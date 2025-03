Das russische Außenministerium fordert erneut eine internationale Untersuchung zu Butscha

Massaker oder Inszenierung?

Das russische Außenministerium hat erneut eindringlich eine internationale Untersuchung der Ereignisse von Butscha gefordert und wieder kritisiert, dass es noch nicht einmal eine Liste der angeblich dort ermordeten Menschen gibt.

Nun ist es bald drei Jahre her, dass Kiew und die westlichen Medien das angebliche Massaker von Butscha gemeldet haben. Allerdings hat es bis heute keine internationale Untersuchung gegeben und Kiew hat noch nicht einmal eine Liste mit den Namen der angeblich von der russischen Armee getöteten Menschen veröffentlicht.

Dass es in Deutschland sogar strafrechtlich relevant sein kann, wenn man die offizielle westliche These eines russischen Massakers bestreitet oder hinterfragt, hat Gründe: Butscha war der Vorwand, die damals in Istanbul laufenden Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine abzubrechen. Die Folge sind bis zu einer Million Tote und der wirtschaftliche Niedergang Europas.

Sollte sich herausstellen, dass Butscha eine ukrainische Propaganda-Aktion war, dann könnten die Menschen im Westen anfangen, Fragen zu stellen, wozu all die Opfer in der Ukraine und auch die wirtschaftlichen Opfer in Europa nötig waren, wenn man im April 2022 schon hätte Frieden schließen können, was aber durch die Meldungen über angebliche russische Gräueltaten in Butscha verhindert wurde.

Dass ich Butscha für eine False-Flag-Operation von Selensky halte, ist bekannt. Auf die Gründe will ich hier nicht eingehen, bei Interesse können Sie sie hier nachlesen oder in dieser Folge von Anti-Spiegel-TV ab Minute 22 anschauen.

Am Donnerstag hat Maria Sacharowa, die Sprecherin des russischen Außenministeriums, eine Erklärung zu anstehenden dritten Jahrestag von Butscha abgegeben, die ich übersetzt habe, um neben der bekannten Sicht der westlichen Medien auch die russische Sicht aufzuzeigen.

Beginn der Übersetzung:

Der nächste Jahrestag der blutigen Inszenierung in Butscha rückt näher. Alle Ebenen unseres Landes, auch die Führung unseres Landes, haben das Thema oft angesprochen. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat dieses Thema regelmäßig mit seinen ausländischen Partnern erörtert, einschließlich Vertretern internationaler Organisationen, und es gab kein einziges Briefing, bei dem wir nicht darüber gesprochen haben.

Am 3. April jährt sich die vom Selensky-Regime und seinen westlichen Gönnern in Auftrag gegebene und vorbereitete Inszenierung in dem Ort Butscha in der Region Kiew zum dritten Mal. Damals wurde in aller Eile die Geschichte über einen angeblichen Massenmord an den Bewohnern des Ortes durch russische Soldaten zusammengebraut.

Obwohl diese Provokation offensichtlich inszeniert war, beeilten sich alle westlichen Medien und Politiker, Informationen darüber zu verbreiten. Das wurde zum Vorwand, um keine Verhandlungen zu führen. Man müsse keinen friedlichen Ausweg aus der Situation suchen. Es bestehe kein Bedarf an politischen Prozessen. Und dann „brummelten“ die NATO, die EU und das gesamte „kollektive Brüssel“, dass alles nur auf dem Schlachtfeld entschieden werden müsse.

Russland hat diesen Fake immer wieder detailliert widerlegt, während die Ukraine und ihre westlichen Gönner nicht einmal versuchen, Beweise für ihre eigenen Anschuldigungen gegen Moskau vorzulegen. Es ist völlig inakzeptabel, dass dem Kiewer Regime dabei auch von internationalen Organisationen geholfen wird, einschließlich der Vereinten Nationen, die nach ihrer Charta verpflichtet sind, eine neutrale Linie zu wahren.

Um eine ordnungsgemäße Untersuchung durchführen zu können, benötigen die russischen Ermittlungsbehörden zusätzliche Informationen über die tragischen Ereignisse in Butscha. Wohl wissend, dass das Kiewer Regime sich nicht selbst bloßstellen und seine eigene blutige Provokation nicht aufklären will, haben wir seit 2022 wiederholt an das UN-Sekretariat appelliert.

Ich glaube, dass der russische Außenminister Sergej Lawrow dieses Thema mindestens dreimal gegenüber dem Generalsekretär der Vereinten Nationen Guterres angesprochen hat. Wir haben uns auch an den UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Herrn Türck, gewandt und ihn um Unterstützung bei der Beschaffung der entsprechenden Daten gebeten.

Insbesondere haben wir im September 2024 über die Ständige Vertretung Russlands in New York den Vereinten Nationen ein Ersuchen vorgelegt, das vom Ermittlungskomitee Russlands in Zusammenarbeit mit dem Büro des Generalstaatsanwalts Russlands ausgearbeitet wurde, um die Umstände der Provokationen in Butscha zu untersuchen. Es wurde besonders hervorgehoben, dass die zusätzlichen Informationen ausschließlich für die Wahrheitsfindung, die Verfolgung der Gerechtigkeit und den umfassenden Schutz der Rechte der Opfer der Tragödie notwendig seien. Im Januar 2025 wurde das UN-Sekretariat erneut aufgefordert, rasch auf den Aufruf zu reagieren.

Trotz allem haben wir in diesen drei Jahren vom UN-Sekretariat nichts anderes erhalten, als dass es die Augen abwendet und sagt: „Sie verstehen das doch alles…“, was offenbar darauf hinweisen soll, dass sie, insbesondere auch in der UNO, alles verstehen, es nur nicht sagen können.

Ähnlich verhält es sich mit unseren Forderungen an das UN-Sekretariat, von der ukrainischen Seite eine Liste der Opfer dieser Provokation zu erhalten.

Bereits am 22. September 2022, während der Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Ukraine, richtete der russische Außenminister Sergej Lawrow öffentlich einen entsprechenden Appell an den UN-Generalsekretär. In der Folge erinnerte Lawrow Herrn Guterres bei praktisch jedem persönlichen Treffen oder Telefonat wiederholt an seine Forderung. Doch diese Bemühungen blieben ohne Wirkung.

Bei dem Briefing am 25. Oktober 2023 erklärte der Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen dass er keine Informationen darüber habe, warum das Kiewer Regime die oben genannte Liste der Opfer noch nicht an Moskau übermittelt habe, ob es plane, sie zu übermitteln, oder welche Hindernisse die ukrainische Seite davon abhalten.

Anfang Februar dieses Jahres, während eines Treffens mit Vertretern der Ständigen Vertretung Russlands in New York, vermied Guterres es erneut, Hilfe zu leisten, indem er hinzufügte, dass er keine Liste der Opfer der Tragödie in Butscha habe.

Es ist klar, dass niemand diese Liste hat, denn es war alles inszeniert. Das zeigt, dass die Organisatoren dieser zynischen, schrecklichen und blutigen Provokation nichts außer leeren Anschuldigungen vorzuweisen haben. Aber Hunderte Medien auf der ganzen Welt waren an der Inszenierung, an dieser Provokation beteiligt. Ich weiß nicht, ob sie sich dessen bewusst waren oder ob sie zynisch benutzt wurden. Aber selbst wenn sie es damals nicht gemerkt haben, hat sie doch niemand daran gehindert, in diesen drei Jahren eine Recherche durchzuführen, aber sie haben auch keine Recherchen durchgeführt.

Wir fordern erneut, dass das Sekretariat der Vereinten Nationen aufhört, die von der Ukraine inszenierten Ereignisse, einschließlich des Ereignisses in Butscha, zu vertuschen, um unser Land zu diskreditieren, eine gründliche Untersuchung der Tragödie in Butscha zu ermöglichen und die Verantwortlichen für dieses abscheuliche Verbrechen des Kiewer Regimes zu ermitteln.

Ende der Übersetzung



