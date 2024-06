Reisetipp Kaukasus

Freitagsgedanken

Nach der Fahrt an die Front bleibe ich noch einige Tage im Süden Russlands und mache einen Mini-Urlaub. Ich kann jedem nur empfehlen, mal in den Kaukasus zu reisen, wo ich gestern angekommen bin. Die Schönheit der Natur und die Gastfreundschaft hier haben mich aus den Socken gehauen!

Ich betreibe den Anti-Spiegel seit sechs Jahren und habe in der Zeit nie Urlaub gemacht. Das höchste der Gefühle war es, wenn ich mir mal einen Tag frei genommen habe. Daher habe ich die Einladung eines Kameraden, den ich vor einem Jahr an der Front kennengelernt habe, angenommen und ihn in seiner Heimat im Kaukasus besucht.

Ich habe über Max, den Mann mit dem ich vor einem Jahr an der Front Freundschaft geschlossen habe, im Mai 2023 berichtet. Damals habe ich das Video „Frontgespräche“ veröffentlicht, in dem ich mit zwei Soldaten gesprochen habe. Der Koch in dem Video ist Max, der mich seit dem immer wieder eingeladen hat, ihn in seiner Heimat Kislowodsk zu besuchen. Er habe dort ein Restaurant, hat er gesagt.

Das war stark untertrieben, denn Max gehört eines der besten Restaurants der Stadt und gestern bin ich dort regelrecht wie ein König empfangen worden, weil die Gastfreundschaft im Kaukasus einfach legendär ist. Und das Essen ist unglaublich lecker, man kann es gar nicht beschreiben!

Jedenfalls bleibe ich nun einige Tage hier, denn Max will mir die Gegend, die unglaubliche Natur und die Städte in der Nähe zeigen. Daher wird es beim Anti-Spiegel bis etwa Mitte der Woche ein wenig ruhiger zugehen, auch wenn ich versuchen werde, täglich zumindest einen oder zwei Artikel zu veröffentlichen. Außerdem werde ich auf Telegram einige Eindrücke aus dem Kaukasus zeigen.

Auch wenn die Freitagsgedanken heute ausnahmsweise am Samstag erscheinen, will ich, wie bei den Freitagsgedanken üblich, noch allen danken, die meine Arbeit mit einer Spende unterstützen, denn ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben. Auch solche Reisen an die Front und die neuen russischen Gebiete, die mir leider niemand bezahlt, könnte ich ohne die Spenden meiner Unterstützer nicht machen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2029 4924 5256



