Die Reaktionen auf den Streit von Trump und Selensky

Die EU alleine gegen Russland

Der vor laufenden Kameras ausgetragene Streit zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Machthaber Selensky beherrscht die Schlagzeilen. Hier zeige ich die Reaktionen und möglichen Folgen davon auf.

Der Streit, den US-Präsident Trump und der ukrainische Machthaber Selensky am Freitag vor laufenden Kameras ausgetragen haben, hat wohl den Gang der Geschichte verändert, denn die USA dürften ihre Unterstützung für die Ukraine nun massiv herunterfahren oder sogar ganz einstellen, was bedeuten würde, dass die EU danach alleine mit der Ukraine gegen Russland kämpfen müsste, wenn man sich in Brüssel weiterhin den Realitäten verweigert. Und bisher sieht es so aus, als würde man in Europa genau diesen Kurs der Realitätsverweigerung fortsetzen.

Hier berichte ich über die vielen Reaktionen auf den Streit und danach werfen wir einen Blick auf die möglichen Folgen.

Schock in Europa

Der französische Präsident Macron hat zunächst noch versucht, zu vermitteln, und war in seinen erster Aussage sehr zurückhaltend:

„Man muss denen danken, die einem helfen. Und man muss diejenigen respektieren, die von Anfang an gekämpft haben.“

Macron fügte hinzu, dass das ukrainische Volk unter anderem für die Sicherheit Europas kämpfe. Er sagte zudem, er halte es für richtig, dass europäische Länder, die USA, Kanada und Japan im Jahr 2022 Sanktionen gegen Russland verhängt haben und forderte, das auch weiterhin zu tun.

Außerdem hat Macron Selensky sofort nach dem Streit angerufen, was sie besprochen haben, wurde jedoch nicht bekannt.

Polens Ministerpräsident Donald Tusk hat Selensky, nachdem von US-Präsident Donald Trump aus dem Weißen Haus geworfen war, unterstützt. An Selensky und die „ukrainischen Freunde“ schrieb er auf X, sie seien „nicht allein“.

Der Chef des Europäischen Rates António Costa und EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen drückten nach dem Skandal im Weißen Haus ihre Unterstützung für Selensky aus. In gleichlautenden Veröffentlichungen auf X wiesen sie darauf hin, dass Selensky nicht allein sei und sie weiterhin mit ihm zusammenarbeiten würden.

Auch EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas unterstützte Selensky nach dem Skandal im Weißen Haus, versprach eine Aufstockung der Hilfen für die Ukraine und behauptete, „die freie Welt braucht einen neuen Führer“, in dessen Rolle sich „die Europäer ausprobieren sollten“. Die Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, übermittelte ebenso wie andere Leiter von EU-Institutionen und führende Mitglieder der EU-Kommission eine wortgleiche Botschaft, in der sie ihre Unterstützung für Selensky zum Ausdruck brachten und den Wunsch äußerten, weiterhin mit Selensky zusammenzuarbeiten.

Noch-Kanzler Scholz hat der Ukraine versichert, dass sie auf ihre Unterstützer zählen könne und ließ mitteilen:

„Niemand will Frieden mehr als die Bürgerinnen und Bürger der Ukraine! Deswegen suchen wir gemeinsam den Weg zu einem dauerhaften und gerechten Frieden. Auf Deutschland – und auf Europa – kann sich die Ukraine verlassen.“

Baerbock schrieb auf X:

„Die Ukraine ist nicht allein. Deutschland steht gemeinsam mit unseren europäischen Verbündeten geschlossen an der Seite der Ukraine – und gegen die russische Aggression. Die Ukraine kann auf unerschütterliche Unterstützung aus Deutschland, Europa und darüber hinaus bauen. Ihre Verteidigung der Demokratie und ihr Streben nach Frieden und Sicherheit sind die unseren.“

Der wahrscheinlich künftige Bundeskanzler Friedrich Merz wandte sich auf X direkt an Selensky:

„Wir stehen der Ukraine in guten und in schwierigen Zeiten bei. Wir dürfen niemals Aggressor und Opfer in diesem schrecklichen Krieg verwechseln.“

Bundeswirtschaftsminister Habeck forderte, die Bundesregierung müsse nun umgehend das festhängende 3-Milliarden-Euro-Hilfspaket für die Ukraine freigeben. Das forderte dann auch Baerbock. Zudem plädierte Habeck dafür, noch einmal zu prüfen, ob und wie die eingefrorenen russischen Vermögenswerte dabei helfen könnten, „Putin etwas entgegenzusetzen“. Die Geschehnisse der vergangenen Wochen müssten auch dem Letzten klargemacht haben:

„Europa muss mehr für seine Sicherheit tun. Dafür muss es alle Entschlossenheit und Kraft aufbringen. Es ist kein Spiel.“

Der polnische Präsident Duda forderte von Selensky, nach dem Streit die Gespräche mit US-Präsident Donald Trump wiederaufzunehmen:

„Wladimir Selensky muss an den Verhandlungstisch zurückkehren. Gestern sind die Dinge, seien wir ehrlich, in eine gewisse Sackgasse geraten.“

Duda erinnerte daran, dass er Selensky vor einer Woche in einem Telefongespräch geraten habe, sich bei den Verhandlungen mit Trump „ruhig und konstruktiv“ zu verhalten.

Polen war bisher eines der lautesten Länder, wenn es um Forderungen nach Kriegsverlängerung gegen Russland ging. Daher überrascht es, dass Duda nun anders klang. Er sagte nämlich, in den letzten Jahren habe nur Trump versucht, den Ukraine-Konflikt zu lösen. Die USA seien die einzige Macht, die den bewaffneten Konflikt beenden könne, argumentierte Duda. Das Minsker Abkommen und die Arbeit des Normandie-Quartetts bezeichnete er bei der Gelegenheit als „bla bla bla“.

Der britische Premierminister Keir Starmer drückte seine Unterstützung für Selensky aus und versprach, dass London Kiew so lange Hilfe leisten werde, wie es nötig sei. Das erklärte der er vor Beginn von Verhandlungen mit Selensky in London, wohin Selensky nach der Abreise aus den USA geflogen war, und fügte hinzu, das Ziel Londons bestehe darin, „einen dauerhaften Frieden für die Ukraine auf der Grundlage von Souveränität und Sicherheit“ zu erreichen.

Bei dem Treffen mit Selensky brach Starmer mit der Tradition und wartete nicht nur an der Schwelle seiner Residenz auf den Gast, sondern ging ihm sogar entgegen und umarmte ihn lange, damit alle Fotografen reichlich Bilder davon machen konnten. Laut Sky News habe Starmer damit gezeigt, dass London – anders als Washington, wo Selensky am Tag zuvor einen Streit mit US-Präsident Donald Trump hatte – auf der Seite Kiews stehe.

Widerspruch vom NATO-Generalsekretär

NATO-Generalsekretär Mark Rutte forderte Selensky auf, die Beziehungen zu US-Präsident Trump wiederherzustellen, und bezeichnete den Streit in einem Interview mit der BBC als „bedauerlich“. Außerdem sagte er, er habe nach dem Streit im Oval Office bereits zweimal mit Selensky gesprochen. Was Selensky ihm gesagt hat, verriet der Nato-Generalsekretär nicht.

Rutte erzählte, er habe Sekensky gesagt, dass die USA, die Ukraine und Europa zusammenhalten müssten, „damit die Ukraine langfristigen Frieden erreichen kann“, und nannte Trump einen Freund. Er fügte hinzu, er habe Selensky „klar gesagt, dass wir respektieren müssen, was Präsident Trump bislang für die Ukraine getan hat“, und betonte, ohne die Unterstützung der USA stünde die Ukraine nun „nirgends“ und wäre nicht in der Lage, sich zu wehren. Insbesondere hob er die Lieferung von Panzerabwehrraketensystemen vom Typ Javelin durch die USA an Kiew hervor, die Trump schon in seiner ersten Amtszeit, also vor der Eskalation, begonnen wurde.

Zu den Bedingungen für einen Friedensschluss in der Ukraine erklärte Rutte, es solle „kein Minsk 3“ geben, sondern „einen festen, langfristigen Frieden, der künftigen Krieg verhindert“. Dabei stehe er „auf der Seite von Präsident Trump“.

Außerdem widersprach Rutte der EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas, die nach dem Skandal im Weißen Haus sagte, dass „die freie Welt einen neuen Führer braucht“, womit sie Europa meinte. Die USA trügen „mehr als 50 Prozent des NATO-Budgets“ und hätten „in die NATO investiert“, es sei im Interesse der EU und der USA, zusammenzubleiben. Außerdem sei Rutte mit US-Präsident Trump „einer Meinung“, „dass die europäischen Länder mehr für die kollektive Verteidigung ausgeben sollten“.

Kritische Stimmen aus Europa

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico sagte in einer Videoansprache an seine Mitbürger, Europa müsse die Wiederherstellung des Gastransits durch die Ukraine erreichen:

„Im Namen der Slowakei fordern wir nachdrücklich, dass die Abschlussdokumente des kommenden EU-Gipfels nächste Woche eine klare Aufforderung an die Ukraine enthalten, den Gastransit durch ihr Territorium nach Westeuropa wieder aufzunehmen. Europa gibt der Ukraine alles, aber die Ukraine gibt ihm nichts, und das sieht angesichts der Verhandlungen zwischen den USA und der Ukraine über die ukrainischen Bodenschätze lächerlich aus.“

Fico sagte auch, die Situation beim Gas sei „mehr als absurd“. Er stellte fest, dass Selensky den Transit von russischem Gas durch die Ukraine in die Slowakei und weiter nach Westeuropa gestoppt habe. Dabei argumentiere Selensky, dass der Kauf russischen Gases durch europäische Länder den Krieg Russlands gegen die Ukraine finanziere. Selenskys Entscheidung habe, so Fico, der Ukraine geschadet, da sie 800 Millionen Euro an jährlichen Transitgebühren verloren hat. Und sie habe auch der Slowakei geschadet, die jährlich 500 Millionen Euro verlieren würde. Die Ukraine habe ganz Europa geschadet, da die Gaspreise sofort auf Rekordhöhen gestiegen seien und große Nervosität auf den Märkten herrsche, so Fico.

Die Ukraine selbst hat außerdem den Zugang zu billigem Gas aus Russland verloren und kauft nun in Europa ein, was die Krise dort verschärfe, so Fico. Dabei würden europäische Lieferanten Kiew auch russisches Gas verkaufen, das sie als LNG gekauft haben. Fico fügte hinzu:

„Die Ukraine kauft russisches Gas, bezahlt dafür und finanziert so die Militärausgaben Russlands. Das ist nicht einmal lustig.“

Gleichzeitig habe Selenskys Entscheidung, den Gastransit durch die Ukraine zu stoppen, keinerlei negative Auswirkungen auf Russland, wie Fico auch sagte:

„Russland macht derzeit extreme Gewinne aus der von Selensky verursachten Erhöhung der Preise. Der Transitstopp hat nur der Ukraine und der EU geschadet <…>. Das einzige, was noch schlimmer ist, ist, dass die EU-Kommission dem Ganzen stillschweigend zusieht <…>. Es gibt für Europa keine vernünftigere Lösung, als den Transit durch die Ukraine wieder aufzunehmen.“

Außerdem erklärte Andrej Danko, der stellvertretende Sprecher des slowakischen Parlaments, Bratislava könnte die 3,5 Milliarden Euro zurückfordern, die es bisher im Rahmen der Hilfen für die Ukraine ausgegeben hat. Danko erklärte demnach, dass es sich für die Slowakei „um einen riesigen Betrag“ handele. Gemessen am BIP sei die Slowakei mit mehr als drei Prozent eines der Länder, die Kiew bisher am meisten geholfen habe, betonte der Politiker. Er argumentierte, wenn andere Ländern nun anfangen, von der Ukraine Kompensation für ihre Hilfen zu fordern, könne die Slowakei darauf auch nicht verzichten.

Auch der ungarische Außenminister Peter Szijjarto unterstützte Trump und sagte, das Treffen zwischen Trump und Selensky hätte deutlich gezeigt, wer für Frieden und wer für Krieg ist:

„Gestern wurde allen wie nie zuvor klar, wer Frieden und wer Krieg will. Wer das Töten beenden will und wer seine Fortsetzung will. Wer auf der Basis des gesunden Menschenverstands steht und wer bereit ist, für die Fortsetzung des Krieges Menschenleben und Milliarden von Euro zu verschwenden. Präsident Donald Trumps Rede zur Unterstützung des Friedens war das größte Ereignis der letzten drei Jahre. Wir hoffen, dass Donald Trump bei den Verhandlungen zwischen den USA und Russland Erfolg haben wird, denn nur ein Abkommen zwischen den USA und Russland kann den Frieden in unser geliebtes Mitteleuropa zurückbringen.“

Zuvor hatte auch der ungarische Ministerpräsident Viktor Orban seine Unterstützung für den US-Präsidenten zum Ausdruck gebracht und erklärt, dass Trump bei seinem Treffen mit Selensky die Sache des Friedens verteidigt habe. Auf X schrieb er:

„Starke Menschen schließen Frieden, schwache Menschen beginnen Kriege.“

Reaktionen in den USA

Der republikanische Senator Lindsey Graham, bisher einer der radikalsten Unterstützer von Selensky in der USA, sagte nach dem Streit im Weißen Haus, Selensky müsse sich „grundlegend ändern oder gehen“, weil er das Vertrauen der Amerikaner verloren habe:

„Meine Frage ist, ob Selensky in den Augen des amerikanischen Volkes rehabilitiert werden kann. Was alle gesehen haben, ließ sogar mich, einen Unterstützer der Ukraine, an ihm als Partner zweifeln.“

Er forderte Selensky auf, sich öffentlich bei Trump und den US-Bürgern zu entschuldigen:

„Wenn ich an seiner Stelle wäre, würde ich heute Abend mit einer Entschuldigung auf Ihrem Kanal beginnen.“

US-Außenminister Marco Rubio sagte in einem Interview mit CNN, Europa wolle, in der Hoffnung, Russland auf diese Weise zu schwächen, dass der Konflikt in der Ukraine noch ein weiteres Jahr andauert:

„Ich fragte, was der europäische Plan zur Beendigung des Krieges sei. Und der Außenminister eines Landes <…> sagte mir, der Plan bestehe darin, den Krieg um ein weiteres Jahr fortzusetzen, damit Russland soweit geschwächt würde, dass es um Frieden bitten würde. <…> Meiner Meinung nach ist das kein sehr realistischer Plan.“

Rubio kommentierte auch die Erklärung von EU-Chefdiplomatin Kaja Kallas, die Selensky nach dem Skandal unterstützte und behauptete, dass „die freie Welt einen neuen Führer braucht“, dessen Rolle „die Europäer ausprobieren sollten“. Dazu sagte Rubio:

„Ich habe die Kommentare der EU-Chefin gehört, die sagte, es brauche einen neuen Führer der freien Welt. Diese Leute spielen dumme Spielchen und machen solche Aussagen. Was ist ihr Plan, um es zu beenden? Die einzige Person, die wirklich versucht, diesen Konflikt zu beenden, ist US-Präsident Donald Trump.“

Die New York Times schrieb, die Regierung von US-Präsident Trump könnte nach dem Gespräch mit Selensky sogar ihre indirekte Unterstützung für die Ukraine einstellen. In dem Artikel hieß es, ein Sprecher der Trump-Regierung habe nach dem „Spektakel vom Freitag im Oval Office“ gesagt, dass der amerikanische Präsident sich dazu entschließen könnte, „sogar die indirekte Unterstützung einzustellen“, wozu auch die Weitergabe von Geheimdienstinformationen und die Ausbildung ukrainischer Truppen gehöre. Auch die vom ehemaligen US-Präsidenten Joe Biden genehmigten Lieferungen von Munition und Ausrüstung könnten „in naher Zukunft eingestellt“ werden.

Trumps Nationaler Sicherheitsberater Mike Waltz sagte in einem Interview mit CNN, die USA seien nicht davon überzeugt, dass Selensky in gutem Glauben bereit ist, über eine friedliche Lösung des Konflikts in der Ukraine zu verhandeln. Die USA, so Waltz, wollen einen ukrainischen Präsidenten, der bereit ist, mit Washington und Moskau zu verhandeln. Wenn Selensky diese Anforderung nicht erfüllen kann, werde das ein Problem darstellen. Er antwortete auf die Frage des Moderators, ob US-Präsident Donald Trump den Rücktritt Selenskys wolle:

„Wir brauchen einen Führer, der mit uns und irgendwann auch mit den Russen klarkommt. Und wenn klar wird, dass Selenskys persönliche oder politische Motive nicht mit dem Ziel vereinbar sind, die Kämpfe in seinem Land zu beenden, dann werden wir meiner Meinung nach ein echtes Problem haben.“



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen