Warum der Ukraine-Konflikt nun ein „globaler Konflikt“, also Weltkrieg, ist

Anti-Spiegel-TV heute um 18.30 Uhr

Dieses Mal zeigen wir bei Anti-Spiegel-TV, warum Putin nach dem Beschuss von Zielen in Russland mit westlichen Waffen in seiner Ansprache gesagt hat, der Konflikt in der Ukraine habe nun "Elemente eines globalen Konfliktes" angenommen, was im Klartext "Weltkrieg" bedeutet.