Ich war einige Tage ein fauler Sack…

Freitagsgedanken, wieder am Sonntag

Auf dem Anti-Spiegel war zwei Tage Sendepause, weil ich mir nach einem anstrengenden Monat spontan eine kleine Auszeit genommen habe. Aber nun geht es weiter, wie gewohnt.

Der Dezember war für mich ein anstrengender Monat und nachdem wir am Donnerstag Tacheles aufgezeichnet hatten, habe ich sehr spontan beschlossen, mal ein paar Tage Pause zu machen und nicht einmal die Nachrichten zu lesen. Das war das erste Mal in den nun über sechs Jahren, die ich den Anti-Spiegel inzwischen betreibe, dass ich über zwei Tage gar nicht gearbeitet habe – und ich muss sagen, es hat mir sogar gefallen.

Dieses Jahr war insgesamt sehr anstrengend für mich und ich bin am Überlegen, ob ich wieder ein bisschen mehr zu meinen Wurzeln zurückkehren und mich auf das Schreiben analytischer Artikel konzentrieren sollte. Ich weiß, dass der Newsticker, den ich vor anderthalb Jahren hier eingeführt habe, vielen gefällt, aber er kostet mich auch viel zusätzliche Zeit, die mir an anderer Stelle fehlt.

Ich werde daher im Januar generell darüber nachdenken, ob ich am Konzept des Anti-Spiegel etwas ändern sollte, denn auch mein Tag hat nur 24 Stunden. Das ist leider das Problem, wenn man ein Portal im Ein-Mann-Betrieb führt, dass dort sofort Funkstille herrscht, wenn man sich mal einen Tag frei nimmt, was ich in den letzten sechs Jahren nur sehr selten getan habe.

Mein Problem ist, dass ich mein Hobby zum Beruf gemacht habe und schon manchmal versucht habe, mir ein Wochenende zu gönnen, aber dann kam irgendeine spannende Meldung rein und meine guten Vorsätze waren vergessen und ich saß wieder vor dem Rechner und habe geschrieben. Das macht mir einfach sehr viel Spaß, weshalb ich sogar überrascht war, wie gut mir nun die zwei Tage gefallen haben, an denen ich nicht einmal Nachrichten gelesen habe.

Vielleicht mache ich mir zum Neujahrsvorsatz, ab nächstes Jahr zumindest einen Tag pro Woche freizumachen. Aber ich kenne mich, das würde ich nicht lange durchhalten, weil mir mein Job einfach zu viel Freunde macht. Aber vielleicht gönne ich mir ab und zu mal so eine kleine Auszeit von zwei Tagen, wie ich es jetzt getan habe.

Jetzt bleibt mir nur noch, allen frohe Weihnachten und gute Erholung zu wünschen, ich werde nächste Woche durcharbeiten, denn in Russland beginnen die Feiertage erst am 31. Dezember. Und natürlich will ich mich, wie bei den „Freitagsgedanken“ üblich, noch bei allen bedanken, die mich mit einer kleinen Spende unterstützen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet" ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2029 4924 5256



