Mobilisierung, Probleme beim Personal und im Energiesektor: Die Entwicklungen rund um die Ukraine

In der Ukraine ist das Gesetz über die verschärfte Mobilisierung in Kraft getreten. Vor diesem Hintergrund hat der größte Stahlproduzent des Landes, Arcelor Mittal Kryvy Rog, vor ernsthaften Problemen bei der Personalausstattung seines Unternehmens gewarnt.

In der Region Odessa haben LKW-Fahrer gegen das neue Gesetz protestiert und es gab Fälle von Angriffen auf das Militär und Mitarbeiter von Militärkommissionen.

Die TASS hat die Ereignisse des Wochenendes rund um die Ukraine zusammengetragen.

Verlauf der Operation

Nach Angaben des russischen Verteidigungsministeriums beliefen sich die Verluste der ukrainischen Streitkräfte am Wochenende auf mehr als 3.500 Soldaten. Am 18. und 19. Mai zerstörten die russischen Streitkräfte 50 Artilleriesysteme und Mehrfachraketenwerfer, etwa 20 gepanzerte Fahrzeuge und 7 Panzer.

Die russische Luftwaffe traf eine Radarstation des von Deutschland hergestellten Flugabwehrsystems IRIS-T sowie ein Lagerhaus für unbemannte Boote. Im Laufe von zwei Tagen schoss die Luftverteidigung 140 Drohnen, vier französische Hammer-Lenkbomben, 12 ATACMS-Raketen aus US-amerikanischer Produktion, zwei taktische Totschka-U-Raketen und zwei HARM-Radarabwehrraketen ab.

Mobilmachung

Am 18. Mai trat in der Ukraine das Gesetz über die neuen Regeln der Mobilmachung in Kraft. Von nun an werden Verstöße gegen die militärischen Meldevorschriften mit hohen Geldstrafen geahndet und Verweigerern kann das Recht auf das Führen eines Fahrzeugs entzogen werden. Außerdem müssen alle Männer im Alter von 18 bis 60 Jahren stets einen Militärausweis mit sich führen. Ohne dieses Dokument können im Ausland lebende Ukrainer keine konsularischen Dienstleistungen in Anspruch nehmen und ihre Pässe nicht verlängern lassen.

Am selben Tag begann das ukrainische Verteidigungsministerium mit der Erprobung eines neuen Dienstes: einer elektronischen Warteschlange in den territorialen Rekrutierungszentren.

Der größte ukrainische Stahlproduzent Arcelor Mittal Kryvy Rog wird, wenn das Ausmaß der Mobilisierung in der Ukraine anhält, mit einem Personalmangel konfrontiert und dazu übergehen, Frauen einzustellen, erklärte der Geschäftsführer des Werks, Mauro Longobardo, gegenüber der britischen Financial Times: „Wir sprechen hier über die Existenz des Unternehmens selbst“

Der Financial Times zufolge wurden seit Beginn des Konflikts etwa 3.500 der 18.000 Beschäftigten des Werks eingezogen. Um Personal anzuwerben, war das Unternehmen gezwungen, in ganz Kryvy Rog riesige Plakatwände mit Bildern von Frauen in orangefarbenen Fabrikoveralls aufzustellen.

Proteste und Angriffe auf Mitarbeiter der Militärkommissionen

Ukrainische Lkw-Fahrer haben auf der Straße Kiew-Odessa gegen das neue Mobilisierungsgesetz protestiert. Sie brachten Hunderte von Lastwagen auf die Straße und verursachten einen riesigen Stau, berichtete das ukrainische Portal Strana.

Aus der Region Dnjeprpetrowsk wurden in Verbindung mit der Mobilisierung zwei Anschläge gemeldet. In Dnjeprpetrowsk wurde ein Militärsanitäter mit einem Mitarbeiter des Einberufungsbüros verwechselt und ins Gesicht geschlagen, wobei seine Brille zerbrach.

In der Stadt Sinelnikovo griff ein Wehrpflichtiger während einer Veranstaltung zur Mobilisierung einen Rekrutierungsoffizier mit einem Messer an und verletzte ihn. Die ukrainischen Streitkräfte sind davon überzeugt, dass der Unbekannte den Angriff unter dem Einfluss einer „Informationskampagne zur Diskreditierung“ von Wehrpflichtigen verübt hat.

Lawrow über die Realitäten

Es sei an der Zeit, dass das Kiewer Regime die Realitäten anerkenne und dass der Westen aufhöre, die Ukraine für seine vergeblichen Ziele zu opfern, sagte der russische Außenminister Sergej Lawrow in einem Kommentar für die Sendung „Moskau. Kreml. Putin“ des Fernsehsenders Rossija-1. Der Minister riet dem Westen außerdem zur Gelassenheit: „Wir verstehen die Möglichkeiten, die wir haben, einschließlich aller möglichen Entwicklungen der Situation um die Ukraine, sehr gut.“

Stromimporte

Die Ukraine hat seit Beginn des Tages Notstromhilfe aus Rumänien, der Slowakei und Polen erhalten, teilte das ukrainische Energieministerium mit: „Die Einbringung von Notstromhilfe ist auch am Abend möglich.“ Auch am Vortag hatte das Land bereits Hilfe aus diesen drei Ländern erhalten.

Für die laufenden 24 Stunden rechnet das Ministerium mit Stromimporten von 13.159 MWh.

Ende der Übersetzung

