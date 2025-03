Russlands Vorwürfe bestätigt

Der New York Times zufolge übermittelten die USA der Kiewer Regierung täglich von der amerikanischen Basis in Wiesbaden aus die Koordinaten der Positionen der russischen Streitkräfte.

Die USA waren unter Präsident Biden viel stärker in den Konflikt in der Ukraine verwickelt, als in Washington behauptet wurde. Das berichtete die New York Times unter Berufung auf eigene Recherchen.

Der New York Times zufolge haben die USA der Kiewer Regierung täglich von der US-Basis in Wiesbaden aus die Koordinaten der Positionen der russischen Streitkräfte übermittelt. Darüber hinaus haben die USA im Jahr 2022 faktisch jeden Angriff der Mehrfachraketenwerfer HIMARS überprüft und überwacht. Im selben Jahr, so heißt es in dem Artikel, begann die US-Marine, Geheimdienstinformationen mit Kiew zu teilen, um Angriffe auf russische Schiffe im Schwarzen Meer zu starten.

Laut der New York Times koordinierte der US-Geheimdienst CIA im Herbst 2022 und im Januar 2024 aktiv mit der Kiewer Regierung die Durchführung von Angriffen auf die Krim. Außerdem begann das amerikanische Militär ab 2024, Kiew bei der Durchführung von Angriffen tief im russischen Hinterland zu unterstützen.

Damit bestätigt die New York Times, was Russland seit langem behauptet, im Westen aber vehement bestritten wird. Russland hat immer wieder darauf hingewiesen, dass die „ukrainischen“ Angriffe mit Langstreckenwaffen nicht von der Ukraine, sondern von westlichen Ländern durchgeführt werden, weil diese Waffen nur von den westlichen Ländern programmiert werden können und weil die nötigen Zieldaten und Flugpläne für diese Waffen nur von den Staaten des Westen kommen können.

Das wiederum bedeutet, dass die Staaten des Westens, die solche Langstreckenwaffen gegen Russland einsetzen, faktisch im Krieg mit Russland sind. Lediglich Russlands Wunsch nach Deeskalation hat bisher verhindert, dass der Krieg „heiß“ geworden ist. Ob der Westen auch so entspannt zuschauen würde, wenn Russland Raketenangriffe auf Ziele in westlichen Ländern durchführen würde?

Der Artikel der New York Times ist sehr lang, ich habe ihn zur Übersetzung in ein Word-Dokument kopiert und er umfasst dort 26 Seiten. Ich werde den Artikel zur Information trotzdem übersetzen, aber das kann einen oder zwei Tage dauern.

Wir dürfen gespannt sein, ob und wie die deutschen Medien über den Artikel der New York Times berichten werden.



