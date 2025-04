Der Spiegel zitiert zu russischen Angriffen nur Selensky und verschweigt, was in Kiew wirklich gesagt wird

85 NATO-Soldaten getötet?

Der Spiegel berichtet derzeit täglich über russische Angriffe auf Städte in der Ukraine zitiert dabei die Kriegspropaganda von Selensky über Angriffe auf die Zivilbevölkerung. Dass in Kiew gemeldet wird, dass es Angriffe auf Truppenkonzentrationen waren, verschweigt der Spiegel.

Deutsche Medien wie der Spiegel berichten derzeit täglich über russische Angriffe auf ukrainische Städte und zitieren dabei die Kriegspropaganda von Selensky über gezielte Angriffe auf zivile Ziele. Sie verschweigen dem deutschen Publikum allerdings, dass die Angriffe offensichtlich nicht zivilen Zielen gelten, sondern militärischen, weil die Ukraine wieder dazu übergegangen ist, Truppen in Städten zu konzentrieren, um im Falle russischer Angriffe von zivilen Opfern berichten zu können. Wieder nutzt die Ukraine Zivilisten als menschliche Schutzschilde.

Angriff auf Sumy und die Erklärung aus Kiew

Man kann natürlich behaupten, das sie alles nur russische Propaganda, aber zumindest in einigen dieser Fälle gibt es sogar aus dem offiziellen Kiew Bestätigungen. Darüber berichten deutsche Medien wie der Spiegel aber natürlich nicht.

Heute hat der Spiegel beispielsweise getitelt „Angriff am Palmsonntag – Mehr als 20 Tote bei russischem Raketenschlag auf Sumy“ und brav Selenskys Kriegspropaganda zitiert:

„Präsident Wolodymyr Selenskyj sprach von einem »schrecklichen Raketenangriff«, bei dem es »Dutzende Tote und Verletzte« gegeben habe. Dies auch deshalb, weil zahlreiche Menschen am Palmsonntag in die Kirche gegangen seien, als die feindliche Rakete Straßen, Häuser, eine Ausbildungseinrichtung und mehrere Autos getroffen habe.“

Dazu hat der Spiegel noch einen Post aus einem Twitter ähnlichen Netzwerk gepostet, in dem der ARD-Korrespondent in Kiew ein Video aus Sumy gepostet und von „purem Terror gegen Zivilisten“ fabuliert hat.

Interessant an diesem Angriff ist, dass das russische Verteidigungsministerium sich dazu noch nicht geäußert hat, dass es aber aus Kiew schon die Meldung gibt, das sei ein Angriff auf eine Ansammlung ukrainischer Soldaten gewesen, die sich versammelt hatten, um Auszeichnungen entgegenzunehmen. Die (ganz und gar nicht pro-russische) ukrainische Abgeordnete Marianna Besuglaja beschuldigte die ukrainische Armee, die Veranstaltung nicht ausreichend geheim gehalten zu haben, weshalb Russland den Angriff durchführen konnte.

Aber das erfahren Konsumenten deutscher Medien natürlich nicht. Und das gilt auch für andere Angriffe der letzten Tage, wie ich an an einem weiteren Beispiel aufzeigen will.

85 NATO-Soldaten auf einen Schlag getötet?

Am 5. April machte ein russischer Angriff Schlagzeilen, über den der Spiegel titelte „Krywyj Rih – Viele Tote nach russischem Raketenangriff auf Selenskyjs Heimatstadt“ und schrieb:

„Russland hat im Angriffskrieg gegen die Ukraine die Heimatstadt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj attackiert, dabei wurden mindestens 14 Menschen getötet. »Darunter sind auch sechs Kinder«, schrieb Selenskyj bei Telegram. Mehr als 50 weitere seien verletzt worden, teilte der Chef der Militärverwaltung, Olexander Wilkul, ebenfalls bei Telegram mit. Der Angriff auf Krywyj Rih sei mit einer ballistischen Rakete durchgeführt worden. Russlands Rakete habe »eine gewöhnliche Stadt getroffen« und sei »direkt in eine Straße in einem Gebiet mit Wohngebäuden« eingeschlagen, schrieb Selenskyj auf Instagram. Dem ukrainischen Präsidenten zufolge zeige das Russlands mangelnde Bereitschaft, den Krieg zu beenden: »Jede Rakete, jeder Drohnenangriff beweist, dass Russland nur Krieg will.«“

Selenskys Aussagen, die der Spiegel brav zitiert, zeigen, worum es bei den Meldungen, die wir in deutschen Medien derzeit täglich über russische Angriffe auf angeblich zivile Ziele in der Ukraine sehen, wirklich geht: Es sollen die Friedensgespräche zwischen Russland und den USA gestört und es soll die deutsche Bevölkerung von einer Fortsetzung des Krieges überzeugt werden, weil Russland angeblich so barbarisch handelt und angeblich keinen Frieden will. Dass Kiew täglich Energie-Infrastruktur in Russland beschießt, obwohl für solche Angriffe ein Moratorium vereinbart wurde, erfahren Leser deutscher Medien hingegen nicht.

Hinzu kommt, dass es zu dem Angriff ja auch russische Meldungen gibt und dass es die Pflicht von Journalisten wäre, beide Seiten zu zitieren, damit die Leser das ganze Bild kennen. Das tut der Spiegel natürlich nicht. Und zwar mit gutem Grund.

Russland hat nämlich gemeldet, dass der Angriff einen Kommandopunkt der ukrainischen Armee galt, in dem auch NATO-Offiziere gewesen seien, die „für die russischen Streitkräfte nun ein legitimes Ziel sind“, wie es der russische UN-Botschafter einige Tage später bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates formulierte.

Das russische Verteidigungsministerium hat nach dem Angriff erklärt, bei dem Angriff seien 85 Soldaten und Offiziere ausländischer Staaten getötet und über 20 Fahrzeuge zerstört worden.

Das verschweigen die deutschen Medien, die immer nur einseitig berichten, während die russischen Medienberichte auch die Behauptungen aus Kiew zitieren, bei dem russischen Angriff seien 34 Wohnhäuser, sechs Bildungseinrichtungen und mehrere Cafés und Läden beschädigt worden.

Es ist faszinierend, dass deutsche Medin ganz eindeutig reine Kriegspropaganda betreiben, indem sie vollkommen einseitig berichten und die Erklärungen der anderen Seite einfach verschweigen, während die russischen Medien immer die Erklärungen beider Seiten zitieren und damit viel umfassender berichten als deutsche Medien, obwohl ja Russland im Krieg ist und Deutschland (angeblich) gar keine Kriegspartei ist.

Aber wenn Deutschland keine Kriegspartei ist, warum betreiben die deutschen Medien dann eigentlich Kriegspropaganda per Definition…?



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen