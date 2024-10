Am Sonntag gibt es eine Doppelfolge von Anti-Spiegel-TV

Freitagsgedanken

Nachdem die Sendung, die für letzten Sonntag geplant war, nicht rechtzeitig fertig geworden ist, gibt es Anti-Spiegel-TV an diesem Sonntag im Doppelpack.

Eigentlich war für letzten Sonntag eine Sendung von Anti-Spiegel-TV über die faszinierende Stadt Kasan geplant, in der diese Woche der BRICS-Gipfel stattgefunden hat. Leider gab es bei der Montage der Sendung einige technische Probleme, weshalb wir den sehr ehrgeizigen Zeitplan zwischen der Aufnahme der Sendung und ihrer Montage nicht einhalten konnten. Nach einigen Nachdenken haben wir entschieden, an diesem Sonntag eine Doppelfolge von Anti-Spiegel-TV zu veröffentlichen.

Das passt thematisch sehr gut, weil wir in der aktuellen Folge ausführlich über den BRICS-Gipfel und die Reaktionen im Westen berichten, denn dem Westen macht der Erfolg der BRICS inzwischen wirklich Angst. Davon hört man in deutschen Medien, deren Aufgabe es nicht ist, die Menschen zu informieren, sondern deren Aufgabe es ist, die Menschen in Deutschland möglich dumm zu halten, kaum etwas. Wer aber Artikel in US-amerikanischen, britischen oder französischen Medien verfolgt, der erfährt zumindest in einigen Analysen, wie groß die Angst des Westens vor dem Erfolg der BRICS inzwischen ist, weil die BRICS den Kampf um den Globalen Süden gewinnen.

Darum wird es am Sonntag in der ersten Folge von Anti-Spiegel-TV gehen, bevor wir Ihnen in der zweiten Folge die fantastische Stadt Kasan zeigen, in die sich das ganze Team (von dem vorher außer mir niemand in Kasan gewesen ist) während der Drehtage verliebt hat.

Nun will ich mich noch, wie bei den „Freitagsgedanken“ üblich, bei allen bedanken will, die mich mit einer kleinen Spende unterstützen.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2029 4924 5256



Teile diesen Beitrag teilen

teilen

teilen

E-Mail

teilen