicherheitsrates hin und her zu gehen. Haben sie ihre Ansichten über die globale Krise in 180 Sekunden geändert? Oder haben sie nur in jeder Tasche eine Maske, für jeden Fall?“

Auf wessen Seite und wer was verstanden hat

Wie US-Medien berichten, äußerten sich die Diplomaten Großbritanniens und Frankreichs nicht zu ihrer Entscheidung, aber Quellen in diplomatischen Kreisen sprechen von einer wahrscheinlichen Abstimmung mit Washington. Tatsache ist, dass Donald Trump zur gleichen Zeit den französischen Präsidenten Emmanuel Macron im Weißen Haus empfing, der, wenn man Le Monde glauben darf, mit der Absicht reiste, den amerikanischen Staatschef davon zu überzeugen, dass „Russland eine ‚existenzielle Bedrohung‘ darstellt, dass es den Waffenstillstand ‚nicht unbedingt‘ einhalten wird und dass dieser Waffenstillstand überprüfbar sein muss.“

Es ist klar, dass ein Votum gegen die US-Resolution, gelinde gesagt, einen ungünstigen Hintergrund für Macrons Gespräche mit Trump geschaffen hätte. Und dann steht noch der Besuch des britischen Premierministers Keir Starmer an, von dem ebenfalls erwartet wird, dass er sich gegen Russland und für die Ukraine „ausspricht“. Wie bekannt, werben Frankreich und Großbritannien für die Idee, europäische Friedenstruppen in der Ukraine zu stationieren. Dabei würden London und Paris gerne Feuerschutz aus Washington erhalten, wenn ihre Friedenstruppen in Gefahr sind. Im Rahmen dieses Plans wollen Paris und London sowohl Bodentruppen als auch Luft- und Seestreitkräfte einsetzen.

„Ich glaube wirklich, dass er [Putin] einen Deal machen will“, sagte Trump zu Macron. „Vielleicht irre ich mich, aber ich glaube, dass er einen Deal machen will.“

Der US-Präsident fügte hinzu, dass er mit Putin über die Möglichkeit gesprochen habe, europäische Friedenstruppen in die Ukraine zu entsenden, um einen Waffenstillstand zu überwachen, und dass der russische Präsident dem zustimmen würde.

Während das Votum Frankreichs und Großbritanniens in der UNO eindeutig ist, ist die Lage bei einigen unserer Freunde und Partner etwas komplizierter. Einige von ihnen wollen in dem sich zuspitzenden Konflikt zwischen den USA und Europa nicht Partei ergreifen, während andere nicht wirklich verstanden haben, woher der Wind of Change heute weht und vor allem, in wessen Segel er bläst.

Ende der Übersetzung

Da in dem TASS-Artikel auf den Post von Maria Sacharowa, der Sprecherin des russischen Außenministeriums, verwiesen wird, will ich auch den zur Kenntnis übersetzen.

Beginn der Übersetzung:

Kurz zu dem, was am 24. Februar 2025 im UN-Hauptquartier passiert ist.

Die Ukraine brachte ihre traditionelle antirussische Resolution in die UN-Generalversammlung ein. Sie wurde angenommen. Die USA waren zum ersten Mal dagegen.

Danach legten die USA der gleichen UN-Generalversammlung einen eigenen Resolutionsentwurf zur Ukraine-Krise vor – mit einem universellen Aufruf zum Frieden, ohne Russophobie. Die EU-Länder (darunter Großbritannien und Frankreich, was wichtig ist) färbten den Text mit ihren Änderungsanträgen ein. Die Resolution wurde angenommen. Die USA enthielten sich der Stimme. Die EU-Länder stimmten für die Resolution.

Übrigens wurden beide Resolutionen in der UN-Generalversammlung mit der geringsten Stimmenzahl während der außerordentlichen Sondersitzung der Generalversammlung angenommen – nur 93 Ja-Stimmen – was an sich schon mehr als aufschlussreich ist.

Nur wenige Stunden später legten die USA denselben Resolutionsentwurf, den sie der Generalversammlung vorgelegt hatten, dem UN-Sicherheitsrat vor. Und dort wurde diese Resolution ohne jegliche Änderungen angenommen.

Und jetzt kommt der interessanteste Teil. Ich erinnere daran, dass Frankreich und Großbritannien im Sicherheitsrat ein Vetorecht haben und die Resolution hätten nicht durchlassen können. Das haben sie aber nicht getan. Die Resolution des UN-Sicherheitsrates ohne Verurteilung Russlands, mit dem Aufruf zum Frieden, setzt also den richtigen Rahmen und hat vom Status her Vorrang vor einer Resolution der UN-Generalversammlung.

Achtung, Frage: Wann waren Frankreich und Großbritannien aufrichtig? Als sie den amerikanischen Entwurf der Resolution in der UN-Generalversammlung verdrehten oder als sie denselben amerikanischen Entwurf ohne Änderung angenommen haben?

Man braucht drei Minuten, um in gemächlichem Tempo zwischen der Generalversammlung und dem Sicherheitsrat hin und her zu gehen. Haben sie ihre Ansichten über die Weltkrise in 180 Sekunden geändert? Oder haben sie einfach nur in jeder Tasche eine Maske, für jeden Fall?

Ende der Übersetzung



