Britische Medien berichten über „die Bedrohung der Meinungsfreiheit in Deutschland“

Meinungs- und Pressefreiheit

Dass die Meinungsfreiheit in Deutschland bestenfalls noch auf dem Papier besteht, ist nicht neu. Nun hat auch der britische Economist darüber berichtet, wie und wodurch die Meinungsfreiheit in Deutschland bedroht ist.

In Deutschland wurde Kritik an Politikern inzwischen de facto verboten, weil jeder Politiker Strafanzeige erstatten kann, wenn er sich durch satirische Kritik beleidigt fühlt. Diese Einschränkung der Meinungs- und Pressefreiheit in Deutschland wird auch in anderen Ländern des Westens bemerkt und in deren Medien thematisiert und kritisiert. Als ein Beispiel dafür übersetze ich einen aktuellen Artikel des britischen Economist.

Beginn der Übersetzung:

Die Bedrohung der Meinungsfreiheit in Deutschland

Eines der freiesten Länder der Welt schädigt seinen Ruf.

Im Jahr 2003 versuchte die US-amerikanische Sängerin Barbra Streisand, die Veröffentlichung einer Aufnahme ihrer Villa in Malibu gerichtlich zu verbieten, die von einem Helikopter aus aufgenommen worden war. Als sich die Nachricht von ihrer leichtsinnigen Klage verbreitete, stieg im Internet auch die Anzahl der Downloads dieser Aufnahme. Das Phänomen, Informationen unabsichtlich zu verbreiten, indem man deren Unterdrückung anstrebt, wurde fortan als „Streisand-Effekt“ bezeichnet. Etwas Ähnliches hat sich kürzlich in Deutschland abgespielt.

Vergangenes Jahr verbreitete der Journalist David Bendels ein manipuliertes Bild der deutschen Innenministerin Nancy Faeser, auf dem sie ein Pappschild mit der Aufschrift „Ich hasse Meinungsfreiheit“ hochhält. Das Originalfoto, ein Verweis auf die Opfer der Gräueltaten der Nazis, ist als Titelbild dieses Artikels abgebildet. Solche und ähnliche Bilder gibt es in den sozialen Medien wie Sand am Meer. Doch Frau Faeser schien entschlossen zu sein, der Unterstellung von Herrn Bendels gerecht zu werden: Sie erstattete Anzeige. Anfang April dieses Jahres verurteilte ein Gericht Herrn Bendels zu einer siebenmonatigen Gefängnisstrafe auf Bewährung und zu einer nicht unerheblichen Geldstrafe, begleitet von der Anordnung, sich bei Frau Faeser zu entschuldigen.

Das Urteil führte zu einer weiten Verbreitung des manipulierten Bildes und inspirierte Heerscharen von Amateur-Satirikern dazu, ihre eigenen manipulierten Bilder von Frau Faeser zu veröffentlichen – darunter einige, die neue Dimensionen der Unverschämtheit erreichten. Das Gerichtsurteil schockierte zudem viele Beobachter in einem Land, dessen Verfassung die freie Meinungsäußerung und -verbreitung garantiert – ausdrücklich auch von Bildern.

Das deutsche Recht wägt jedoch solche verfassungsmäßig garantierten Rechte seit Langem gegen konkurrierende Ansprüche ab. Holocaustleugnung und Nazi-Verherrlichung sind in Deutschland bereits seit Jahrzehnten verboten. Im Jahr 1955 entschied das Bundesverfassungsgericht, dass „Verleumdung und üble Nachrede“ eine Gefahr für die Demokratie darstellen, wenn sie Politiker dazu veranlasst, sich aus dem öffentlichen Leben zurückzuziehen.

Im Jahr 2021 verschärfte die Politik, besorgt über die Verbreitung von Beleidigungen und Desinformation in den sozialen Medien, diese Regeln zusätzlich. Gerichte können Beleidigungen von Politikern nun besonders streng ahnden, wenn deren Arbeit dadurch „erheblich behindert“ wird. Im Fall von Herrn Bendels kam das Gericht zum zweifelhaften Schluss, dass ein neutraler Beobachter nicht erkennen könne, dass das Bild von Frau Faeser manipuliert worden sei. Damit wurde dem Recht von Frau Faeser auf Schutz vor Verleumdung Vorrang vor dem Recht von Herrn Bendels auf freie Meinungsäußerung eingeräumt. Dagegen könnte Herr Bendels Berufung einlegen.

Staatsanwälte argumentieren gerne, dass Verleumdung Politiker an der Ausübung ihrer Pflichten hindern könne. Ein bayerisches Landgericht hat entschieden, dass Beleidigungen, die „über das absolute Minimum an Respekt hinausgehen“, bestraft werden können. Weitere solcher Urteile könnten folgen. Der Vertrag zwischen den künftigen Koalitionspartnern in der Bundesregierung sieht vor, eine Regulierungsbehörde zu ermächtigen, gegen die „absichtliche Verbreitung falscher Tatsachenbehauptungen“ vorzugehen.

Kein Wunder, dass es Überreaktionen gab. Vergangenes Jahr bekam ein Rentner, der auf der Social-Media-Plattform X ein Bild geteilt hatte, auf dem Robert Habeck, der damalige deutsche Vizekanzler, als „Schwachkopf“ bezeichnet wurde, von der Polizei eine Hausdurchsuchung, nachdem sich Herr Habeck juristisch beschwert hatte. Ein Gericht verurteilte einen Journalisten zu einer Geldstrafe, nachdem dieser behauptet hatte, Robert Habeck würde „in einer Versammlung von Alkoholikern vom Bahnhof“ nicht fehl am Platz wirken – allerdings wurde dieses Urteil später aufgehoben.

Christian Schertz, Anwalt eines Politikers, der die Satirezeitschrift Titanic wegen Verhöhnung verklagte, wies darauf hin, dass angesichts der „massiven Zunahme“ von Hassrede gegen Personen des öffentlich-politischen Lebens diese einen „besonderen Schutz“ durch das Gesetz verdienen und das geltende Strafgesetzbuch dafür die richtige Balance biete. Doch selbst er hält das Urteil gegen Bendels für übertrieben.

US-Vizepräsident J.D. Vance hielt fest, dass in Deutschland stationierte US-Soldaten für einen „fiesen Tweet“ eine Gefängnisstrafe riskieren würden. Das mag angesichts einer Regierung, die erst kürzlich ausländische Studenten wegen angeblichen Fehlverhaltens inhaftieren ließ, ein Stück weit zynisch anmuten. Denn Deutschland ist in der Rangliste der Meinungsfreiheit kein Ausreißer. Doch nicht nur Ausländer sind besorgt: Im Jahr 2024 gaben nur 40 Prozent der Deutschen gegenüber dem Meinungsforschungsinstitut Allensbach an, sich frei äußern zu können. Dieser Anteil hat sich unter den Befragten seit 1990 halbiert.

In Deutschland – wie auch in den USA und anderswo – gelten Kampagnen für die freie Meinungsäußerung oft als die Domäne der oppositionellen Rechten. Herr Bendels steht der nationalkonservativen Alternative für Deutschland (AfD) nahe, die sich in der Vergangenheit oft darüber beschwert hat, dass ihre Meinungen auf ungerechte Weise unterdrückt werden.

Doch auch linke Aktivisten, insbesondere aus dem pro-palästinensischen Lager, sind schon der Polizei und Staatsanwaltschaft zum Opfer gefallen. Die Polizei in Berlin hat in jüngster Zeit Konferenzen und Demonstrationen aufgelöst, um Hassreden vorzubeugen, während Wissenschaftlern, die pro-palästinensische Studierende unterstützten, mit dem Verlust ihrer Fördermittel gedroht wurde. Die Gefahr für die freie Meinungsäußerung richtet sich somit nicht nur gegen eine bestimmte Seite im politischen Spektrum.

Ende der Übersetzung



