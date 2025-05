Missbrauch der Geschichte

Während zu den Gedenkveranstaltungen zum 8. Mai russische und sowjetische Fahnen streng verboten waren, wurden provokativ ukrainische und andere Flaggen geschwenkt.

Die Bilder, die ich gestern aus Berlin und anderen deutschen Städten gesehen habe, sind einfach nur beschämend. Unabhängig von der heutigen politischen Lage und unabhängig davon, wie jemand zur Sowjetunion stehen mag, war es nun einmal die Sowjetunion, die am schwersten unter dem Krieg der Nazis gelitten hat. Und ihre Soldaten haben unter den Symbolen der Sowjetunion und für ihre Symbole gekämpft. Und Russland ist nun einmal der Rechtsnachfolger der Sowjetunion.

Das alles muss in Deutschland nicht jedem gefallen, aber die historischen Fakten sind, wie sie nun einmal sind.

Die Fahnen der Sowjetunion und Russlands bei Gedenkveranstaltungen zum 80. Jahrestag des Kriegsendes zu verbieten, ist daher eine Schande und ein Missbrauch der Geschichte zur Unterstützung der heutigen Politik der deutschen Regierung.

Und es ist zynische Doppelmoral, denn hat irgendein deutscher Regierungspolitiker etwa Fahnen der USA bei Gedenkveranstaltungen zum Kriegsende verboten, als die USA den Irak unter einem erfundenen Vorwand in einem brutalen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg überfallen haben? Oder als die USA Vietnam großflächig mit Chemiewaffen versucht haben?

Besonders zynisch ist auch das Verbot des russischen St. Georgs-Bandes bei Veranstaltungen in Deutschland, weil es angeblich ein Symbol des „russischen Angriffskrieges“ sei, was nun wirklich Blödsinn ist. Das orange-schwarze Bändchen hat seinen Namen vom Band dem russischen Orden des Heiligen Georg, den die deutschstämmige russische Zarin Katharina II. 1769 als „Orden des Heiligen und Siegreichen Großmärtyrers Georg“ als höchste militärische Auszeichnung für Dienst und Tapferkeit gestiftet hat.

Unter den Sowjets wurde das Bändchen als „Gardeband“ bezeichnet und weiterhin als Ordensband verwendet. Es ist in Russland als Zeichen der Armee also ein Symbol mit Jahrhunderte alter Tradition und wurde von sowjetischen Soldaten getragen, als sie gegen die Nazis kämpften, weshalb es in den 2000er Jahren in Russland zum Symbol für das Gedenken an den Krieg wurde und am 9. Mai in Russland überall zu sehen ist.

Dieses Symbol bei Gedenkfeiern zum Kriegsende in Deutschland zu verbieten, ist ein Schlag ins Gesicht all derer, die in Russland ihrer von den Nazis getöteten Vorfahren gedenken.

Und die Begründung für all diese Verbote ist erst recht ein Hohn, denn es wird ja behauptet, Russland nutze diese historischen Symbole, um den heutigen Krieg zu rechtfertigen.

Dass in Deutschland bei den Gedenkveranstaltungen ukrainische Flaggen erlaubt waren, zeigt die Doppelmoral in Deutschland, die Träger ukrainischer Symbole sagen überall offen, dass das politische Statements sind, die nichts mit dem Kriegsende vor 80 Jahren zu tun haben. Und natürlich stimmt das auch, denn im Zweiten Weltkrieg kämpfte niemand unter der ukrainischen Flagge, nicht einmal die ukrainischen Nazi-Kollaborateure, die an der Seite der Nazis unter der schwarz-roten Flagge kämpften, die auch die heutigen ukrainischen Neonazis schwenken.

All diese Flaggen waren in Deutschland bei den Gedenkveranstaltungen am 8. Mai erlaubt, auch die schwarz-rote Flagge der ukrainischen Nazi-Kollaborateure war nicht verboten. Verboten waren hingegen neben russischen und sowjetischen Flaggen und Symbolen auch militärische Uniformen, Orden, Marsch- und Militärlieder. Aber eben keine Flaggen bekennender ukrainischer Nazis.

Dominik Reichert, mein Ko-Moderator bei Anti-Spiegel-TV, war mit der Kamera in Berlin unterwegs und wir werden uns in der nächsten Folge von Anti-Spiegel-TV mit allen Themen rund um das Gedenken zum Kriegsende in Deutschland und Russland beschäftigen.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen