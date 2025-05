Anstehende Veränderungen bei Anti-Spiegel-TV und ein Rückblick auf die letzten 2 Jahre

Anti-Spiegel-TV um 19.30 Uhr

Bei Anti-Spiegel-TV wird es nun einige wichtige Veränderungen geben. Davon erzählen wir in dieser Sendung nutzen die Gelegenheit für einen Rückblick auf zwei Jahre Anti-Spiegel-TV.

In dieser Folge von Anti-Spiegel-TV erzählen Dominik Reichert und Thomas Röper, was sich bei Anti-Spiegel-TV verändern wird und bei dieser Gelegenheit blicken wir Folge auf die Highlights aus zwei Jahren Anti-Spiegel-TV zurück. Da am Freitag berichtet wurde, dass Thomas Röper auf die neue EU-Sanktionsliste kommen soll, sei zur Vermeidung von Gerüchten darauf hingewiesen, dass wir die anstehenden Veränderungen seit zwei Monaten planen und die Sendung schon am Donnerstag aufgezeichnet haben. Die Veränderungen haben also nichts mit den möglichen Sanktionen zu tun, von denen wir erst am Freitag erfahren haben.

Anti-Spiegel-TV kommt immer sonntags um 19.30 Uhr unter folgenden Links:

RT DE-Webseite, aus der EU nur mit VPN: https://de.rt.com/LiveTV/

RT DE-TV-Livestream auf Odysee, aus Deutschland auch mit VPN: https://odysee.com/@RTDE:e/livetv:e

Diese Seite funktioniert aus der EU (noch) ohne VPN: https://smotriti.ru/live/rtde/

Nach der Erstausstrahlung stelle ich die Sendung auch hier online.



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen