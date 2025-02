Ende der Sanktionen?

Seit Russland und die USA plötzlich über die Wiederbelebung der wirtschaftlichen Beziehungen sprechen, beginnt man sich in Wirtschaftskreisen in West und Ost zu fragen, wie eine Rückkehr westlicher Firmen auf den russischen Markt aussehen könnte, denn einfach wird das nicht.

Ich habe oft berichtet, dass die westlichen Sanktionen Russland bei weitem nicht so schwer getroffen haben, wie den Westen, der die Sanktionen verhängt hat. In einigen Branchen gab es in Russland sicherlich Probleme, aber in vielen Bereichen haben die westlichen Sanktionen für die russische Wirtschaft sogar eine belebende Wirkung gehabt.

Die westliche Bekleidungsmarken, die vor 2022 in Russland so beliebt waren, sind aus Russland verschwunden, aber die Nische haben umgehend russische Hersteller besetzt, deren Produkte die überraschten Russen durch interessantes Design und gute Qualität zu niedrigen Preisen begeistern. Die Verkaufsflächen in russischen Einkaufszentren, die 2022 leer standen, nachdem die westlichen Firmen abgezogen waren, sind längst neu vermietet. Den russischen Automarkt haben chinesische Konzerne übernommen.

Und so weiter und so fort, es wird für westliche Firmen also nicht einfach, wieder auf dem russischen Markt Fuß zu fassen, denn die Konkurrenz, die sie ersetzt hat, ist stark und das Misstrauen gegen westliche Produkte ist in Russland heute groß, denn wer kann denn garantieren, dass westliche Firmen nicht morgen wieder Verträge brechen, weil die westlichen Regierungen sie dazu mit Sanktionen zwingen?

Die Nachricht, dass Russland und die USA nun wieder über gemeinsame Projekte und wirtschaftliche Zusammenarbeit sprechen, deutet auf eine baldige Erleichterung oder gar Aufhebung der Sanktionen hin, was in Wirtschaftskreisen bereits für Aufregung sorgt, von deutschen Medien aber möglichst nicht thematisiert wird, weil eine Annäherung an Russland und Freude darüber in Wirtschaftskreisen nicht ins gewollte Bild passt.

Ein russischer Luftfahrtexperte hat sich die Problematik am Beispiel von Boeing angeschaut, einem US-Konzern, der früher sehr enge Geschäftsbeziehungen zu Russland hatte, dem eine Rückkehr auf den russischen Markt aber diversen Gründen schwer fallen dürfte. Ich habe seinen Artikel, der in der russischen Nachrichtenagentur TASS veröffentlicht wurde, übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Boeing in Russland: Ist eine Rückkehr möglich und notwendig?

Oleg Pantelejew über die Vorteile einer Zusammenarbeit und wie sie aussehen könnte

Der Februar 2025 war reich an Gerüchten, dass verschiedene ausländische Unternehmen, die den russischen Markt zuvor verlassen hatten, eine Rückkehr in Erwägung ziehen. Diese Informationswelle wurde durch die lautstarken Äußerungen von US-Präsident Donald Trump über eine bevorstehende Einigung in der Ukraine ausgelöst. Zu den erwarteten „Rückkehrern“ gehört auch Boeing, eines der führenden Unternehmen der weltweiten Luft- und Raumfahrtindustrie.

Lassen Sie uns überprüfen, ob es möglich ist, die Zusammenarbeit zwischen dem amerikanischen Hersteller und russischen Raumfahrt-, Flugzeugbau-, Metallurgieunternehmen und Fluggesellschaften wieder aufzunehmen. Wer könnte in welcher Form an einer Zusammenarbeit interessiert sein?

Was man hat, wird nicht erhalten

Die Beziehungen zwischen Russland und den USA haben ihre Höhen und Tiefen erlebt. Bis Februar 2022 tat der amerikanische Luft- und Raumfahrtriese Boeing sein Bestes, um die internationale Zusammenarbeit auf die höchste Stufe zu heben. In Moskau gab es ein Entwicklungszentrum, in dem unsere Spezialisten verschiedene Elemente und Komponenten für Boeing-Passagierflugzeuge herstellten. Im Ural führte das Joint Venture Ural Boeing Manufacturing die Bearbeitung von Produkten aus Titanlegierungen durch. Amerikanische Flugzeuge transportierten unter der Flagge russischer Fluggesellschaften jedes Jahr Dutzende Millionen Passagiere. Die Krönung der Partnerschaft ist das funktionale Transportmodul Sarja, das erste Modul der Internationalen Raumstation (ISS). Ich möchte daran erinnern, dass es Ende der 1990er Jahre vom Chrunitschew-Zentrum im Rahmen eines Vertrags mit Boeing hergestellt wurde.

Vor drei Jahren begann die einst enge und für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit rapide zu erodieren. Die von US-Politikern verhängten antirussischen Sanktionen schlossen die Zusammenarbeit im Flugzeugbau und in der Zivilluftfahrt entweder ganz aus oder erschwerten sie erheblich. Nur im Raumfahrtsektor, wo es a priori unmöglich ist, die ISS ohne Russlands Beteiligung aufrechtzuerhalten, werden noch Arbeitskontakte gepflegt.

Und hier kommt es zu einer neuen Wendung. Im Telegramm-Kanal SHOT hieß es, ohne Bezugnahme auf offizielle Quellen: „Boeing plant eine Rückkehr auf den russischen Markt“. Es soll sich um Lieferungen von Flugzeugen des amerikanischen Herstellers handeln, sowohl aus dem Sekundärmarkt als auch langfristig um neue Flugzeuge, sowie um Ersatzteillieferungen und den Kauf von Produkten aus russischem Titan.

Die Mitteilung löste in den Medien eine Welle von Veröffentlichungen aus. Die Optimisten argumentieren, dass wir bald mit neuen Boeings fliegen werden, die Bewahrer argumentieren, dass wir keine Geschäfte mit den USA machen sollten und selbst wenn Ausländer nach unserem Markt fragen, sollten wir sie trotzig abweisen. Gibt es eine goldene Mitte zwischen diesen Positionen? Es gibt sie, und die neuen Kriterien, die bei der Gestaltung künftiger Partnerschaften berücksichtigt werden sollten, werden uns helfen, sie zu finden.

Die Luftfahrt ist auf dem Vormarsch, aber nicht überall

Lassen Sie uns zunächst kurz bewerten, was in den letzten drei Jahren für die russischen Flieger, für die amerikanischen Flugzeughersteller und auf dem Weltmarkt insgesamt geschehen ist. Die inländischen Fluggesellschaften, die mit noch nicht gekannten Sanktionen konfrontiert waren, standen im zweiten Quartal 2022 ohne fast 70 im Ausland festgesetzte Linienflugzeuge, ohne offizielle Unterstützung ausländischer Flugzeugentwickler und ohne einen erheblichen Teil der bestehenden Leasingverträge da. Die Branche hat diese Herausforderungen gut gemeistert, die Zahl der im Jahr 2024 transportierten Passagiere hat 2021, das Jahr vor den Sanktionen, übertroffen, es gab keine massenhafte Kannibalisierung von Flugzeugen, und die Wartungsfähigkeit der Flotte wird auf hohem Niveau gehalten.

Boeing befindet sich seit mehr als fünf Jahren in einer stürmischen Phase. Ich will nicht im Detail auf die Verzögerungen bei der Entwicklung der Boeing 787 Dreamliner eingehen, denn alle innovativen Projekte in der Flugzeugindustrie haben ähnliche Probleme. Aber zwei schwere Flugzeugabstürze mit Boeing 737MAX-Flugzeugen, die sich 2018 und 2019 ereigneten, haben den Ruf des Unternehmens erheblich beschädigt. Dann kam die COVID-19-Krise, als viele Fluggesellschaften in West und Ost pleite gingen oder zumindest die bestellten Flugzeuge stornierten. Danach kamen Probleme mit der Produktionsqualität, Verzögerungen bei der Zulassung neuer Modelle und Verluste bei der Ausführung von Rüstungsaufträgen wie aus dem Füllhorn. Boeing ist nicht mehr die „Nummer 1“ in der Welt, wenn es um die Lieferung von Zivilflugzeugen geht, und nach Trumps Rhetorik zu urteilen, ist es möglich, dass Boeing nicht mehr die „Number 1“, die Flugzeuge für den US-Präsidenten, liefern wird.

Der weltweite Markt für Zivilflugzeuge brach 2020 zusammen und alle Flugzeughersteller bekamen das zu spüren. Doch nachdem die Pandemie nachgelassen hat, haben sowohl Airbus als auch Embraer ihre Produktion wieder hochgefahren. Der chinesische Flugzeughersteller COMAC zeigt enormen Ehrgeiz, und die tatsächlichen Auslieferungen von Großraumflugzeugen an chinesische Fluggesellschaften bestätigen, dass es einen neuen starken Akteur auf dem Markt gibt. Russland, das durch die Sanktionen belastet wird, bewegt sich, wenn auch nicht ohne Probleme, auf die Entwicklung von Zivilflugzeugen zu, die vollständig ohne Importe auskommen.

Die Interessen der Beteiligten

Warum sprechen wir jetzt über die Rückkehr von Boeing auf den russischen Markt? Zunächst einmal war das Unternehmen in Russland präsent und verfolgte seine kommerziellen Interessen. Die von Boeing für das Jahr 2021 erstellte Marktprognose zeigte, dass in den nächsten 20 Jahren etwa 1.500 Linienflugzeuge im Wert von mehr als 200 Milliarden Dollar in die GUS-Staaten geliefert werden würden. Darüber hinaus wurden Ersatzteile, Wartungs- und Reparaturdienstleidungen und andere damit verbundene Umsätze auf mehr als 300 Milliarden Dollar geschätzt. In Anbetracht der Tatsache, dass Russland der größte Luftverkehrsmarkt in der GUS ist und die erzwungene Unterbrechung der Flottenerneuerung eine Erhöhung der Zahl der ausgelieferten Flugzeuge erfordert, kann man davon ausgehen, dass über einen Zeitraum von 20 Jahren mindestens 500 Milliarden Dollar auf dem Spiel stehen. Es liegt auf der Hand, dass ein pragmatischer Geschäftsmann an so einem Markt nicht vorbeikommt.

Außerdem war das russische Unternehmen VSMPO-AVISMA vor der Verhängung der Sanktionen der Hauptlieferant von Titanprodukten für das amerikanische Unternehmen. Wichtig ist, dass es sich dabei nicht um Rohmaterialien oder Halbfertigprodukte handelte. Aus Russland wurden Teile in die USA geschickt, die mit den modernsten Geräten bearbeitet worden waren. Die Qualität der Produkte hat nie zu Beanstandungen geführt, im Gegensatz zu Lieferungen aus alternativen Quellen, auf die Boeing später zurückgreifen musste. Zweifellos sind die Amerikaner daran interessiert, einen Lieferanten zurückzubekommen, der tadellose Qualität zum besten Preis auf dem Markt geliefert hat.

Die Interessen der Ausländer sind verständlich. Aber was sind die Interessen Russlands? Früher war das wichtigste Kriterium der Profit. Wenn eine Fluggesellschaft ausländische Flugzeuge auf dem Sekundär- oder Primärmarkt mit langer und günstiger Finanzierung kaufen konnte, entschied sie sich für Boeing oder Airbus. Das Risiko der Beendigung des Supports durch den Entwickler, der Verweigerung der Lieferung von Komponenten oder der einseitigen Kündigung von Verträgen wurde nicht als wahrscheinlich angesehen… bis zu einer bestimmten Zeit.

Nun sollte dieser Faktor als der entscheidende angesehen werden. Ein Flugzeug kann zwar noch so sparsam und preiswert sein, aber wenn ein Flugzeughersteller den Support verweigert, wenn man Ersatzteile über Umwege und zum dreifachen Preis kaufen muss, sollte man sich überlegen, ob man eine solche Ausrüstung braucht. Bei Modellen wie der Boeing 737-800 oder der Boeing 777-300, die in der Flotte russischer Fluggesellschaften weit verbreitet sind, können die Sanktionen im Übrigen recht erfolgreich umgangen werden. Wenn es sich jedoch um Flugzeuge mit den neuesten problematischen amerikanischen Pratt & Whitney-Triebwerken handelt, befinden sich die russischen Fluggesellschaften in einer Situation, in der die Flotte abgestellt werden muss.

Wenn es also um die Wiederaufnahme der offiziellen Ersatzteillieferungen geht, könnte das für die russischen Fluggesellschaften in Bezug auf den Preis günstig sein. Das Wichtigste in diesem Fall ist, die Gelegenheit nicht zu verpassen, die Diagnostik und Reparatur von Bauteilen für ausländische Fahrzeuge auf dem Territorium unseres Landes zu übernehmen. Vielleicht steigen wir früher oder später auf einheimische Flugzeuge um, aber danach werden wir in der Lage sein, Reparaturdienstleistungen für ausländische Betreiber anzubieten.

Werden neue Flugzeuge amerikanischer Produktion geliefert? Bislang gibt es in dieser Hinsicht viel Skepsis. Erstens hat Russland eine Lektion von seinen westlichen „Partnern“ gelernt und sie noch nicht vergessen: Alle Vereinbarungen und Verträge mit dem Westen sind wertlos.

Zweitens hat Russland den wichtigen Weg gewählt, sein eigenes Zivilflugzeug zu entwickeln. Früher oder später, aber die russischen Fluggesellschaften werden Tu-214 und SJ-100, MS-21-310 und andere Verkehrsflugzeuge ohne importierte Teile erhalten. Vor dem Hintergrund der milliardenschweren Investitionen in die heimische Flugzeugindustrie sind protektionistische Maßnahmen zum Schutz des heimischen Marktes durchaus angebracht. Sie mögen vorübergehend sein, aber sie sind jetzt notwendig.

Drittens, hat Boeing Russland, ehrlich gesagt, nichts mehr zu bieten: Neue Flugzeuge amerikanischer Produktion haben in unserem Land keine gültige Zulassung, und selbst wenn die Sanktionen heute aufgehoben würden, würden unsere Fluggesellschaften nicht ein Geschäft abschließen.

Was die Lieferung von Titanprodukten und anderen Komponenten für zivile Produkte von Boeing und anderen Unternehmen betrifft, so lohnt es sich kaum, diese Partnerschaft aufzugeben. Es geht vor allem darum, den in Russland verbleibenden Mehrwert konsequent zu erhöhen. Und parallel dazu die Produktion von Produkten, die den höchsten weltweiten Standards entsprechen, im Interesse der russischen Hersteller zu entwickeln.

Was tun?

Was die Sanktionen insgesamt betrifft, so zeigt sich jetzt, was von Anfang an offensichtlich und vorhersehbar war: Die Wirtschaft beginnt, in der Annahme einer möglichen Erwärmung der Beziehungen zu Russland, den Boden zu sondieren und vorsichtig über eine mögliche Rückkehr zu sprechen. In der Zwischenzeit bleiben die Sanktionen in Kraft, und die Sanktionen der EU werden verschärft. Eine pragmatische Haltung hat sich bei westlichen Politikern noch nicht durchgesetzt.

Das bedeutet, dass wir unsere Verhandlungsposition für die Zukunft weiter stärken müssen: Wir müssen unsere eigene Flugzeugproduktion entwickeln, die Wirksamkeit der antirussischen Sanktionen zunichte machen und neue internationale Partnerschaften innerhalb der BRICS-Länder aufbauen.

Ende der Übersetzung



