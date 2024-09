Ab Montag erscheint eine 13-teilige Artikelserie über „Mythen“ der EU-Kommission

Freitagsgedanken

Nächste Woche wird hier eine 13-teilige Artikelserie erscheinen, die Lügen der EU-Kommission zu Russland und der Ukraine aufzeigt.

Die Vertretung der EU-Kommission in Deutschland hat eine Seite mit dem Titel „13 Mythen über den Krieg Russlands in der Ukraine – und die Wahrheit“ veröffentlicht, auf die mich ein Leser hingewiesen hat. Wäre das Thema nicht so ernst, könnte man das, was die EU-Kommission da geschrieben hat, als Satire abtun.

So behauptet die EU-Kommission beispielsweise allen Ernstes, es sei ein „Mythos“, dass die Ukraine „am verlieren“ sei. Ja, möchte man ironisch sagen, die militärischen Erfolge der Ukraine beherrschen ja seit Wochen die Schlagzeilen…

Ein weiterer „Mythos“ sei demnach die russische Behauptung, die Ukraine existiere als Staat gar nicht. In der Tat ist das ein Mythos, denn das hat kein offizieller Vertreter Russlands je behauptet, diesen Mythos haben sich die westlichen Propagandisten ausgedacht. Und natürlich ist es laut der EU-Kommission ein „Mythos“, dass die Waffenlieferungen des Westens „nur das Leiden in der Ukraine verlängert“.

Laut der EU-Kommission ist es auch ein „Mythos“, dass die westlichen Sanktionen illegal sind, dass sie die Weltwirtschaft destabilisieren, die Lebenshaltungskosten der Menschen auf der ganzen Welt erhöhen und – ein besonders wichtiger „Mythos“ – dass sie auf die europäische Wirtschaft zurückfallen. Ja, möchte man da ironisch sagen, die wirtschaftlichen Erfolgsmeldungen aus Deutschland und der EU reißen gar nicht ab, VW baut überall neue Fabriken, es werden Arbeitsplätze ohne Ende geschaffen, die deutsche und europäische Industrie brummt und kann sich vor Aufträgen gar nicht retten, und die Infrastruktur, vor allem Brücken in Dresden, wird in einem unglaublichen Tempo repariert.

Und so weiter und so fort. 13 derartige russische „Mythen“ hat die EU zusammengestellt und ausgesprochen ausführlich und vielen Links begründet, warum das angeblich alles nur „Mythen“ der russischen Propaganda sein sollen.

Ich werde ab Montag jeden Tag über einen dieser „Mythen“ berichten und ich kann schon versprechen, dass das sehr unterhaltsam wird. Vor allem zeigt das, was die EU-Kommission da schreibt, wie sehr man dort in der eigenen Propaganda-Blase gefangen ist, schließlich bauen die Russen ja laut Ursula von der Leyen seit März 2022 Chips aus Waschmaschinen aus, um sie in ihren Raketen zu verbauen. Und die westlichen Sanktionen haben die russische Wirtschaft innerhalb weniger Monate zerschlagen, wie Ursula von der Leyen uns im Februar 2022 versprochen hat.

Es läuft also alles nach Plan! Und wer etwas anderes behauptet, der ist nur ein Opfer der Kreml-Propaganda!

Nun will ich mich noch, wie bei Freitagsgedanken üblich, bei allen danken, die meine Arbeit mit einer Spende unterstützen, denn ohne Sie würde es den Anti-Spiegel nicht geben.

Ohne Ihre Unterstützung könnte ich den Anti-Spiegel nicht betreiben!

Ich betreibe den Anti-Spiegel alleine und im Hauptberuf, aber meine Rechnungen muss ich, wie jeder andere, auch bezahlen, daher bin ich auf Unterstützung angewiesen.

Sie, liebe Spender, sind es, die meine Arbeit als wirklich unabhängiger Journalist mit ihren kleinen größeren Spenden erst möglich machen!

Mich zu unterstützen ist sehr einfach. Das geht entweder über Kryptowährungen oder über mein russisches Konto.

Auf Telegram hat jeder User eine Wallet, die man kinderleicht aktivieren kann: Man gibt in die Telegram-Suche einfach „@Wallet“ ein und schon öffnet sich ein Chat mit einem Bot. Man kann sein Wallet dann mit nur wenigen Klicks aktivieren, was keine zehn Sekunden dauert. In diesem Video wird das sehr ausführlich und mit vielen Zusatzinformationen erklärt, allerdings kann man das auch ohne das Video kinderleicht selbst machen.

Im Telegram-Wallet stehen drei Coins zur Auswahl, die man kostenlos an andere User überweisen kann. Dazu braucht man nur den Namen des Users. Daher können Sie mich nun über Telegram unterstützen, indem Sie einfach Coins an @HelpingThomas oder an die unten angegebenen Wallets schicken.

Auch Coins zu bekommen, ist denkbar einfach, man kann sie mit seiner Kreditkarte kaufen. Das funktioniert wie auf einem Marktplatz. Man drückt auf einen Knopf und entscheidet, ob man Coins in eine normale Währung (in Deutschland wahrscheinlich Euro) tauschen oder umgekehrt für Euros Coins kaufen möchte. Dann erscheinen Angebote anderer User und wenn einem ein Angebot gefällt, klickt man es an und der Tausch wird eingeleitet. Wie das funktioniert, wird in diesem kurzen Video erklärt.

Für „Fortgeschrittene“ Coin-Benutzer sind hier meine Wallet-Nummern für diverse Coins:

USDT über TRC20: TTQAaVUiQe9tkMTBAqPKHNXAovXAXt4TfG

Für Bitcoin: bc1qn3vt5xeldttv7upujxhe6ahhs6gvvpx6knda89

Für Ethereum: 0xcCde54dDE64ad6F3a474BCCC519111127903d8CC

Meine Kartennummer, auf die Sie, wenn Sie ein russisches Bankkonto haben, überweisen können, lautet 2202 2029 4924 5256



