Ukraine und USA

Auch wenn europäische Staaten versuchen, den Krieg in der Ukraine um jeden Preis am Laufen zu halten, finden diese Woche in Saudi Arabien Gespräche zwischen den USA und der Ukraine statt, in denen die USA zum Frieden drängen wollen. Selensky wird dabei nicht mit am Tisch sitzen.

Die Nachwehen des Streits zwischen US-Präsident Trump und dem ukrainischen Machthaber Selensky sind die hektischen Forderungen nach Aufrüstung in der EU und die Verlorenheit Selenskys, sobald er nicht bei seinen europäischen Unterstützern ist. Beim Gipfel der Afrikanischen Union wurde seine Videoansprache ersatzlos gestrichen, weil seine Reden dort niemanden interessieren, und in den USA ist er seit dem Streit im Weißen Haus auch nicht mehr willkommen.

Selensky kündigte selbstbewusst an, zusammen mit seiner Delegation nach Saudi-Arabien zu reisen, um mit den Amerikanern zu verhandeln, aber auch daraus wurde nichts. Selensky wird wohl höflicherweise vom saudischen Kronprinzen empfangen, zu den Gesprächen mit den Amerikanern kommt er jedoch nicht, stattdessen werden sein Büroleiter und die ukrainischen Minister für Verteidigung und Äußeres mit den Amerikanern reden.

Hier übersetze ich einen Kommentar, den das russische Fernsehen am Sonntagabend in seinem wöchentlichen Nachrichtenrückblick über Selensky, sein Benehmen und die politischen Folgen ausgestrahlt hat.

Beginn der Übersetzung:

Selenskys Behehmen hat ihn aus dem Spiel genommen

Wäre da nicht der Ausmaß der Verbrechen, hätte Wladimir Selensky, der Chef des Kiewer Regimes, Mitleid erregen müssen, nachdem er letzte Woche buchstäblich aus dem Weißen Haus geworfen wurde.

Schließlich taten die Amerikaner zu Beginn alles, um den Gast zu empfangen, der trotzig im Pulli kam. US-Präsident Trump begrüßte ihn respektvoll: „Es ist eine große Ehre für mich, <…> Wladimir Selensky zu treffen. Wir haben sehr viel gearbeitet, sehr eng zusammengearbeitet. Wir kennen uns schon seit langem.“

„Ich danke Ihnen, Herr Präsident. Ich danke Ihnen für die Einladung. Ich hoffe, dass dieses Dokument, das erste Dokument, der erste Schritt hin zu echten Sicherheitsgarantien für die Ukraine, unser Volk und unsere Kinder sein wird“, antwortete ihm Selensky.

Doch im weiteren Verlauf des Gesprächs begann Selensky, unmögliches zu fordern. Bei dem Treffen im Oval Office mit dem Präsidenten und dem Vizepräsidenten der USA verhielt er sich vor den Kameras vertraut, prahlerisch, unhöflich, narzisstisch, ungehobelt, trotzig, dumm, beleidigend, unapologetisch, unverantwortlich, schreiend, ungerechtfertigt, arrogant…

Wie soll man es sonst nennen? Kurz gesagt, erbärmlich. Es war ein erbärmliches Bild, wie beispielsweise dieser Dialog zeigt:

Vance: „Sagen Sie ein paar Worte des Dankes an die USA und den Präsidenten, der versucht, Ihr Land zu retten.“

Selensky: „Bitte, denken Sie, wenn Sie laut über den Krieg sprechen…“.

Trump: „Er spricht nicht laut. Ihr Land hat große Probleme.“

Selensky: „Darf ich etwas sagen?“.

Trump: „Sie haben viel geredet. Ihr Land hat große Probleme. Sie werden nicht gewinnen. Sie haben verdammt schlechte Chancen auf einen Sieg. Und bei Ihnen ist es nur wegen uns nicht noch schlechter.“

Selenskys Flüstern kippte noch Öl ins Feuer, als er US-Vizepräsident James David Vance mitten in der Auseinandersetzung leise als „Schlampe“ bezeichnete, und dann ein noch schlimmeres Wort mit dem Anfangsbuchstaben „N“ murmelte. (Anm. d. Übers.: Wer Russisch versteht und sich die Aufnahmen des Streits anschaut, der kann deutlich sehen, wie Selensky in Richtung Vance die russischen – und auf ukrainisch identischen – Schimpfworte „Suka“ und „Blyat“ murmelte)

Dann kam die panisch-brüderliche Anrede von Selensky an „J.D.“, den er da übrigens zum ersten Mal gesehen hat. Es ist klar, dass Selensky ein Kerl aus der Provinz Krivoy Rog ist und weiß, wie man flucht, aber J.D. Vance kommt auch aus keiner einfachen Gegend, nämlich aus dem „Rostgürtel“ von Amerika, wo man ganz andere Kerle gewohnt ist.

Selensky sprach Vance dann also direkt an:

Selensky: „Was für eine Art von Diplomatie ist das, JD?“.

Vance: „Ich spreche von der Art von Diplomatie, die die Zerstörung Ihres Landes beenden wird. Bei allem Respekt, Mister Selensky, ich finde es respektlos von Ihnen, ins Oval Office zu kommen und zu bestreiten, dass Ihr Jungs herumgeht und Wehrpflichtige an die Front schickt, weil Ihr Personalmangel habt. Und Sie sollten dem Präsidenten dafür danken, dass er versucht, den Konflikt zu beenden.“

Selensky: „Danke, dass Sie mir sagen, welche Probleme die Ukraine hat.“

Im Kreml wurde das Washingtoner Gezänk von Selensky zur Kenntnis genommen, aber es hat nicht überrascht. Kremlsprecher Peskow sagte dazu: „Ein ziemlich beispielloser Vorgang, und Selensky hat in vielerlei Hinsicht zumindest einen völligen Mangel an diplomatischem Können bewiesen. Von mehr ganz zu schweigen. Einmal mehr konnte Russland sich davon überzeugen, dass Putin Recht hatte, als er sagte, dass bei aller Offenheit der russischen Seite für den Verhandlungsprozess diese guten Absichten durch die mangelnde Bereitschaft des Kiewer Regimes, diese Dynamik aufrechtzuerhalten, zunichte gemacht werden. Wir haben das in Washington in ganzer Pracht gesehen.“

Unterschrieben wurde also nichts, die Presse aß das Galadinner im Korridor, und Selensky schoss aus dem Weißen Haus wie ein Korken aus dem Wasser. Mehr noch, der sichtlich verärgerte Trump setzte sofort jegliche Militärhilfe für das Kiewer Regime aus und Transportflugzeuge wurden in die Luft umgedreht, die Arbeit in den Transitbasen eingefroren, und sogar die Daten der amerikanischen Luft- und Weltraumaufklärung kommen nicht mehr zur ukrainischen Armee. Aber das waren 80 Prozent der Informationen von den westlichen Verbündeten. Die Spezialisten für Satellitenaufklärung haben die Ukraine verlassen.

Donald Trumps Sondergesandter für die Ukraine, Generalleutnant Keith Kellogg, erklärte das Vorgehen in der Ukraine so: „Das ist, als würde man einem Maultier mit einem Holzscheit auf die Nase hauen, um seine Aufmerksamkeit zu erregen. Offen gesagt, haben sie sich das selbst eingebrockt.“

Und Kellogg sagte weiter: „Das Ziel ist es, sie zu diplomatischen Aktivitäten zu zwingen. <…> Das ist eine Zwangsfunktion, um zur Einsicht zu kommen, dass wir zu einer friedlichen Diskussion, zu einer friedlichen Einigung kommen wollen. <…> Das ist also, ich wiederhole, letztlich eine Zwangsmaßnahme, um sie an den Verhandlungstisch zu bringen.“

Aber Selensky ist von Washington direkt nach London geflogen, wo der britische Premierminister Keir Starmer für den Kiewer Gast seinen europäischen Fanclub versammelte: die Führer der Länder der Alten Welt aus der „Kriegspartei“, die sich dort bereits gebildet hat, sowie die Chefs der Bürokratie von EU- und NATO, Ursula von der Leyen und Mark Rutte. Ungarn und die Slowakei einzuladen, haben sie sich nicht getraut, und die baltischen Staaten wurden wegen ihrer Bedeutungslosigkeit nicht eingeladen, was die sehr geärgert hat. Aber diejenigen, die kamen, umarmten Selensky begeistert und versuchten, ihn aufzumuntern und zu trösten. Das sah komisch aus. Sogar der britische König Charles III. wurde als Requisite benutzt, was für die Monarchie selbst zu einem weiteren Akt der Entwertung wurde.

Nach all dem tauchten irgendwelche neuen „Friedensbedingungen“ für die Ukraine auf, die sich aus drei Punkten zusammensetzten: eine starke Ukraine, ein starkes Europa und Sicherheitsgarantien von Seiten der USA. Doch die Amerikaner wollen der Ukraine keine Garantien geben. In aller Eile wurde angekündigt, dass der französische Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Keir Starmer Selensky nächste Woche zu Trump bringen würden.

Doch später wurde Starmers Ankündigung des gemeinsamen Fluges nach Washington dementiert. Offenbar wird das Weißen Haus noch gelüftet und man ist dort nicht bereit für die Fortsetzung des öffentlichen Skandals.

Wie auch immer, jedenfalls ist in London die Initiative für einen einmonatigen Waffenstillstand entstanden, der ebenfalls aus drei Punkten besteht: Aktionen in der Luft und zur See einzustellen und nicht auf die Energieinfrastruktur zu zielen. Moskau wollen sie dabei nicht fragen. Es ist alles europäisch und elegant.

Was Amerika betrifft, so wurde der unverschämte Selensky, nachdem er bildlich gesprochen aus dem Weißen Haus geworfen worden war, aufgefordert, ein Video mit einer Entschuldigung aufzunehmen. Selensky ignorierte das und entschuldigte sich nicht, sondern versuchte, mit einem Tweet „des Bedauerns“ durchzukommen. Aber das ist nicht das, was von ihm erwartet wurde.

Dann begannen die Amerikaner über Selensky zu lachen. Im Netz tauchte ein Video auf, in dem die bekannte Szene des Streits im Oval Office von künstlicher Intelligenz synchronisiert wurde. Vizepräsident Vance begann und erinnerte offensichtlich an Trumps Idee, dass Selensky keine starken Karten in der Hand hat. Aber das Bild, das für Selensky verwendet wird, ist noch viel beleidigender, denn in dem KI-Video heißt es:

Vance: „Ich habe meinen Penis gemessen und er ist einen halben Meter lang. Und Ihrer, Herr Selensky, ist wirklich kurz. Tatsächlich haben Sie einen Mikropenis von etwa fünf Zentimetern. Und Sie glauben, Sie können da sitzen und mit zwei Erwachsenen reden?“

Selensky: „Nein, warten Sie mal.“

Vance: „Halt die Fresse. Du hast nicht nur einen Mikropenis, was sehr wichtig ist, sondern du teilst auch deine Pokemon-Karten nicht. Das ist nicht nett.“

Selensky: „Hey, schau her! Erstens sind fünf Zentimeter kein Mikropenis, verstanden? Und zweitens gehören alle meine Pokemon-Karten mir, ich werde sie nicht weitergeben, wenn ich nicht will. Ich habe wirklich hart gearbeitet, um sie zu kaufen. Sie sind alle etwas Besonderes für mich, also werde ich sie dir nicht geben.“

Trump: „Nein, nein, Du verstehst nicht. Wir spielen nicht mit Dir, wenn Du uns die Karten nicht gibst!“

Selensky: „Das ist nicht fair! Meine Mama hat sie mir geschenkt.“

Trump: „Ich verstehe, dass du nicht glücklich bist, Kumpel. Aber das passiert, wenn man mit Freunden spielt.“

Jedenfalls ist Selensky nicht zu beneiden. In der Öffentlichkeit erwartet Trump natürlich von ihm, dass er zum Frieden bereit ist, doch als politische Figur ist der Führer des Kiewer Regimes eindeutig abgeschrieben. Politico berichtet über den Beginn geheimer Verhandlungen zwischen Trumps Vertretern und den ukrainischen Oppositionsführern Julia Timoschenko und Petro Poroschenko. Saluschny berücksichtigen die USA dabei nicht mehr, seit er Washington in einem Interview mit der Times vorwarf, „die Weltordnung zu zerstören“.

Irgendwelche Verhandlungen mit der Ukraine werden wohl beginnen. Für diese Woche wurde in Saudi-Arabien ein Treffen von Delegationen aus Washington und Kiew angekündigt. Ohne Selensky und ohne Trump.

Trump äußerte sich über Putin und die Situation am Wochenende insgesamt wie folgt: „Ich glaube ihm. Ich glaube, dass wir mit Russland gut klarkommen, aber jetzt bombardieren sie die Ukraine. Ehrlich gesagt ist es für mich mit der Ukraine schwieriger. Sie haben keine Karten in der Hand. Wie Sie wissen, werden wir uns Anfang nächster Woche irgendwo in Saudi-Arabien treffen. Mal sehen, vielleicht wird es im Hinblick auf die endgültige Einigung einfacher, mit Russland umzugehen, was überraschend ist. Denn sie haben alle Karten in der Hand und sie spielen sie jetzt verdammt gut.“

Ende der Übersetzung



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen