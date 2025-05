Droht Krieg?

Nach einem Terroranschlag in Indien steigen die Spannungen zwischen Indien und Pakistan. Es soll Schusswechsel an der Grenze geben und es ist die Rede von einer drohenden militärischen Reaktion Indiens.

Die russische Nachrichtenagentur TASS hat in einem Artikel die Lage zwischen Indien und Pakistan zusammengefasst und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Was über die zunehmenden Spannungen an der indisch-pakistanischen Grenze bekannt ist

Das pakistanische Militär hat das Feuer an der Kontrolllinie in mehreren Gebieten des indischen Unionsterritoriums Jammu und Kaschmir wieder aufgenommen, so die indische Armee.

TASS hat einen Überblick über die Situation zusammengefasst.

Zunehmende Spannungen an der Grenze

• Pakistanische Armeeposten haben entlang der gesamten Kontrolllinie gegenüber den Sektoren Naushera, Sunderbani und Akhnoor unprovoziert Gewehrfeuer eröffnet, teilte die indische Armee mit.

• Die Truppen der indischen Armee hätten schnell und angemessen geantwortet.

• Die Verletzung des Waffenstillstands durch Pakistan wurde auch von der indischen Nachrichtenagentur ANI gemeldet.

• Demnach wurde entlang der internationalen Grenze im Paragwal-Sektor geschossen.

Ursachen der Eskalation

• Die Verletzung des Waffenstillstands im indisch-pakistanischen Grenzgebiet wird vor dem Hintergrund der zunehmenden Spannungen zwischen Neu-Delhi und Islamabad nach dem Terroranschlag in Jammu und Kaschmir, bei dem 26 Menschen getötet wurden, seit einer Woche verzeichnet.

• Am 22. April kam es in der bei Touristen beliebten Stadt Pahalgam im indischen Territorium Jammu und Kaschmir zu einem Terroranschlag, bei dem 25 indische Staatsangehörige und ein Nepalese getötet wurden.

• Medienberichten zufolge hat die indische Seite angeblich Beweise für eine Beteiligung des pakistanischen Geheimdienstes ISI an dem von der Gruppe Laschkar-e-Taiba verübten Anschlag gefunden.

• Daraufhin gab die indische Regierung die Entscheidung bekannt, die Zahl der Botschaftsangehörigen in Islamabad zu halbieren und den bilateralen Wasservertrag und die Visaerteilung für pakistanische Staatsangehörige auszusetzen. Außerdem erklärte Neu-Delhi die Militärberater der pakistanischen diplomatischen Vertretung zu Personae non grata.

• Der pakistanische Sicherheitsrat erklärte, er werde alle bilateralen Abkommen mit Indien aussetzen und jeden Versuch Indiens, den Wasserfluss des Indus umzuleiten, als Kriegshandlung betrachten. Pakistan hat außerdem den Luftraum für Indien gesperrt, den Wagah-Kontrollpunkt geschlossen und indische Verteidigungs-, Marine- und Luftfahrtberater zu Personae non grata erklärt. Nach Angaben des pakistanischen Sicherheitsrates liegen ihm Beweise dafür vor, dass Indien terroristische Vereinigungen im Lande unterstützt.

• Am 29. April hielt der indische Premierminister Narendra Modi ein hochrangiges Sicherheitstreffen ab, bei dem er Quellen zufolge erklärte, dass die indischen Streitkräfte die Art, die Ziele und den Zeitpunkt der Reaktion auf den Terroranschlag in Jammu und Kaschmir völlig frei bestimmen können.

• Der pakistanische Minister für Information und Broadcasting Attaullah Tarar erklärte, Indien plane einen Angriff auf Pakistan innerhalb von 24 bis 36 Stunden.

Die Reaktion des UN-Generalsekretärs

• UN-Generalsekretär Antonio Guterres hat in einem Telefongespräch mit dem pakistanischen Premierminister Shahbaz Sharif und dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar seine Vermittlungsdienste zur Deeskalation des Konflikts zwischen den beiden Ländern angeboten.

Ende der Übersetzung



