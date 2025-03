Deutsche Medien berichten, russische Schülerinnen würden „mit einer Prämie zur Schwangerschaft angespornt“

Wirklich dumme Propaganda

Deutsche Medien haben vor einigen Tagen berichtet, russische Schülerinnen würden Prämien erhalten, wenn sie schwanger werden. Die Nachricht hat zwar einen wahren Kern, aber sie ist ein klassisches Beispiel dafür, wie die deutsche Medien Dinge verdrehen und desinformieren.

Ich bin immer wieder überrascht, auf welche Ideen die deutschen Propagandisten kommen, die Russland schlecht machen wollen. Das neueste Beispiel, über das viele deutsche Medien berichtet haben, trug im Spiegel die Überschrift „Oblast Orjol – Russische Region zahlt Schülerinnen Schwangerschaftsprämie“ und in dem Artikel hieß es:

„Wie das Exil-Nachrichtenportal »Meduza« unter Berufung auf einen Erlass des Gouverneurs der Oblast Orjol, Andrej Klytschkow, berichtet, sollen Schülerinnen nun mit einer Prämie zu einer Schwangerschaft angespornt werden. Bisher gab es das Geld nur für Studentinnen. Die Region Orjol liegt im Westen des Landes.“

Die Aussage des Spiegel-Artikels, Schülerinnen in Russland sollen „mit einer Prämie zu einer Schwangerschaft angespornt werden“, um dem bösen Putin mehr Kinder zu gebären, ist gelogen. Und der Verfasser des Artikels weiß das auch, weil er später im Text einen Telegrampost des Gouverneurs der Region verlinkt und korrekt daraus zitiert.

Aber der Reihe nach.

Familienförderung in Russland

Ich habe 2022 ausführlich über die Familienförderung in Russland berichtet. In Russland werden Familien mit Kindern vom Staat mit viel Geld und anderen Programmen gefördert. Es mag für viele in Deutschland unglaublich klingen, aber Familien mit Kindern bekommen in Russland viel mehr Unterstützung als in Deutschland. Die Details können Sie hier nachlesen, wobei die in dem Artikel von 2022 genannten Summen durch die in Russland üblichen regelmäßigen Anpassungen seitdem gestiegen sind.

Sozialprogramme setzen sich in Russland immer aus zwei Komponenten zusammen. Da ist einmal die Förderung des Bundes (wie man in Deutschland sagen würde) und die Förderung der Oblaste (in Deutschland wären das die Bundesländer). Das bedeutet, dass der Bund eine Summe zahlt und der Oblast legt eine andere oben drauf, die sich aber von Oblast zu Oblast unterscheidet.

In Russland gibt es außerdem zusätzliche Unterstützung für junge Mütter, sodass beispielsweise Studentinnen zusätzliches Geld haben, um die Kinderbetreuung während der Uni zu organisieren, weil sie ja noch kein Gehalt verdienen. Außerdem bekommen sie bei Geburt eine Einmalzahlung in Höhe von 100.000 Rubel, also etwa 1.000 Euro.

Und um genau diese Zahlung geht es bei der Geschichte, über die der Spiegel berichtet. Im Spiegel klingt das so:

„Die einmalig gezahlte Summe belaufe sich auf 100.000 Rubel (umgerechnet rund 1050 Euro), berichtet auch die Nachrichtenagentur Interfax. Demnach steht die Prämie allen Frauen in »Vollzeitausbildung in allgemeinbildenden Einrichtungen, beruflichen Bildungseinrichtungen und Hochschuleinrichtungen« zu.“

Das gilt auch für Schülerinnen, die ja ebenfalls eine „Vollzeitausbildung“ machen. Die Zahlung ist also nichts Besonderes. Und sie ist schon gar keine „Schwangerschaftsprämie“, mit der Schülerinnen zu Kinderkriegen animiert werden sollen. Es ist einfach nur eine Sozialleistung in Russland, die allen jungen Müttern in Ausbildung zusteht.

Allerdings wurde diese Zahlung, die zuvor nicht für Schülerinnen galt, Anfang 2025 auf Schülerinnen ausgeweitet, was ja nur gerecht ist, denn warum soll man eine Schülerin, die ein Kind bekommen hat, schlechter behandeln, als eine Studentin, die nur ein paar Monate älter ist?

Sollen Schülerinnen „mit der Prämie zur Schwangerschaft angespornt“ werden?

Der Spiegel schreibt auch (Link aus dem Original):

„Die Nachricht stieß offenbar auch in ganz Russland auf derartiges Interesse, dass sich Gouverneur Klytschkow zu einer Erklärung genötigt sah. Demnach handele es sich lediglich um eine Umsetzung einer föderalen Richtlinie aus Moskau. »Das föderale Gremium hat allen Regionen empfohlen, eine solche Norm zu verabschieden, und soweit ich weiß, haben mehr als 40 russische Regionen sie bereits angenommen«, schrieb Klytschkow auf Telegram.“

Nun komme ich dazu, warum ich behauptet habe, der Autor des Artikels würde bewusst lügen. Der Artikel zitiert durchaus korrekt aus dem Post des Gouverneurs, aber er zitiert unvollständig. Der Gouverneur wundert sich in seinem Post darüber, dass russische Medien aus der Meldung einen Hype gemacht haben, und verweist auf die entsprechende landesweit geltende Verordnung, die die Förderung auf Schülerinnen ausweitet. Danach nimmt der Gouverneur dazu Stellung, ob das eine „Schwangerschaftsprämie“ für Schülerinnen sei, und schreibt:

„Was meine persönliche Einstellung zu dieser Norm betrifft, so muss man berücksichtigen, dass junge Mädchen in einer solchen Situation oft kontroverse Entscheidungen treffen. Und wenn es bereits geschehen ist, ist es unsere Aufgabe, ihnen Unterstützung zu bieten und dazu beizutragen, das Leben des Kindes und die Gesundheit der Mutter zu schützen. Daher bitte ich darum, diesen Erlass als eine weitere auf Bundesebene verabschiedete Maßnahme zur sozialen Unterstützung der Bewohner der Region, die in einer schwierigen Lebenssituation sind, zu betrachten und nicht als eine zweifelhafte Nachricht für spektakuläre Schlagzeilen.“

Das hat der Autor des Artikels gelesen, denn er hat ja korrekt aus dem Telegrampost zitiert. Trotzdem schreibt er, das sei eine Maßnahme, mit der „Schülerinnen nun mit einer Prämie zu einer Schwangerschaft angespornt werden sollen“.

Den westlichen Medien ist eben einfach gar nichts zu dumm, wenn es um das Schüren einer anti-russischen Stimmung geht.

Und ganz nebenbei zeigt die Meldung übrigens, wie unsinnig die westlichen Behauptungen sind, russische Medien seien streng zensiert und von der Regierung kontrolliert, denn erstens haben russische Medien offenbar aus Unkenntnis der in Russland landesweit geltenden Regelung einen Hype um den Oblast Orjol gemacht, und zweitens werden die russischen Medien und ihre Journalisten dafür nicht etwa bestraft, sondern der Gouverneur bittet die Medien höflich darum, korrekt über den Sachverhalt zu berichten.



