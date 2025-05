Der Sinn von Trumps Nahostreise waren Rüstungsgeschäfte

It's just business

Die Nahostreise von US-Präsident Trump war von den ukrainisch-russischen Verhandlungen in Istanbul überdeckt, weshalb in den Medienberichten über die Reise unterging, worum es dabei wirklich ging. Trump hat für die US-Konzerne die größten Rüstungsdeals der Geschichte ausgehandelt.

Die Nahostreise von US-Präsident Trump wurde medial von den ukrainisch-russischen Verhandlungen in Istanbul überschattet, weshalb in den Medienberichten über die Reise unterging, warum Trump tatsächlich in die Region gereist ist. Es ging vor allem anderen um Geschäfte für die US-Rüstungsindustrie. Die russische Nachrichtenagentur TASS hat die bekannten Einzelheiten der wirklich beeindruckenden Rüstungsdeals zusammengefasst und ich habe den TASS-Artikel übersetzt.

Beginn der Übersetzung:

Trumps Nahost-Reise: Welche Waffen die USA an arabische Länder verkaufen konnten

Vereinbarungen über Investitionen in Höhe von 13 Billionen Dollar in die US-Wirtschaft, das ist, wie US-Präsident Donald Trump als Ergebnis seiner Wirtschaftsreise in den Nahen Osten bekannt gab. Obwohl der Großteil der Gelder in den zivilen Sektor der Wirtschaft fließen wird, waren die großen US-Rüstungskonzerne kaum enttäuscht: Sie erhielten auch eine Reihe von Aufträgen zur Lieferung von Produkten an arabische Länder. Die TASS berichtet, auf welche amerikanischen Waffen und Ausrüstungen die reichsten Staaten der Region nicht verzichten konnten

Vom 13. bis 16. Mai besuchte Trump auf seiner ersten Auslandsreise nach seinem Amtsantritt drei Länder: Saudi-Arabien, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE). In jedem dieser Länder wurden bilaterale Abkommen im Wert von mehreren Milliarden Dollar unterzeichnet. „So etwas ist den USA noch nie passiert“, sagte der amerikanische Präsident bei einem Treffen von Wirtschaftsführern aus den USA und den VAE am 16. Mai in Abu Dhabi, an dem auch Scheich Khaled bin Muhammad Al Nahyan, der Kronprinz des Emirats Abu Dhabi, teilnahm. „Investitionen in Billionenhöhe! Wir haben uns auf etwa 12 bis 13 Billionen Dollar geeinigt, und wir haben das Niveau von 12 bis 13 Billionen Dollar dank von Projekten erreicht, die bereits bekannt sind, und einiger, von denen wir sehr bald berichten werden.“

In seiner abschließenden Pressemitteilung nannte das Weiße Haus jedoch ganz andere Zahlen. Es stellte fest, dass der Gesamtbetrag der Investitionen aus den Ländern des Nahen Ostens, die Trump anlocken konnte, 2 Billionen Dollar betrug, wovon der Wert der Geschäfte mit den Vereinigten Arabischen Emiraten 200 Milliarden Dollar, mit Saudi-Arabien 600 Milliarden Dollar und mit Katar 1,2 Billionen Dollar betrug.

Ein so großer Unterschied bei den angegebenen Beträgen lässt sich wahrscheinlich dadurch erklären, dass es sich bei der überwiegenden Mehrheit der während dieser Reise geschlossenen Abkommen um Absichtserklärungen und Memoranden handelte. Daher müssen viele von ihnen noch zahlreiche Genehmigungen durchlaufen, bevor sie zu Verträgen werden.

Raketen für Riad

Schon vor dem Beginn von Trumps Nahostreise hatte Washington eine Reihe potenzieller Verträge über die Lieferung von Militärgütern an die Golfstaaten genehmigt. So genehmigte das US-Außenministerium am 2. Mai den möglichen Verkauf einer großen Partie von AMRAAM-Flugzeugraketen (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) mit zugehöriger Ausrüstung und Dienstleistungen im Wert von schätzungsweise 3,5 Milliarden Dollar an Saudi-Arabien.

Wie die DSCA (Defence Security Cooperation Agency) des US-Verteidigungsministeriums mitteilte, geht es um tausend AIM-120C-8 AMRAAM-Mittelstrecken-Luft-Luft-Raketen, die die saudische Regierung zuvor in Washington bestellt hatte. Darüber hinaus beantragte Riad den Verkauf von 50 Lenksektionen für diese Raketen, Ersatzteilen, Containern, Wartungsausrüstungen, Dokumentationen, Verbrauchsmaterial sowie die Bereitstellung von Reparatur- und Rückführungsdiensten für Raketen, technische Unterstützung, Lieferung und Wartung von klassifizierter und nicht klassifizierter Software etc. Im Falle eines Vertragsabschlusses wird die in den USA ansässige RTX Corporation als Hauptauftragnehmer fungieren, aber alle derartigen Geschäfte bedürfen der Zustimmung des Kongresses.

Nach Angaben von Army Recognition sind die AMRAAM-Raketen für die Bewaffnung der gesamten Kampfflotte der saudi-arabischen Luftwaffe (SARF) geeignet, die derzeit aus den Flugzeugen F-15SA, F-15S von Boeing und Typhoons des Eurofighter-Konsortiums besteht.

Im Bericht wird die AIM-120C-8 als die bisher modernste Modifikation dieses Flugkörpers bezeichnet, obwohl es bereits neuere Versionen gibt. So meldete die DSCA am 29. April die Genehmigung für den Verkauf von AIM-120D-3 AMRAAM-Munition an Polen. Während die AIM-120C-8 eine maximale Zielreichweite von etwa 180 Kilometern hat, werden die Eigenschaften der AIM-120D-3 nicht bekannt gegeben.

Unmittelbar während Trumps Besuch in Riad am 13. Mai schlossen die Parteien ein Abkommen über eine strategische Wirtschaftspartnerschaft. Es sieht eine verstärkte Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern in den Bereichen Energie, Verteidigung, Bergbau, Raumfahrt und Gesundheitswesen vor.

Wie der Kronprinz Saudi-Arabiens Mohammed bin Salman Al Saud am selben Tag auf einem saudi-amerikanischen Forum sagte, haben die beiden Länder innerhalb weniger Tage bilaterale Verträge im Wert von 300 Milliarden Dollar unterzeichnet und Investitionsverpflichtungen in Höhe von 600 Milliarden Dollar vereinbart.

„In den kommenden Monaten werden wir in die zweite Phase eintreten und daran arbeiten, die verbleibenden Vereinbarungen abzuschließen, um die Gesamtsumme [der Investitionsverpflichtungen] auf eine Billion Dollar zu erhöhen“, sagte Al Saud.

Während des Forums unterzeichneten Washington und Riad das bisher größte bilaterale Verteidigungsabkommen im Wert von rund 142 Milliarden Dollar. Das Weiße Haus wies darauf hin, dass das Dokument die Lieferung moderner US-Waffen, die Entwicklung von Luft- und Raketenabwehrsystemen, die Modernisierung des Küsten- und Grenzschutzes sowie die Ausbildung und technische Unterstützung der saudischen Streitkräfte vorsieht.

Es wurden jedoch keine Einzelheiten über das Rüstungsgeschäft genannt.

Die US-Regierung in Washington wies lediglich darauf hin, dass Saudi-Arabien der größte ausländische Abnehmer von US-Waffen ist, die im Rahmen von FMS (Foreign Military Sales) exportiert werden. Der Wert des Portfolios aktueller Aufträge aus Saudi-Arabien übersteigt 129 Milliarden Dollar.

Ende April berichtete die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf Quellen, dass während des Besuchs von Trump in Saudi-Arabien wahrscheinlich Verträge über den Verkauf von MQ-9B SeaGuardian-Drohnen des Herstellers General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI), militärischen Transportflugzeugen des Typs C-130 von Lockheed Martin, Raketen und elektronischen Kampfführungssystemen an das Land unterzeichnet würden. Wie Reuters vermutet, werden Unternehmen wie RTX, Boeing und Northrop Grumman Riad auch ihre Präzisionsmunition, Kommunikations- und Luftabwehrsysteme anbieten.

Darüber hinaus erörterten die beiden Seiten laut der Agentur die mögliche Lieferung von F-35-Kampfjets an Riad. Saudi-Arabien ist seit mehreren Jahren an deren Kauf interessiert, aber auch in dieser Frage gibt es bisher keine konkreten Angaben. Das einzige Land im Nahen Osten, das derzeit über eine Flotte von F-35-Kampfjets verfügt, ist Israel.

Army Recognition seinerseits geht davon aus, dass die während des Besuchs von Trump unterzeichneten Abkommen die Modernisierung einer Reihe von amerikanischen Waffen und Ausrüstungen vorsehen, über die die Streitkräfte Saudi-Arabiens verfügen. Dabei handelt es sich insbesondere um F-15SA-Kampfjets, AH-64E-Apache-Hubschrauber und Patriot-Flugabwehrraketensysteme.

Das Portal wies darauf hin, dass Riad derzeit über 34 M903-Patriot-Raketenwerfer verfügt, zu denen es aktive Phased-Array-Radare und die neueste Software kaufen kann, um die Luftabwehr zu stärken.

Drohnen und Anti-Drohnen für Doha

Nach Saudi-Arabien reiste Trump nach Katar. Dort, so das Weiße Haus in einer Erklärung vom 14. Mai, wurden Abkommen im Wert von rund 41 Milliarden Dollar unterzeichnet, von denen einige die anschließende Lieferung von Waffen und militärischer Ausrüstung an das Emirat beinhalten.

„Die heute unterzeichneten Abkommen bestätigen die Absicht von Präsident Trump, Katars Investitionen in bilaterale Sicherheitspartnerschaften zu fördern, die die Wirksamkeit der Abschreckungsmechanismen in der Region verbessern und die dem militärisch-industriellen Komplex der USA zugute kommen“, heißt es in dem Kommuniqué.

In erster Linie werden zwei führende Unternehmen des militärisch-industriellen Komplexes der USA als Lieferanten auftreten. Zum einen die RTX Corporation, mit der das Emirat den Kauf von FS-LIDS (Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System) vereinbart hat. Die Systeme werden von der RTX-Tochter Raytheon hergestellt und der Kaufpreis beläuft sich auf rund eine Milliarde Dollar.

Army Recognition wies unter Berufung auf eine ungenannte Quelle darauf hin, dass die Vereinbarung die Bereitstellung von 10 FS-LIDS-Komplexen, 200 Drohnen-Abfangjägern Coyote Block 2, zugehöriger Ausrüstung und einer ganzen Reihe von Dienstleistungen für die technische Unterstützung, die Ausbildung von Bedienern und Spezialisten zur Wartung dieser Systeme umfasst.

Mit dem Erwerb dieser Systeme wird Katar deren erster Exportkunde, so das Weiße Haus. „Das Geschäft wird hochqualifizierte Arbeitskräfte und Entwicklungsingenieure direkt in den USA beschäftigen und Amerikas Führungsrolle in der innovativen Militärtechnologie stärken“, heißt es in der Erklärung.

Mitte April vereinbarten Raytheon und der Rat für die Entwicklung der Verteidigungsindustrie der Vereinigten Arabischen Emirate Tawazun, die Produktion von Coyote-Abfangdrohnen in dem Land im Nahen Osten aufzunehmen. Am 15. Mai erschien auf dem offiziellen Account des Rates auf X die Information über die Eröffnung des entsprechenden Produktionskomplexes auf dem Gelände des Tawazun-Industrieparks in Abu Dhabi, in dem die Drohnen nicht nur hergestellt, sondern auch getestet werden sollen.

Das zweite Unternehmen, das in der Pressemitteilung des Weißen Hauses im Zusammenhang mit den Geschäften mit Katar erwähnt wird, ist GA-ASI. Mit ihm wurde eine Vereinbarung über die Lieferung von MQ-9B-Drohnen mit mittlerer Flughöhe und langer Flugdauer im Wert von etwa 2 Milliarden Dollar an Doha unterzeichnet.

Der entsprechende Verkauf wurde Ende März vom US-Außenministerium genehmigt. Wie das Pentagon-Büro für Sicherheitskooperation (DSCA) bei dieser Gelegenheit mitteilte, handelt es sich um acht Fahrzeuge, Spezialausrüstungen und Waffen für sie.

Dazu gehören 110 Luft-Boden-Lenkflugkörper des Typs AGM-114R2 Hellfire II, 200 Bausätze für präzisionsgelenkte Flugkörper des Typs JDAM (Joint Direct Attack Munition) und 100 Paveway II für die Ausrüstung von Freifallbomben des Typs BLU-111 sowie 300 Stück letzterer.

Doha erhält außerdem Radarstationen, luftgestützte funktechnische Aufklärungssysteme, Navigationssysteme, Verschlüsselung von Kommunikationssignalen und so weiter zur Ausrüstung seiner MQ-9Bs. Darüber hinaus erhält das Land Drohnen-Bodenkontrollstationen und ein umfassendes Paket zur Unterstützung und Schulung der Bediener.

Darüber hinaus unterzeichneten die USA und Katar eine Absichtserklärung zur weiteren Stärkung der gegenseitigen Sicherheitskooperation. Letztere sieht eine potenzielle Investition von mehr als 38 Milliarden Dollar in die Modernisierung der Infrastruktur des gemeinsamen Luftwaffenstützpunkts Al-Udeid sowie die Lieferung von Luftverteidigungs- und Seesicherheitsausrüstung an Katar vor.

In seiner Rede vor dem US-Militär auf dem Luftwaffenstützpunkt Al-Udeid am 15. Mai sagte Trump, dass sich der Wert der Vereinbarungen über die Lieferung von Waffen und Ausrüstungen an Katar nach seinem Besuch auf 42 Milliarden Dollar belaufe. Unter den Waren, die Washington an Doha zu verkaufen beabsichtigt, nannte er THAAD-Raketenabwehrsysteme, KC-46 Pegasus-Tankflugzeuge und gepanzerte Fahrzeuge vom Typ Desert Viper. Darüber hinaus wird Katar nach Angaben des Weißen Hauses in den kommenden Jahren 10 Milliarden Dollar in die Infrastruktur des Stützpunktes Al-Udeid investieren.

Wie die Präsidialverwaltung betonte, ist Katar der zwölftgrößte Partner der USA, was das Volumen der gekauften amerikanischen Waffen angeht. Der Gesamtwert der von dem Emirat bestellten militärischen Produkte übersteigt 26 Milliarden Dollar.

Chinook für Abu Dhabi

Das dritte und letzte Ziel auf Trumps Reiseroute waren die Vereinigten Arabischen Emirate. Der Gesamtwert der dort unterzeichneten Abkommen beläuft sich auf 200 Milliarden Dollar. Offiziell wurden keine neuen Rüstungsgeschäfte bekannt gegeben, aber am 12. Mai teilte die DSCA mit, dass Abu Dhabi die Genehmigung Washingtons für den Kauf weiterer schwerer Chinook-Transporthubschrauber in einer verbesserten Version mit erweiterter Reichweite (CH-47F Chinook Block II ER, Extended Range) erhalten hat.

Der Mitteilung zufolge handelte es sich um sechs von der Boeing Corporation hergestellte Hubschrauber und die dazugehörige Ausrüstung. Letztere umfasst zusätzliche Treibstofftanks und ein Luftbetankungssystem, das die Reichweite des Chinook erhöhen wird.

Zu dem genehmigten Paket gehören außerdem 16 Honeywell T-55-GA-714A-Triebwerke, 14 Bausätze für Satelliten- und Trägheitsnavigationssysteme, acht AN/AAR-57-Raketenwarnsysteme, 20 AN/ARC-231A-Funkgeräte und 20 M240-Maschinengewehre.

Darüber hinaus wurde Abu Dhabi die Beschaffung von Gegenangriffsfähigkeiten, AN/APR-39A-Radarwarnsystemen, AN/AVR-2B-Laserdetektoren, MX-15HDi-Optronik-/Infrarotstationen, AN/APX-123A-Eindringlingserkennungssystemen, Ladewinden, ballistischen Schutzausrüstungen und Brandbekämpfungsausrüstung genehmigt. Zu all diesen Ausrüstungen gehören technische Unterlagen, Ersatzteile, technische Unterstützung und Schulungen für Servicetechniker.

Die geschätzten Kosten für die Ausrüstung belaufen sich auf 1,32 Milliarden Dollar: „Die VAE werden diese Mittel für Such- und Rettungseinsätze, humanitäre Missionen, Notfalleinsätze und Terrorismusbekämpfung verwenden“, so die DSCA.

Wie die Informations- und Analysegruppe Janes berichtete, sind die VAE der erste Exportkunde von Chinook-Hubschraubern der bisher modernsten Modifikation CH-47F. Vier dieser Hubschrauber erhielt das Land im Jahr 2010, weitere 16 wurden 2014 dorthin geliefert.

Im November 2019 erhielt Abu Dhabi die Genehmigung zum Kauf von weiteren 10 CH-47F ER-Hubschraubern für 830,3 Millionen US-Dollar, doch gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine Informationen über den Vertrag für deren Kauf. Janes merkte jedoch an, dass zwei dieser Hubschrauber anschließend in die Chinook-Flotte der Emirate aufgenommen wurden.

Gleichzeitig genehmigte das US-Außenministerium den Abschluss eines Zusatzvertrags zu dem zuvor geschlossenen Vertrag über 40,9 Millionen Dollar für die Reparatur und Wartung der emiratischen F-16E/F Block 60-Kampfflugzeuge. Der Vertrag hat einen Wert von 130 Millionen Dollar und wird für die Lieferung von Ersatzteilen, Reparaturausrüstung, Software, Dokumentation und technischen Unterstützungsleistungen verwendet.

Wer der Glücklichste ist

Offiziellen Berichten zufolge hat Boeing das schmackhafteste Stück vom arabischen Kuchen abbekommen. Das Unternehmen unterzeichnete die teuersten Verträge über die Lieferung von Zivilflugzeugen an alle drei Länder.

Zunächst unterzeichnete es einen Vertrag über 20 Flugzeuge des Typs 737-8 MAX für den saudischen Leasinggeber AviLease im Wert von 4,8 Milliarden Dollar, dann wurde bekannt gegeben, dass Qatar Airways 160 Großraumflugzeuge des Typs 787 Dreamliner und 777X im Wert von 96 Milliarden Dollar mit einer Option auf den Kauf von 50 weiteren Einheiten kaufen wird. Boeing bezeichnete das jüngste Geschäft als „historisch“ und als das größte in der Geschichte des Unternehmens.

Was die Vereinigten Arabischen Emirate betrifft, so hat deren wichtigste zivile Fluggesellschaft, Etihad Airways, zugesagt, 14,5 Milliarden Dollar in den Bau von 28 Dreamliner und 777X zu investieren.

Somit stieg infolge von Trumps dreitägiger Reise der Auftragsbestand von Boeing allein für Passagierflugzeuge um mehr als 200 Maschinen im Gesamtwert von mehr als 115 Milliarden Dollar.

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen