Am Samstag gibt es eine Jubiläumsfolge zu 6 Jahren Tacheles

Freitagsgedanken

Am Samstag ist es genau sechs Jahre her, dass die erste Sendung "Tacheles mit Röper und Stein" online gegangen ist. Dass wir das so lange machen würden, hätte niemand gedacht, weshalb wir am Freitag eine Jubiläumsfolge mit Fragen von Zuschauern aufgenommen haben, die am Samstag online geht.